Топ-10 маринадов для шашлыков и барбекю

Хороший стейк или свежевыловленная рыба достойны отправиться на решетку мангала гордыми и одинокими. Как говорил великий повар Огюст Эскофье, «детали мешают совершенству». Вопрос в том, что совершенные продукты попадают к нам в руки нечасто. Чуть менее достойным не обойтись без свиты: яркий маринад преобразит в короля барбекю любой кусок мяса.
Ностальгический маринад для шашлыков: луково-уксусный
Этот классический простой маринад на уксусе хорошо размягчает жесткие волокна мяса и придает ему нежности.
Количество порций: на 3-4 кг мяса. Приготовление: 720 мин.
Вам потребуется:
уксус 150 мл (6%);
сахар 70 г;
лавровый лист 2-3 шт.;
минеральная газированная вода 1,5 л;
репчатый лук 1 кг;
растительное масло 150 мл;
соль;
перец.
Процесс приготовления:
1. Лук очистите и порежьте крупными полукольцами или соломкой. Хорошо помните его руками, чтобы выделился сок. К луку добавьте уксус, соль, перец, сахар и лавровый лист. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
2. Залейте минеральной водой и растительным маслом. Перемешайте.
Балканский маринад для шашлыков: с йогуртом, кинзой и сладким перцем
Маринад для шашлыков с йогуртом, кинзой и сладким перцем сделает мясо особенно деликатным и нежным.
Количество порций: на 2 кг мяса. Приготовление: 180 мин.
Вам потребуется:
красный перец 3 шт. большие сладкие;
кинза 150 г (большой пучок);
йогурт 600 г натуральный;
сок 1/2 лимона;
соль.
Процесс приготовления:
1. Заранее обжарьте перцы целиком на раскаленном гриле до черноты, тогда маринад получит аромат дымка.
2. Очистите перцы от семян и нарежьте крупными кубиками или полосками.
3. Крупно порубите кинзу, смешайте с йогуртом, добавьте сок лимона, соль и порезанный перец. Перемешайте.
Прованский маринад для шашлыков: с пряными травами
Яркие нотки прованских трав ассистируют натуральному вкусу мяса, но не перебивают его.
Количество порций: на 2-3 кг мяса. Приготовление: 180 мин.
Вам потребуется:
оливковое масло 500 мл extra virgin;
растительное масло 500 мл рафинированное;
сок 1/2 лимона;
тимьян небольшой пучок;
розмарин 3-4 веточки;
шалфей 2 веточки;
5-6 зубчиков чеснока;
черный перец крупномолотый.
Процесс приготовления:
1. Смешайте оливковое и подсолнечное масло. Добавьте сок лимона, крупномолотый перец, веточки зелени.
2. Раздавите чеснок плоской стороной ножа и добавьте в маринад. Перемешайте.
Средиземноморский маринад для шашлыков: с томатами и базиликом
Острый и свежий, этот маринад облагородит не слишком выразительные от природы мясо и рыбу.
Количество порций: на 2-3 кг мяса. Приготовление: 360 мин.
Вам потребуется:
помидоры в собственном соку 1 л протертые и рубленые;
сок 1 лимона;
сахар 70 г;
каперсы 1 ст. л.;
чеснок 5 зубчиков;
базилик 100 г;
оливковое масло 100 мл extra virgin;
соль;
перец.
Процесс приготовления:
1. Томатную массу смешайте с сахаром и каперсами.
2. Чеснок раздавите плоской стороной ножа или крупно нарежьте, добавьте в маринад. Руками крупно порвите листья базилика и добавьте в маринад вместе с оливковым маслом, солью и перцем. Перемешайте.
Экзотический маринад для шашлыков: со сметаной и апельсиновым соком
Ненавязчивый, но мощный вкус и цитрусовая кислинка.
Количество порций: на 2-3 кг мяса. Приготовление: 360 мин.
Вам потребуется:
апельсин 1 шт.;
чеснок 2 ст. л. порошок;
базилик 2 ч. л. сушеный сладкий;
кардамон 1 ч. л. молотый;
сметана 600 г (от 30%);
майонез 300 г;
соль;
перец.
Процесс приготовления:
1. Мелко натрите цедру апельсина, выжмите из него сок и смешайте с сушеным чесноком, базиликом, кардамоном.
2. Добавьте соль, перец, сметану и майонез. Хорошо перемешайте.
Флорентийский маринад для шашлыков: с лимоном и розмарином
Лимон нежнее, чем уксус. Он размягчит жесткие волокна, оставив продуктам индивидуальность.
Количество порций: на 2-3 кг мяса. Приготовление: 180 мин.
Вам потребуется:
лимон 2-3 шт;
чеснок 1 головка;
розмарин небольшой пучок;
эстрагон небольшой пучок;
оливковое масло 300 мл extra virgin;
растительное масло 700 мл любое рафинированное;
черный перец крупномолотый.
Процесс приготовления:
1. Лимоны крупно нарежьте, смешайте с крупно нарезанным чесноком, листьями розмарина и эстрагона.
2. Хорошо разомните все руками, залейте оливковым и рафинированным растительным маслом, добавьте крупномолотый черный перец. Перемешайте.
Пикантный: горчично-медовый маринад для шашлыков
Этот соус сделает ваш шашлык пряным и пикантным.
Количество порций: на 1 кг мяса. Приготовление: 120 мин.
Вам потребуется:
тархун небольшой пучок;
вода 100 мл;
мед 150 г жидкий;
горчица 150 мл с зернышками;
дижонская горчица 200 мл;
растительное масло 300 мл;
соль;
перец.
Процесс приготовления:
1. Крупно порубите тархун, добавьте воду, мед, два вида горчицы и растительное масло.
2. Добавьте соль, перец и хорошо перемешайте.
Маринад для шашлыков в стиле фьюжн: с лимонным сорго на белом вине
Ароматная смесь европейских и азиатских традиций.
Вам потребуется:
лук-шалот 200 г;
вода 100 мл;
белое вино 200 мл сухое;
4 стебля лимонного сорго;
перец 2 ч. л. горошком;
соль.
Процесс приготовления:
1. Очистите лук-шалот и крупно порежьте. К луку добавьте воду, вино, соль, крупно нарезанное лимонное сорго.
2. В ступке растолките белый перец и добавьте его в маринад. Перемешайте.
Японский маринад для шашлыков: с соевым соусом и имбирем
Чистокровный азиатский вкус.
Количество порций: на 2-3 кг мяса. Приготовление: 180 мин.
Вам потребуется:
соевый соус 200 мл;
соус терияки 200 мл;
лайм 2 шт.;
перец чили 1-2 шт. (по желанию);
кинза небольшой пучок;
имбирь 100 г свежий;
кунжутное масло 50 мл.
Процесс приготовления:
1. Смешайте соевый соус с соусом терияки. Лайм разрежьте пополам и выжмите сок в смесь соусов. Крупно порубите кинзу и, если используете, перец чили и добавьте в маринад. Туда же киньте тертый или тонко нарезанный имбирь.
2. Налейте в маринад кунжутное масло и хорошо перемешайте.
Китайский маринад для шашлыков: с медом на соевом соусе
С этим маринадом мясо приобретет необычный сладковато-пряный вкус.
Количество порций: на 2-3 кг мяса. Приготовление: 180 мин.
Вам потребуется:
молоко 700 мл;
соевый соус 300 мл;
мед 200 мл;
лайм 3-4 листа;
мята 3-4 веточки;
сычуаньский перец 2 ч. л.
Процесс приготовления:
1. Смешайте молоко с соевым соусом и жидким медом. Туда же добавьте листья лайма и мяты, сычуаньский перец. Перемешайте.
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