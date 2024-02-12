10 самых низкорослых голливудских актрис

Высокий рост для голливудской актрисы редко бывает большим достоинством, но и низкий рост не слишком ценится, так как может создавать проблемы для операторов. Однако талантливую женщину ничто не остановит. Какие обитательницы Голливуда больше преуспели в получении ярких ролей, чем в доставании товаров с верхних полок? Сегодня мы вспомнили десять самых низкорослых современных голливудских актрис.



Кристина Риччи (155 см)

Кэрри Фишер (155 см)

Джуди Денч (155 см)

Эллен Пейдж (155 см)

АннаСофия Робб (152 см)

Джада Пинкетт-Смит (152 см)

Имельда Стонтон (152 см)

Мелисса Рауш (150 см)

Кристин Ченовет (150 см)

Линда Хант (145 см)