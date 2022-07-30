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«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира

Фотограф из Румынии Михаела Норок (Mihaela Noroc) уволилась с работы и начала новую жизнь. Два года назад она взяла свой рюкзак, фотоаппарат и отправилась путешествовать по всему миру, чтобы фотографировать сотни женщин в их естественной культурной среде.

 




Балтийское море, Финляндия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







«Мой фотопроект называется «Атлас красоты». Его суть заключается в том, чтобы показать разнообразие нашей планеты через портреты женщин. Путешествуя при очень ограниченном бюджете по 37 странам, я сталкивалась с разными слоями общества. Теперь могу сказать, что красота есть везде, и это не вопрос косметики или параметров. Красота, скорее, в том, чтобы быть самим собой.

Глобальные тенденции заставляют нас выглядеть и вести себя однотипно, но мы все прекрасны, потому что разные. В конце концов, красота в глазах смотрящего, а смотрящие повсюду тоже разные. Я планирую продолжить фотографировать женщин в каждой стране земного шара. Это сделает «Атлас красоты» зеркалом нашего многообразного общества и послужит вдохновением для людей, которые пытаются оставаться аутентичными», – говорит Михаела Норок.

Тибетское нагорье, Китай

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Джакарта, Индонезия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Марамуреш, Румыния

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира








Янгон, Мьянма

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Рио-де-Жанейро, Бразилия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Дождевые леса Амазонии

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Насир аль-Мульк, Иран

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Рига, Латвия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Пекин, Китай

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Мехико, Мексика

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Сингапур

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Нью-Йорк, США

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Гавана, Куба

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Долина Колка, Перу

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Москва, Россия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Ханом, Таиланд

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Эль Паисо, Чили

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Сидней, Австралия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Вильнюс, Литва

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Гавана, Куба

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Медельин, Колумбия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Сан-Франциско, США

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Тбилиси, Грузия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Отавало, Эквадор

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Сан-Педро де Атакама, Чили

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира







Храм маори, Новая Зеландия

«Атлас красоты» - фотопроект с портретами женщин из 37 стран мира





 

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