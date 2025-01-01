Почему императора Зенона похоронили заживо или Как варвар привёл великую Римскую империю к падению

Флавий Зенон сделал головокружительную карьеру. В его жизни было всё, о чём только можно мечтать. Простой исаврийский воин, который для римлян был варваром, смог жениться на императрице Ариадне и стать императором Восточной Римской империи. К сожалению, на этом удача его оставила. Всё время его правления его постоянно преследовали проблемы и трудности.
Император Зенон
Флавий Зенон был провозглашён императором Восточной Римской империи в первый раз в 474 году нашей эры. Это было абсолютно невероятно. Ведь воин-исавриец, который для Рима был варваром, не мог даже мечтать о том, чтобы стать когда-нибудь правителем великой империи. Император Лев I умер, не оставив наследников. Зенон женился на его дочери Ариадне. У пары родился сын, который и стал императором Львом II. Он был совсем ребёнком и не мог самостоятельно править. Это сработало на пользу Зенону, который и стал в итоге императором.
Император Лев I.
Император Зенон, изображённый как исаврийский воин, до того, как он стал императором.
Зенон правил пятнадцать лет. На его глазах пала Западная Римская империя. Восточная Римская или Византийская империя во главе с императором Зеноном ещё оставалась на плаву. Однако период его правления был наполнен народными волнениями, многочисленными восстаниями и религиозными распрями, что делало его жизнь довольно непростой.
Древнеримская монета, изображающая Зенона, императора Византийской или Восточной Римской империи.
Тяжёлая болезнь?
В исторических документах сказано, что датой смерти императора Зенона стало 9 апреля 491 года. Скончался он в Константинополе. Причиной этого называют некую неведомую хворь, которая долго изводила императора. Древние тексты разных авторов описывают эту неустановленную болезнь по-разному. Возможно это была дизентерия, возможно эпилепсия. Некоторые считают что это было алкогольное опьянение, которое привело к потере сознания. Непонятно, что это на самом деле было, но императора в какой-то момент сочли мёртвым.
Болезнь, из-за которой императора сочли мёртвым, так и не удалось точно установить.
Два византийских греческих историка XI и XII веков, Джоаннес Зонарас и Джордж Кедренос писали о смерти Зенона. Они описывали это так: императора посчитали мёртвым и тело поместили в саркофаг. Потом он был похоронен в церкви Святых Апостолов. Там специально для него соорудили усыпальницу. Однако учёные утверждают, что император Зенон, возможно, на самом деле в это время был жив.
«Шерше ля фам» или во всём виновата императрица Ариадна
Императрица Ариадна, жена императора Зенона.
Свидетели похоронного действа рассказывали, что после закрытия саркофага в церкви Святых Апостолов, изнутри доносились крики о помощи. Они не утихали в течение трёх дней. Зенон умолял супругу пожалеть его. Император был безжалостно похоронен ею заживо!
Скульптура императрицы Ариадны из слоновой кости.
Жена императора Зенона, Ариадна, никогда не любила мужа. Брак с ним был ей ненавистен. Выйти за него замуж её заставил отец, ибо он безмерно уважал исаврийского военачальника за доблесть и ум. Историки Зонарас и Кедренос пишут, что все слышали крики о помощи, которые исходили из саркофага «покойного» императора. Его супруга строго-настрого запретила кому бы то ни было даже приближаться к склепу. Женщина просто ждала пока постылый супруг умрёт. Ей не терпелось дойти до фазы их отношений «пока смерть не разлучит нас». Жестокая императрица позволила Зенону умереть медленной и мучительной смертью из-за удушья и обезвоживания. После этого Римская империя завершила своё падение окончательно.
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