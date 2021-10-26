Три операции КГБ СССР, от которых содрогнулся весь мир

Крупнейшие операции КГБ СССР.
На счету КГБ СССР огромное количество сложных миссий, исход которых неоднократно определял, как будет выглядеть не только советское государство, но и весь мир. В годы холодной войны и ожесточенного геополитического противостояния между сверхдержавами, работы у разведчиков было хоть отбавляй. Далеко не все успешные операции становились достоянием общественности, однако некоторые все же прогремели на весь мир.
Операция «Вихрь»
Подавление Венгерского восстания на счету КГБ.
Знаменитая операция КГБ СССР по подавлению Венгерского восстания. Началась она 6 часов утра 4 ноября 1956 года после того как поздним вечером 3 ноября сотрудники комитета арестовали нового министра обороны Венгрии Пала Малатера прямо на переговорах.
Задача подавления мятежа была возложена на плечи Особого корпуса. Всего в операции было задействовано 15 танковых, механизированных, стрелковых и авиадивизий, 7-я и 31-я воздушно-десантные дивизии, а также железнодорожная бригада.
Для захвата важных объектов создавались специальные группы, которые поддерживались 150 бойцами десанта, машинами БДМ и танками. В каждый такой отряд входили сотрудники КГБ, которые координировали действия. Они также занимались арестом важных персон в ходе подавления восстания. Меньше, чем за день Будапешт был взят под контроль, а члены мятежного правительства были вынуждены укрыться в посольстве Югославии.
22 ноября в 18 часов 30 минут по местному времени был осуществлен арест членов правительства Имре Надь сотрудниками КГБ Советского Союза.
Операция «Тукан»
Пиночет был скомпроментирован КГБ.
Советский Союз уделял больше внимание поддержке дружественных ему режимов. Так, в 1976 году советский КГБ и кубинская ДГИ провели совместную операцию под названием «Тукан». Она заключалась в формировании «правильного» общественного мнения по отношению к режиму Аугусто Пиночета. Тот, в свою очередь неоднократно заявлял, что коммунистическая партия – главный враг Чили.
Операция сводилась к двум вещам. Первая – создать негативный образ Пиночета в СМИ. Вторая – подтолкнуть правозащитные организации к началу внешнего давления на лидера страны. В результате только в одной лишь американской New York Times вышло 66 статей, посвященных правам человека в Чили.
КГБ также удалось сфабриковать письмо, на которое впоследствии неоднократно ссылались многие мировые журналисты. Письмо якобы являлось доказательством причастности ЦРУ к ликвидации политической оппозиции в странах Южной Америки.
Освобождение заложников «Хезболы»
Операция по освобождению был проведена гладко и четко.
В 1985 году, 30 сентября, в Бейруте произошел захват 4 сотрудников советского посольства. Двое из них – кадровые сотрудники Комитета государственной безопасности СССР. Ответственность за этот захват взяла на себя ливанская группировка «Силы Халеда Бин аль-Уалида». Однако, в КГБ удалось установить, что на самом деле за эту акцию были ответственны шиитские фундаменталисты «Хэзболлы» и палестинские активисты ФАТХа. Захват имел политические цели.
Агенты КГБ встретились с тогдашним духовным лидером «Хэзболлы» шейхом Фадлаллой и оказали на него давление. В частности, советские разведчики подвели его к идее о том, что если заложники не будут отпущены, то «случайные советские ракеты» могут начать падать на «случайные шиитские святыни». Параллельно сотрудники КГБ произвели аресты близких родственников причастных к захвату советских граждан. Оказание массированного психологического давления дало свои плоды, и дипломаты СССР в итоге оказались на свободе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии