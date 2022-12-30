9 простых правил, как делать классные фото

Вот девять правил знаменитого фотографа Стива МакКарри, как грамотно снимать композиции, которые мгновенно сделают ваши фотографии лучше. Некоторые из них вы знаете, например правило третей, но мы напомним о наиболее важном правиле: вы можете и должны нарушать правила!
- Правило третей: место интересных объектов — в пересечениях.
- Ведущие линии: используйте естественные линии, чтобы направить взгляд на картину.
- Диагонали: диагональные линии создают эффект движения.
- Обрамление: используйте окна и двери как естественные рамки.
- Рисунок на фоне: контраст между объектом и фоном.
- Заполните кадр: приблизитесь к предмету съемки.
- Центр ведущего взора: расположите доминирующий объект в центре изображения.
- Комбинация и повторения: комбинации притягивают взгляд.
- Симметрия: симметрия — это удовольствие для глаз.
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