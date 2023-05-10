10 лучших книг всех времён по версии американского журнала Newsweek

Кажется, многочисленные рейтинги и списки уже стали частью нашей жизни. Кинолюбители по ним выбирают себе фильмы для просмотра, а читатели – произведения для прочтения. На самом деле рейтинг, составленный Newsweek, представляет собой особый интерес, потому что во время его создания были собраны и проанализированные аналогичные списки разных изданий, привлечены любители чтения. В него вошли 100 произведений, мы же предлагаем познакомиться с первой десяткой, тем более, что в неё вошли сразу два произведения русских авторов.
Лев Толстой, «Война и мир»
Лев Толстой, «Война и мир». / Фото: www.ozone.ru
Бессмертное произведение Льва Толстого возглавляет престижный список. Впрочем, это неудивительно, роман-эпопея, написанный ещё в XIX веке и повествующий о русском обществе в эпоху войн против Наполеона, сохраняет актуальность и сегодня.
Джордж Оруэлл, «1984»
Джордж Оруэлл, «1984». / Фото: www.marieclaire.ua
Роман-антиутопия оказался очень влиятельным и дал пищу для размышлений не одному поколению. Произведение, написанное в 1948 году, в Советском Союзе было запрещено до 1988, а в США стало бестселлером в 2017, став хитом продаж на Amazon.
Джеймс Джойс, «Улисс»
Джеймс Джойс, «Улисс». / Фото: www.mywishboard.com
Роман признан вершиной постмодернизма и повествует об одном дне дублинского обывателя еврейского происхождения. Несмотря на простой сюжет, «Улисс» вместил в себя в себя множество самых разных аллюзий, в том числе исторических, литературных и философских.
Владимир Набоков, «Лолита»
Владимир Набоков, «Лолита». / Фото: www.yandex.net
Самый известный роман Владимира Набокова по праву считается одним из самых выдающихся произведений ХХ века и входит в первую сотню многочисленных рейтингов. Сложно даже представить, что когда-то автор получил отказ в публикации практически от всех издательств, куда он обращался. Сам писатель считал «Лолиту» вершиной своего творчества.
Уильям Фолкнер, «Звук и ярость»
Уильям Фолкнер, «Звук и ярость». / Фото: www.bookgirl.ru
История распада и гибели семейства Компсонов эмоционально и стилистически очень непростая. Лишь в финале разрозненные детали мозаики складываются в единое целое, а после заставляют читателя еще долго размышлять о судьбах героев, их непростых взаимоотношениях и причинах, приведших к трагическому финалу.
Ральф Эллисон, «Человек-невидимка»
Ральф Эллисон, «Человек-невидимка». / Фото: www.esnapup.com
Роман называют одним из лучших англоязычных произведений. В нём рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются афроамериканцы в начале ХХ века, поднимаются вопросы национализма, индивидуальности и личной идентичности.
Вирджиния Вулф, «На маяк»
Вирджиния Вулф, «На маяк». / Фото: www.yandex.net
Роман написан в манере литературы модернизма и не отличается выстроенным сюжетом, зато в полной мере используется техника «потока сознания». Яркой отличительной особенностью становится осознание и «чувствование» одного и того же события разными героями.
Гомер, «Илиада» и «Одиссея»
Гомер, «Илиада» и «Одиссея». / Фото: www.ozon.ru
Эта книга не нуждается ни в представлении, ни в описании сюжета. Она оказала влияние на всё дальнейшее развитие мировой культуры, а прочесть бессмертные поэмы великого Гомера просто необходимо каждому уважающему себя человеку.
Джейн Остен, «Гордость и предубеждение»
Джейн Остен, «Гордость и предубеждение». / Фото: www.ratatum.com
Роман сегодня по праву называют шедевром английской литературы, а ведь в своё время издатели категорически отвергли рукопись дебютного произведения Джейн Остен. На протяжении 15 лет писательница хранила его, а после успеха «Разума и чувств» смогла опубликовать «Гордость и предубеждение», правда, предварительно переработав роман.
Данте Алигьери, «Божественная комедия»
Данте Алигьери, «Божественная комедия». / Фото: www.vosbs.ru
Поэму Данте Алигьери представлять не надо. Она является своеобразной энциклопедией политических, богословских, философских и научных знаний Средних Веков. На протяжении нескольких веков «Божественная комедия» вдохновляет художников и поэтов, музыкантов и писателей, философов и драматургов.
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