Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Чудесные ароматные лилии — царицы сада, которые должны быть на каждом участке. Для того чтобы уберечь цветок от вредителей, в первую очередь от грызунов, следует соблюдать важные правила во время посадки. Так, посадку лилий обязательно осуществлять с дегтем.



При посадке лилий в плотную почву обязательно необходимо вносить разрыхлители. В качестве разрыхлителя лучше всего использовать компост или лиственный опад из леса. Под лилии также можно внести красный битый кирпич.

При посадке с дегтем важно знать, что деготь — достаточно агрессивное вещество, которое не должно контактировать с луковицей и стеблем. Между дегтем и луковицей в обязательном порядке должна быть прослойка плодородной почвы.







Перед посадкой лилии необходимо обрезать верхнюю часть побега с цветами.







Яма для посадки лилий должна быть довольно глубокой. Нижние корешки не должны касаться дна ямы, поэтому при посадке держите лилию на несколько сантиметров выше дна ямы и подсыпьте под нее немного плодородной рыхлой почвы.







Следующим шагом засыпьте в яму ведро компоста и обильно пролейте водой.







Высыпьте второе ведро компоста.

Для приготовления смеси с дегтем потребуется древесный наполнитель, используемый для кошачьих туалетов.

Вылейте необходимое количества дегтя в наполнитель, добавьте немного воды и хорошо перемешайте.После того как смесь набухнет, высыпьте ее в ямки.Сверху засыпьте ямку слоем плодородной почвы. Если посадка лилий осуществляется в жару, растения обязательно следует притенять.Резкий запах дегтя отпугнет грызунов, а здоровые и целые лилии будут радовать вас своей красотой.