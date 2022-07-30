«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира

«Мой фотопроект называется «Атлас красоты». Его суть заключается в том, чтобы показать разнообразие нашей планеты через портреты женщин. Путешествуя при очень ограниченном бюджете по 37 странам, я сталкивалась с разными слоями общества. Теперь могу сказать, что красота есть везде, и это не вопрос косметики или параметров. Красота, скорее, в том, чтобы быть самим собой.Глобальные тенденции заставляют нас выглядеть и вести себя однотипно, но мы все прекрасны, потому что разные. В конце концов, красота в глазах смотрящего, а смотрящие повсюду тоже разные. Я планирую продолжить фотографировать женщин в каждой стране земного шара. Это сделает «Атлас красоты» зеркалом нашего многообразного общества и послужит вдохновением для людей, которые пытаются оставаться аутентичными», – говорит Михаела Норок.