Змеи – одни из самых загадочных обитателей нашей планеты. Первобытные охотники при встрече с любой змеей спешили спастись от нее бегством, зная, что всего один укус способен обречь на смерть. Страх помогал избежать укусов, но мешал узнать больше об этих таинственных созданиях. И там, где точных знаний не хватало, пробелы заполняли фантазии и домыслы, с веками становившиеся все изощреннее.
И, несмотря на то, что многие из этих рептилий уже достаточно хорошо изучены, старые, передававшиеся из поколения в поколения, слухи и легенды о змеях до сих пор владеют умами людей. Чтобы как-то разорвать этот порочный круг, мы собрали 10 самых распространенных мифов о змеях и опровергли их.
Змеи пьют молоко
Этот миф многим из нас стал известен благодаря произведению Конана Дойля «Пестрая лента». На самом деле попытка напоить змею молоком может закончиться смертельным исходом: они не усваивают лактозу в принципе.
Нападая, змеи жалят
По неизвестным причинам, многие люди считают, что змеи жалят своим острым, раздвоенным на конце языком. Змеи кусают зубами, как и все остальные животные. Язык им служит совершенно для других целей.
Змеи перед броском, угрожая, высовывают язык
Как уже говорилось, язык змеи не предназначен для атаки. Дело в том, что у змей отсутствует нос, и все необходимые рецепторы у них расположены на языке. Поэтому, чтобы лучше учуять запах добычи и определить ее месторасположение, змеям приходится высовывать язык.
Большинство змей ядовиты
Из известных серпентологам двух с половиной тысяч видов змей только 400 обладают ядовитыми зубами. Из них всего 9 встречаются в Европе. Больше всего ядовитых змей в Южной Америке – 72 вида. Остальные практически поровну распределились по Австралии, Центральной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Северной Америке.
Можно «обезопасить» змею, вырвав ей зубы
На какое-то время это действительно может сработать. Но зубы отрастут снова, а змея в период их роста не имея возможности сцеживать яд, может серьезно заболеть. И кстати говоря, змею не возможно надрессировать – для них любое человек не более чем просто теплое дерево.
Змеи всегда нападают при виде людей
Как показывает статистика, чаще всего змеи кусают людей в целях самообороны. Если змея при виде вас шипит и делает угрожающие движения – значит, она просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Стоит вам немного отступить, и змея тут же скроется из вида, спеша спасти свою жизнь.
Змей можно кормить мясом
Большинство змей питаются грызунами, есть виды, поедающие лягушек и рыбу и даже насекомоядные рептилии. А королевские кобры, например, предпочитают в пищу только змей других видов. Так что, чем именно кормить змею, зависит только от самой змеи.
Змеи холодные на ощупь
Змеи являются типичными представителями хладнокровных животных. И поэтому температура тела змеи будет такой же, как и температура внешней среды. Поэтому, не имея возможности поддерживать оптимальную температуру тела (чуть выше 30 °С), змеи так любят греться на солнце.
Змеи покрыты слизью
Еще одна байка, не имеющая к змеям никакого отношения. Кожа этих рептилий практически не содержит желез и покрыта плотной гладкой чешуей. Именно из этой приятной на ощупь змеиной кожи изготавливают обувь, сумочки и даже одежду.
Змеи обвивают ветви и стволы деревьев
Довольно часто можно увидеть изображение змея-искусителя, обвивающего ствол дерева познания. Однако это не имеет никакого отношения к их реальному поведению. Змеи забираются на ветки деревьев и лежат на них, обвивать же их своим телом им совершенно ни к чему.
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