18 осветительных приборов, способных украсить домашнее пространство

Уникальные светильники ручной работы, которые украсят и разнообразят интерьер.
Пожалуй, многим знакома ситуация, когда хочется заменить старую лампу, но сложно найти вариант, достойный внимания. В таком случае стоит взять дело в свои руки, так как из подручных предметов можно соорудить стильный дизайнерский светильник.
1. Банки
Светильник в стиле лофт.
Ультрамодный светильник в стиле лофт, которые можно сделать из обычных банок с крышками и патронов с лампочками. Готовый светильник можно использовать не только в интерьере, но и для освещения крыльца или патио на загородном участке.
2. Канат
Потолочный светильник из каната.
Очаровательный потолочный светильник, который можно смастерить из горлышка пластиковой бутылки и грубого каната средней толщины, прекрасно впишется в интерьер комнаты, оформленной в морском или пляжном стиле. Нижнюю часть каната можно покрасить любой яркой краской. Такой прием сделает светильник эффектной деталью интерьера.
3. Мусорная корзина
Люстра из мусорной корзины.
Обычную проволочную корзину для бумажного мусора можно превратить в стильную люстру. Просто прикрепите к ее дну самый обыкновенный патрон с лампочкой. Готовое изделие прекрасно впишется в индустриальный или скандинавский стиль.
4. Венчики
Подсветка из венчиков.
Венчики с миниатюрными лампочками можно закрепить под навесным шкафчиком и использовать для подсветки рабочей поверхности.
5. Кран
Настенный светильник из крана.
Настенный светильник, сделанный из металлической трубы с краном, дополнит и украсит интерьер в стиле стимпанк или индастриал.
6. Стеклянная бутылка
Минималистичная лампа из бутылки.
Из прозрачных стеклянных бутылок любого размера получаются замечательные настольные лампы в стиле минимализм. Кроме бутылки вам потребуется патрон с лампочкой и толстый провод яркого цвета.
7. Бахрома
Абажур с бахромой.
Чудесный абажур из рисовой бумаги и тканевой бахромы пастельного оттенка станет настоящим украшением любой лампы и прекрасно впишется в современный интерьер.
8. Фотопленка
Лампа из старых фотоаппаратов.
Настольная лампа из ретро фотоаппаратов и фотопленки - прекрасный способ продемонстрировать коллекцию своей старой техники.
9. Веревки
Круглые абажуры из веревок.
Идея веревочных светильников не нова, но безусловно прекрасна и актуальна по сей день. Для создания таких светильников понадобится воздушный шар, грубые веревки и много клея. Абажуры, дополненные патронами с лампочками, можно повесить в спальне, гостиной или прихожей.
10. Бутылки
Люстры из пластиковых бутылок.
Стильные люстры в ретро стиле, которые можно сделать из обрезанных пятилитровых бутылок, покрашенных в красно-черный цвет.
11. Пластиковые ложки
Настольная лампа из ложек.
Яркая и жизнерадостная настольная лампа в виде ананаса для создания которой пластиковая бутылка, пластиковые ложки и желтая краска.
12. Бусы
Люстра, декорированная бусами.
Основание старой потолочной люстры, можно превратить в эффектную деталь интерьера, украсив ее разноцветными нитками бус.
13. Резные доски
Абажуры из досок.
Деревянные доски прекрасно подойдут для создания уникальных абажуров. Свет будет красиво проникать сквозь фигурные отверстия, вырезанные в дереве.
14. Нитки
Светильники из ниток.
Яркие абажуры из ниток станут стильным завершением любого современного пространства. Для реализации данной идеи вам потребуется форма из горлышка пластиковой бутылки и много клея.
15. Оригами
Светильники из оригами.
Люди, владеющей техникой оригами, смогут без труда смастерить эти очаровательные бумажные абажуры, которые можно менять хоть каждую неделю.
16. Макраме
Абажуры, украшенные макраме.
Макраме - это еще один творческий способ, который можно использовать для преображения потолочных и настольных светильников в своем доме.
17. Ткань
Обновление абажура.
Старый абажур настольной лампы можно обновить при помощи куска красивой не слишком плотной ткани. Если подходящего абажура нет, смастерите его из прозрачного пластика и проволоки.
18. Папье-маше
Светильник папье-маше.
Аутентичный светильник, выполненный в технике папье-маше, знакомой всем с детства. Просто измельчите бумагу, замочите ее в водно-клеевом растворе. Получившуюся массу накладывайте слоями на надутый воздушный шар.
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