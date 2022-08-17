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Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Чудесные ароматные лилии — царицы сада, которые должны быть на каждом участке. Для того чтобы уберечь цветок от вредителей, в первую очередь от грызунов, следует соблюдать важные правила во время посадки. Так, посадку лилий обязательно осуществлять с дегтем.

При посадке лилий в плотную почву обязательно необходимо вносить разрыхлители. В качестве разрыхлителя лучше всего использовать компост или лиственный опад из леса. Под лилии также можно внести красный битый кирпич.
При посадке с дегтем важно знать, что деготь — достаточно агрессивное вещество, которое не должно контактировать с луковицей и стеблем. Между дегтем и луковицей в обязательном порядке должна быть прослойка плодородной почвы.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Перед посадкой лилии необходимо обрезать верхнюю часть побега с цветами.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Яма для посадки лилий должна быть довольно глубокой. Нижние корешки не должны касаться дна ямы, поэтому при посадке держите лилию на несколько сантиметров выше дна ямы и подсыпьте под нее немного плодородной рыхлой почвы.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Следующим шагом засыпьте в яму ведро компоста и обильно пролейте водой.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Высыпьте второе ведро компоста.
Для приготовления смеси с дегтем потребуется древесный наполнитель, используемый для кошачьих туалетов.



Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Вылейте необходимое количества дегтя в наполнитель, добавьте немного воды и хорошо перемешайте.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

После того как смесь набухнет, высыпьте ее в ямки.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Сверху засыпьте ямку слоем плодородной почвы. Если посадка лилий осуществляется в жару, растения обязательно следует притенять.

Что добавить в землю при посадке лилий, чтобы сберечь растения от грызунов

Резкий запах дегтя отпугнет грызунов, а здоровые и целые лилии будут радовать вас своей красотой.



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