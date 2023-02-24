Побеждённые инками: Какие загадки оставила высокоразвитая цивилизация Чиму

Цивилизация Чиму – она из немногих культур Южной Америки, оставивших после себя яркий след. Она просуществовала всего несколько веков, но успела остаться в памяти потомков как высокоразвитая и очень загадочная империя. Современных ученых поражает мастерство, с которым мастера чиму создавали дошедшие до наших дней предметы из золота и керамики. Также остается загадкой, как столь могущественная империя, быстро захватившая большие территории, столь же стремительно исчезла, покорившись одолевшим ее инками.
Мощные завоеватели
Чиму (государство Чимор) образовалось примерно в X веке и сменило предшествовавшую этой цивилизации культуру Моче, располагавшуюся ранее на этой же территории. Интересно, что сначала чиму занимали небольшие территории в долине Моче и ее окрестностях, которые подчас не соседствовали друг с другом, но постепенно, в результате завоевания все новых территорий, они стали объединяться в крупное и могущественное государство, границы которого постоянно увеличивались. Чиму завоевывали представителей других этнических групп и частично поглотили часть территории соседнего государства Сикан, котрое относилось к культуре Ламбайеке. Кстати, образовавшаяся культура Чиму впитала в себя опыт и Моче, и Ламбайеке и в последствии усовершенствовала имеющиеся знания.
Столица Чиму. /Фото:brewminate.com
Столицей Чиму стал город Чан-Чан. Его название переводится как «Сияющее Солнце». Этот административный центр, руины которого до сих пор привлекают внимание ученых-археологов, считается самым большим на Земле городом, возведённым из глины.
Город таит много загадок. /Фото:ytimg.com
Поклонение Луне, звёздам и морю
В государстве Чиму жители поклонялись Луне, считая ее главным божеством и даже более важным, чем Солнце, ведь она способна его затмевать. По этой же причине солнечные затмения не пугали чиму, как представителей некоторых других народов, а, напротив, были поводом для праздника. Люди верили, что Луна влияет и на созревание урожая, и на смену времен года, и на многие другие процессы, окружающие их. Наиболее фанатичные поклонники Луны даже приносили ей в жертву своих маленьких детей, считая, что таким образом они особенно угодят божеству, и утешая себя тем, что умерщвлённые малыши обретут особенное счастье и милость богов на том свете.
Впрочем, Солнце тоже пользовалось уважением, ведь оно, по мнению чиму, управляло камнями и скалами. Помимо этого, чиму поклонялись некоторым небесным созвездиям и морю, которому они регулярно приносили дары.
Иногда чиму приносили в жертву детей.
Чиму верили, что их цивилизация произошла от четырех звезд и создана богами, которые якобы явились из моря. Один из них, Такайнамо, якобы вместе со своими товарищами приплыл к местным людям на плотах и правил здесь, на северном побережье Перу, до самой смерти. Именно он, согласно преданию, возвел храм Чан-Чан и главные дороги, связывающие отдалённые территории государства.
Все последующие правители Чиму считались не обычными людьми, а потомками божеств.
Чем занимались чиму
Жители государства Чиму занимались сельским хозяйством, торговлей, рыбалкой, охотой и, конечно, ремеслами. Самыми значимыми из них были обработка металлов и тканей, а также изготовление изделий из керамики.
Бутылка культуры Чиму . /Национальный музей керамики, Севр, Франция
Как и в некоторых других государствах на Земле, ремесленники были объединены в группы, соответствующие направлению их деятельности. По данным ученых, в последние годы существования этого государства в столице Чиму насчитывалось около 12 тысяч ремесленников.
Известно, что среди чиму были люди, прекрасно разбирающиеся в астрономии, географии, химии, математике и других науках, однако эти знания не распространялись в массы, а предназначались для избранных.
Сооруженные чиму каналы, по которым с гор текла вода, бесперебойно снабжая города, могли достигать стокилометровой длины. А в руинах Чиму был даже обнаружен предшественник телефона. Он представляет собой два полых плода горлянки (калебаса), соединенных шнуром, выполнявшим роль передатчика.
Прототип телефона. /Фото:paranormal-news.ru
Чан-Чан – масштабный и жуткий
Чиму были и неплохими архитекторами. Храмы, дворцы и дома в больших городах строили из глины, добавляя песок. Столица, Чан-Чан, славилась особенно масштабными постройкам из глины. До наших дней сохранились фрагменты этого города.
Чан-Чан. /Фото:travel-dom.ru
Стены украшены горельефами и изображениями геометрических фигур, животных, птиц, рыб. Город окружала высокая стена, защищающая его от потенциального нападения неприятия.
Чиму были высококлассными строителями. Особенно поражала столица. /Фото: MacAllen Brothers
Интересно, что каждый новый правитель в этом городе возводил свой собственный дворец, который отличался от других зданий особенным величием и помпезностью. Впоследствии на месте бывшего города удалось обнаружить около десятка таких центральных зданий. Когда правитель умирал, его хоронили в его же дворце. С ним же хоронили его слуг и драгоценности. После этого здание «консервировали», замуровав в нем все окна и двери.
Высококлассные ремесленники
Особенно преуспели чиму в обработке золота, серебра, меди и различных сплавов. Изготовление украшений, фигурок, предметов обихода и холодного оружия было практически поставлено на поток. Древние мастера-ювелиры владели самыми разными техниками, в том числе золочения и серебрения. Их мастерские были разделены на зоны, в каждой из которых занимались определенным способом обработки.
Туники правителей Чиму были изготовлены из тончайшей позолоченной и посеребренной меди, а их уши и шею украшали массивные украшения из драгоценных металлов.
Серьги. /Фото: abc.net.au
Цивилизация Чиму оставила после себя множество кладов с изделиями из золота и других металлов. Существует легенда (и она вполне могла быть правдой), что в конце XIX века некий полковник по фамилии Ла Роса обнаружил на побережье Перу клад, представлявший собой пять тысяч бабочек, изготовленных из тончайшего золота. Они были практически невесомы и при даже слабом дуновении поднимались в воздух. Переплавив их на слитки, полковник в итоге получил около четырех килограммов золота.
Туми (священный нож) из золота, украшенный бирюзой. /Фото:vicuna.ru
В керамике мастера Чиму заимствовали опыт сразу нескольких местных культур, в том числе Моче. Правда, в отличие от ремесленников Моче, они обрабатывали изделия не вручную, а используя готовые формы для лепки.
Керамический сосуд, изображающий рыбака. / Фото:Luis García
Тщательно отшлифованная керамика Чиму, дошедшая до наших дней, изобилует орнаментами с изображением растений, животных, людей и даже мифических существ.
Текстильное ремесло Чиму было очень разнообразным. Они изготавливали одежду из тканей (в основном хлопка) и вязали из нежной шерсти викуний и альпак (такие наряды носила знать). Одежду украшали перья, а также золотые и серебряные пластины. Краски изготавливали из сока растений, орехов, а также из минералов и даже из насекомых.
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