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10 любопытных фактов обо всякой еде

Любите покушать? Кто ж не любит! Мы в редакции очень даже не против перекусить… Ну хотя бы вкусить пищи для ума, которая сегодня представлена этим увлекательным списком фактов!

10 любопытных фактов обо всякой еде

Шоколад долгое время являлся валютой. В начале нашей эры древние цивилизации, обитающие в Южной Африке и Мексике использовали какао-бобы в денежной системе.

McDonald’s ежедневно продает 75 гамбургеров в секунду по всему миру. Это примерно 6,5 миллионов в день и 2,5 миллиарда в год.

В девятнадцатом веке помидоры считались мощным средством от отравления.

Передозировка мускатного ореха способна вызвать галлюцинации.

Благодаря высокому содержанию триптофана, который преобразуется в серотонин, бананы эффективно борются с депрессией.

Существует более 7500 сортов яблок, которые отличаются друг от друга по размеру. Самое тяжёлое яблоко удалось вырастить японцу Чисато Ивасаки в 2005 году. Вес яблока — 1,849 кг.

Натуральный жемчуг растворяется в уксусе. А поддельный растворить невозможно.

Вымойте несколько раз волосы водой, в которой варилась свекла — и забудьте о том, что такое перхоть.

В мире существует около 350 различных форм макаронных изделий.

Консервированные персики были первым фруктом, съеденным на Луне.

Мёд — единственный «вечно живой» продукт. Он не испортится даже через 3000 лет хранения.

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