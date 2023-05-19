Любите покушать? Кто ж не любит! Мы в редакции очень даже не против перекусить… Ну хотя бы вкусить пищи для ума, которая сегодня представлена этим увлекательным списком фактов!
Шоколад долгое время являлся валютой. В начале нашей эры древние цивилизации, обитающие в Южной Африке и Мексике использовали какао-бобы в денежной системе.
McDonald’s ежедневно продает 75 гамбургеров в секунду по всему миру. Это примерно 6,5 миллионов в день и 2,5 миллиарда в год.
В девятнадцатом веке помидоры считались мощным средством от отравления.
Передозировка мускатного ореха способна вызвать галлюцинации.
Благодаря высокому содержанию триптофана, который преобразуется в серотонин, бананы эффективно борются с депрессией.
Существует более 7500 сортов яблок, которые отличаются друг от друга по размеру. Самое тяжёлое яблоко удалось вырастить японцу Чисато Ивасаки в 2005 году. Вес яблока — 1,849 кг.
Натуральный жемчуг растворяется в уксусе. А поддельный растворить невозможно.
Вымойте несколько раз волосы водой, в которой варилась свекла — и забудьте о том, что такое перхоть.
В мире существует около 350 различных форм макаронных изделий.
Консервированные персики были первым фруктом, съеденным на Луне.
Мёд — единственный «вечно живой» продукт. Он не испортится даже через 3000 лет хранения.
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10 любопытных фактов обо всякой еде
Любите покушать? Кто ж не любит! Мы в редакции очень даже не против перекусить… Ну хотя бы вкусить пищи для ума, которая сегодня представлена этим увлекательным списком фактов!
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