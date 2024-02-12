10 самых низкорослых голливудских актрис

Высокий рост для голливудской актрисы редко бывает большим достоинством, но и низкий рост не слишком ценится, так как может создавать проблемы для операторов. Однако талантливую женщину ничто не остановит. Какие обитательницы Голливуда больше преуспели в получении ярких ролей, чем в доставании товаров с верхних полок? Сегодня мы вспомнили десять самых низкорослых современных голливудских актрис.
Кристина Риччи (155 см)
Кристина Риччи стала звездой, когда еще школьницей потрясающе воплотила образ Венсди Аддамс в готической комедии «Семейка Аддамс». В дальнейшем ее специфическая внешность, сделавшая Риччи идеальной Венсди, стала скорее проклятием, чем благом, но актриса все же продолжила регулярно сниматься. Правда, преимущественно в артхаусных лентах вроде рискованного «Стона черной змеи». Хотя ее можно увидеть и в таких блокбастерах, как «Сонная Лощина» и «Гонщик Спиди». Сейчас Риччи работает над сериалом «З: Начало всего», который расскажет о Зельде Фицджеральд, психически больной жене американского литературного классика Ф. Скотта Фицджеральда.
Кэрри Фишер (155 см)
Все знают, что Кэрри Фишер прославилась на весь мир, когда сыграла принцессу Лею в «Звездных войнах». Куда менее известно, что в 1990-х и 2000-х она была одним из ведущих голливудских «сценарных докторов», шлифующих чужие сценарии, но не попадающих в титры. К сожалению, Фишер не смогла помочь Джорджу Лукасу, который сделал ее звездой. Даже после ее полировки сценарии приквелов «Звездных войн» не стали конфеткой… В прошлом году Фишер вернулась в «Войны» и снялась в фильме «Звездные войны: Пробуждение Силы» вместе со своей взрослой дочерью Билли Лоерд, актрисой сериала «Королевы крика».
Джуди Денч (155 см)
Ведущая британская театральная звезда своего поколения (а может, и всего послевоенного периода) Джуди Денч десятилетиями была известна почти исключительно по сценическим ролям. Ее экранным прорывом стало приглашение на роль М в цикл о Джеймсе Бонде. После появления Денч в «Золотом глазе» она сыграла британскую королеву во «Влюбленном Шекспире» и удостоилась «Оскара». К настоящему времени у нее уже шесть номинаций на актерский «Оскар» (не считая номинации «Шекспира»). Несмотря на преклонный возраст, она продолжает активно играть и сниматься.
Эллен Пейдж (155 см)
Начав карьеру на своем родном канадском телевидении, Эллен Пейдж привлекла внимание критиков и продюсеров, когда сыграла в артхаусном хоррор-триллере «Леденец». Она изобразила супергероиню Китти Прайд в блокбастере «Люди Икс: Последняя битва», однако большая слава к ней пришла, когда она снялась в артхаусной трагикомедии «Джуно». Эта роль принесла Пейдж номинацию на «Оскар» и приятное осознание, что в тот год она, возможно, была лучшей голливудской актрисой. Ведь статуэтку получила француженка Марион Котийяр. Позднее обе звезды снялись в блокбастере «Начало». Сейчас Пейдж работает над ремейком фантастического хоррора «Коматозники».
АннаСофия Робб (152 см)
АннаСофия Робб обрела международную известность, когда снялась в роли Вайолет в фильме Тима Бертона «Чарли и шоколадная фабрика», но она по-настоящему прославилась и даже стала культовым интернет-персонажем после трагической роли в детской драме «Мост в Терабитию». Позднее девушку выбрали для изображения юной Кэрри Брэдшоу в сериале «Дневники Кэрри» (приквеле «Секса в большом города»), но это шоу продержалось всего два сезона. Недавно Робб можно было увидеть в историческом сериале «Улица милосердия». Она не любит, когда сокращают ее длинное двойное имя, и настаивает, чтобы ее называли «АннаСофия».
Джада Пинкетт-Смит (152 см)
Джада Пинкетт-Смит – супруга знаменитого актера Уилла Смита и мать двоих его детей, но это далеко не единственное ее достижение в голливудском мире. Пинкетт-Смит снимается на ТВ с начала 1990-х, и в ее резюме есть значимые роли в таких шоу, как «Другой мир», «Сестра Готорн» и «Готэм». Она играла Ниобу в сиквелах «Матрицы», озвучила Глорию в анимационном цикле «Мадагаскар» и была главной героиней комедии «Чокнутый профессор». Скоро мы увидим ее в кино в комедии «Очень плохие мамочки». Кстати, Джада познакомилась с Уиллом Смитом, когда пробовалась на роль подружки его персонажа в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз». Она не получила работу, поскольку ее сочли слишком низкорослой в сравнении со Смитом, рост которого 1,88 метра. Что не сложилось на экране, то получилось в жизни!
Имельда Стонтон (152 см)
Скромный рост и розовые наряды не помешали Долорес Амбридж стать одной из самых опасных и омерзительных злодеек цикла о Гарри Поттере. К тому времени, когда Имельда Стонтон начала играть эту роль, у нее за плечами была четверть века теле- и киноролей, в основном в ее родной Британии. В частности, она снималась в фильмах «Гражданин Икс» (вариация на тему Чикатило), «Разум и чувства», «Влюбленный Шекспир», «Моя ужасная няня». Среди нее более свежих работ – фея в «Малефисенте». Супруг миссис Стонтон – актер Джим Картер из сериала «Аббатство Даунтон» и многих других фильмов и шоу – выше ее ростом более чем на 30 сантиметров.
Мелисса Рауш (150 см)
Саймон Хелберг, играющий Говарда в ситкоме «Теория Большого взрыва», не отличается богатырским ростом, но он может показаться здоровяком в сравнении со своей экранной женой. Мелисса Рауш, изображающая Бернадетт, почти на голову его ниже. До того как начать сниматься в одном из самых успешных шоу современного телевидения, Рауш была успешным нью-йоркским стэндап-комиком. Уже по ходу съемок «Теории» она снялась в нескольких эпизодах сериала «Настоящая кровь».
Кристин Ченовет (150 см)
Обладательница безукоризненного колоратурного сопрано Кристин Ченовет имела возможность стать оперной звездой. Однако она предпочла карьеру в музыкальном театре и стала бродвейской суперзвездой после исполнения роли Глинды в мюзикле «Злая», основанном на «Волшебнике из страны Оз». Ченовет и сейчас преимущественно блещет на подмостках, но она также появляется в кино и на ТВ. Например, в прошлогоднем триллере «Поклонник» и в культовых сериалах «Западное крыло» и «Мертвые до востребования». Когда Ченовет недавно сыграла Малефисенту в диснеевском телемюзикле «Отпрыски», некоторые критики отметили, что ее музыкальный номер – единственная сцена фильма, которая может привлечь взрослых зрителей.
Линда Хант (145 см)
Все в мире относительно. Линда Хант – самая низкорослая из заслуженных голливудских актрис, но у нее нормальный, средний «размер» по меркам людей с врожденным недостатком гормона роста. Так, ее товарищ по несчастью Питер Динклейдж на десять сантиметров ниже. Хант прославилась, когда в 1982 году неожиданно убедительно сыграла мужчину (!) китайского происхождения (!!!) Билли Квана в политической драме «Год опасной жизни» и получила «Оскар». С тех пор она часто появляется на экране как колоритная характерная актриса и периодически работает как актриса озвучания. С 2009 года Хант играет в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес». Актрисы Бонни Хант и Хелен Хант – ее однофамилицы, а не родственницы.
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