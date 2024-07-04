Хрен или горчица: что лучше для мужчин

Хрен и горчица – пряности, которые с древности используют и как пищевые добавки, и как медицинское средство. Но их главное преимущество заключается в способности усиливать сексуальное влечение. Но влияние горчица и хрен на мужской организм оказывают не одинаковое, а поэтому стоит понять: что же полезнее для представителей сильного пола?

Горчица

На уникальные «сексуальные» свойства горчицы впервые обратили внимание учёные из университетов Ратджерса и Северной Каролины (США) в начале нулевых годов, которые занимались изучением вопросов развития мышечной дистрофии. Они выделили особое вещество – растительный гормон гомобрассинолид, содержащийся в значительном количестве в горчице. Опытным путём было доказано, что, попадая в организм, он действует как эффективный стероид растительного происхождения.

Эксперименты с кастрированными крысами показали – животные стали более активными, сильными и ловкими, то есть они начали демонстрировать черты поведения, свойственные самцам. Описанное исследование носило чисто медицинский характер, но его результаты позже стали применяться в спорте. Вскоре подключились микробиологи и селекционеры, которые приступили к выведению сортов горчицы с повышенным содержанием гомобрассинолида.



Хрен

А вот хрен таких свойств не имеет. Но японские учёные, изучающие факторы, влияющие на потенцию мужчин, определили – растение содержит огромное количество витамина C, ответственного за нормальную работу семенников и выработку спермы. Так, этого полезного вещества в хрене в пять раз больше, чем в лимоне, а его эфирные масла и фитонциды активно борются с отёками и инфекцией, выгоняя лишнюю воду и очищая организм.

Правда, выяснилось, что эфирные масла ещё и стимулируют аппетит. Таким образом, нужно тщательно следить за своим питанием, иначе хрен, решая одни проблемы, создаст другие – например, с лишним весом. Получается, что для мужчины полезен и хрен, и горчица. Всё зависит от целей, которые преследуют «самцы». Налегать на эти культуры стоит только тогда, когда чётко станут понятны мотивы. В противном случае можно и навредить…