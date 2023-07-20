Змеи – одни из самых загадочных обитателей нашей планеты. Первобытные охотники при встрече с любой змеей спешили спастись от нее бегством, зная, что всего один укус способен обречь на смерть. Страх помогал избежать укусов, но мешал узнать больше об этих таинственных созданиях. И там, где точных знаний не хватало, пробелы заполняли фантазии и домыслы, с веками становившиеся все изощреннее.



И, несмотря на то, что многие из этих рептилий уже достаточно хорошо изучены, старые, передававшиеся из поколения в поколения, слухи и легенды о змеях до сих пор владеют умами людей. Чтобы как-то разорвать этот порочный круг, мы собрали 10 самых распространенных мифов о змеях и опровергли их.











Змеи пьют молоко

Нападая, змеи жалят

Змеи перед броском, угрожая, высовывают язык

Большинство змей ядовиты

Можно «обезопасить» змею, вырвав ей зубы

Змеи всегда нападают при виде людей

Змей можно кормить мясом

Змеи холодные на ощупь

Змеи покрыты слизью

Змеи обвивают ветви и стволы деревьев