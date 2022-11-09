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Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Каждый дачник, а тем более начинающий, мечтать о красивых и надежных теплицах и парниках. Ведь с их помощью можно легко, просто и эффективно продлить вегетационный период, они позволяют рано начинать высаживать рассаду и выращивать пышный сад круглый год, даже в снежную холодную зиму.

Однако, если пройтись по магазинам, начинаешь понимать, что цены на мечту очень сильно кусаются:( Сегодня мы хотим с Вами поделится отличными вариантами и вы обнаружите, что можете построить собственную теплицу, даже если у вас небольшой бюджет и есть немного столярных навыков. Теплицы могут быть совершенно разными по форме, размеру и бюджету. Есть как зимние варианты, которые необычны для наших широт, однако вполне применимы, так и такие как геодезический купол — красивая и элегантная конструкция, которая представляет из себя гораздо больше, чем просто крутой внешний вид.

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты



Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты

Идеи теплиц на любой сезон, и даже зимние варианты
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