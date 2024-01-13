Любопытное о гражданской авиации

Сложно представить себе нашу современную жизнь без авиации. Ежедневно в небо поднимаются тысячи самолетов для того, чтобы как можно быстрее и удобнее доставить людей из города в город, из страны в страну, с континента на континент. С гражданской авиацией связано масса слухов и небылиц, страшных историй и фобий. Сегодня же мы расскажем вам только факты, которые будут не только интересными, но и полезными.







Есть люди, которые ни разу в жизни не летали в самолете – и вовсе не потому, что им некуда лететь, а потому, что они жутко боятся попасть в авиакатастрофу. Тем временем, были произведены подсчеты, доказывающие, что авиапутешествия гораздо безопаснее автопутешествий. Вероятность разбиться в самолете – одна стотысячная доля процента, а вот в машине – в 65 раз выше. И чем лучше авиакомпания, тем новее самолеты и лучше персонал, а значит, шансов разбиться еще меньше.







Конечно, на борту самолета может случиться что угодно. Например, в 2010 году в Конго разбился самолет из-за крокодила… Кто-то из двадцати пассажиров решил положить рептилию в спортивную сумку и пронести с собой на борт. После набора высоты крокодилу стало скучно и душно, и он решил прогуляться по борту самолета. К несчастью, пассажиры не очень радостно восприняли инициативу дикого животного, и все сбежались к кабине пилота. Из-за значительного перевеса, борт стал стремительно падать. Выживших в результате катастрофы было двое. Один пассажир и крокодил.



Еще один удивительный случай выживания после авиакатастрофы стал рекордом. После падения с высоты более десяти тысяч метров, выжила стюардесса. Такой мрачный «рекорд» был поставлен в 1972 году.



Мало кому известно, но ежедневно в самолеты попадают молнии. Никто не знает об этом по одной простой причине – все самолеты гражданской авиации оборудованы противогрозовой защитой.







Самая массовая авиаперевозка была осуществлена в 1991 году во время эвакуации беженцев с Эфиопии. Тогда на Боинг 747 уместилось 1087 человек. Что примечательно, с трапа сходило уже 1090 – прямо во время перелета в небе появилось три малыша.



Можно бояться и не летать, а можно побороть свой страх и увидеть нашу планету совсем по-другому. Выбор за вами!



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