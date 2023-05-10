С нами не соскучишься!

8 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Пишет автор всякую хрень, лишь бы написать что-нибудь.Устаревшие вещи, ...
  • Ингерман Ланская
    дикие нравыСтраны, где полны...
  • Алексей
    А глаза стало быть прикрывать не надо? Странная защитаДля чего английск...

10 лучших книг всех времён по версии американского журнала Newsweek


10 лучших книг всех времён по версии американского журнала Newsweek


Кажется, многочисленные рейтинги и списки уже стали частью нашей жизни. Кинолюбители по ним выбирают себе фильмы для просмотра, а читатели – произведения для прочтения. На самом деле рейтинг, составленный Newsweek, представляет собой особый интерес, потому что во время его создания были собраны и проанализированные аналогичные списки разных изданий, привлечены любители чтения. В него вошли 100 произведений, мы же предлагаем познакомиться с первой десяткой, тем более, что в неё вошли сразу два произведения русских авторов.

Лев Толстой, «Война и мир»


Лев Толстой, «Война и мир». / Фото: www.ozone.ru

Лев Толстой, «Война и мир». / Фото: www.ozone.ru

 




Бессмертное произведение Льва Толстого возглавляет престижный список. Впрочем, это неудивительно, роман-эпопея, написанный ещё в XIX веке и повествующий о русском обществе в эпоху войн против Наполеона, сохраняет актуальность и сегодня.

Джордж Оруэлл, «1984»


Джордж Оруэлл, «1984». / Фото: www.marieclaire.ua

Джордж Оруэлл, «1984». / Фото: www.marieclaire.ua

 

Роман-антиутопия оказался очень влиятельным и дал пищу для размышлений не одному поколению. Произведение, написанное в 1948 году, в Советском Союзе было запрещено до 1988, а в США стало бестселлером в 2017, став хитом продаж на Amazon.

Джеймс Джойс, «Улисс»


Джеймс Джойс, «Улисс». / Фото: www.mywishboard.com

Джеймс Джойс, «Улисс». / Фото: www.mywishboard.com

 

Роман признан вершиной постмодернизма и повествует об одном дне дублинского обывателя еврейского происхождения. Несмотря на простой сюжет, «Улисс» вместил в себя в себя множество самых разных аллюзий, в том числе исторических, литературных и философских.

Владимир Набоков, «Лолита»


Владимир Набоков, «Лолита». / Фото: www.yandex.net

Владимир Набоков, «Лолита». / Фото: www.yandex.net

 

Самый известный роман Владимира Набокова по праву считается одним из самых выдающихся произведений ХХ века и входит в первую сотню многочисленных рейтингов. Сложно даже представить, что когда-то автор получил отказ в публикации практически от всех издательств, куда он обращался. Сам писатель считал «Лолиту» вершиной своего творчества.

Уильям Фолкнер, «Звук и ярость»


Уильям Фолкнер, «Звук и ярость». / Фото: www.bookgirl.ru

Уильям Фолкнер, «Звук и ярость». / Фото: www.bookgirl.ru

 

История распада и гибели семейства Компсонов эмоционально и стилистически очень непростая. Лишь в финале разрозненные детали мозаики складываются в единое целое, а после заставляют читателя еще долго размышлять о судьбах героев, их непростых взаимоотношениях и причинах, приведших к трагическому финалу.

Ральф Эллисон, «Человек-невидимка»


Ральф Эллисон, «Человек-невидимка». / Фото: www.esnapup.com

Ральф Эллисон, «Человек-невидимка». / Фото: www.esnapup.com

 

Роман называют одним из лучших англоязычных произведений. В нём рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются афроамериканцы в начале ХХ века, поднимаются вопросы национализма, индивидуальности и личной идентичности.

Вирджиния Вулф, «На маяк»


Вирджиния Вулф, «На маяк». / Фото: www.yandex.net

Вирджиния Вулф, «На маяк». / Фото: www.yandex.net

 

Роман написан в манере литературы модернизма и не отличается выстроенным сюжетом, зато в полной мере используется техника «потока сознания». Яркой отличительной особенностью становится осознание и «чувствование» одного и того же события разными героями.

Гомер, «Илиада» и «Одиссея»


Гомер, «Илиада» и «Одиссея». / Фото: www.ozon.ru

Гомер, «Илиада» и «Одиссея». / Фото: www.ozon.ru

 

Эта книга не нуждается ни в представлении, ни в описании сюжета. Она оказала влияние на всё дальнейшее развитие мировой культуры, а прочесть бессмертные поэмы великого Гомера просто необходимо каждому уважающему себя человеку.

Джейн Остен, «Гордость и предубеждение»


Джейн Остен, «Гордость и предубеждение». / Фото: www.ratatum.com

Джейн Остен, «Гордость и предубеждение». / Фото: www.ratatum.com

 

Роман сегодня по праву называют шедевром английской литературы, а ведь в своё время издатели категорически отвергли рукопись дебютного произведения Джейн Остен. На протяжении 15 лет писательница хранила его, а после успеха «Разума и чувств» смогла опубликовать «Гордость и предубеждение», правда, предварительно переработав роман.

Данте Алигьери, «Божественная комедия»


Данте Алигьери, «Божественная комедия». / Фото: www.vosbs.ru

Данте Алигьери, «Божественная комедия». / Фото: www.vosbs.ru

 

Поэму Данте Алигьери представлять не надо. Она является своеобразной энциклопедией политических, богословских, философских и научных знаний Средних Веков. На протяжении нескольких веков «Божественная комедия» вдохновляет художников и поэтов, музыкантов и писателей, философов и драматургов.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 лучших книг всех времён по версии американского журнала Newsweek

И не забудьте:
10 лучших книг всех времён по версии американского журнала NewsweekПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх