Очистит металл, отпугнет комаров, удалит ржавчину: на что еще способен лук

Лук - домашний помощник / Фото: kobieta.interia.pl/
Лук является ингредиентом многих блюд, а некоторые из них вообще нельзя представить без этого овоща. Однако помимо кулинарных шедевров, лук способен еще и помочь с домашними делами. Так, продукт может отпугнуть надоедливых насекомых, очистить посуду, вывести муравьев и это далеко не весь список.
1. Нож снова засияет
Лук для ножа / Фото: infohome.com.ua
Если нож сделан из некачественной стали, то он может поржаветь. В этом случае не стоит сразу же выбрасывать утварь в мусорное ведро. Можно воспользоваться луком. Для удаления ржавчины и очищения ножа, следует просто порезать им лук в цельном виде так, чтобы затронуть проблемные места. Буквально через две-три минуты от неприятностей даже следа не останется.
2. Домашний помощник в вопросах выведения муравьев
Лук от муравьев / Фото: eco-recept.ru/
В летний период года муравьи часто заводятся в доме или квартире, чем портят качество жизни. Можно купить химию против насекомых в ближайшем хозяйственном магазине, а лучше использовать лук. Тем более, что это натуральный продукт, который не опасен для здоровья. Для того, чтобы изгнать неприятных соседей, необходимо нарезать лук, положить его в любое блюдце и поставить в места, где обитают муравьи. Довольно быстро эти «товарищи» исчезнут, потому что терпеть не могу запаха овоща.
3. Металл снова заблестит
Лук для металла / Фото: cultura.menu
Сок лука – это весьма эффективный полироль домашнего производства. Сделать средство довольно просто. Первым делом овощ мелко нарезается, а затем отравляется в чашу блендера. Взбить до однородной массы, а полученной кашицей смочить чистый кусок ткани. Натереть металлические предметы, а затем завершить процедуру, отполировав сухой тряпочкой.
4. Очистка стекол
Очистка стекол луком / Фото: rad-star.ru
В зимнее время года, стекла автомобиля часто покрываются за ночь льдом. Утром приходится тратить не мало времени для того, чтобы убрать его. Но есть хитрый способ решить проблему. Необходимо вечером, когда автомобиль уже не нужен, натереть стекла половинкой лука.
5. Комары больше не будут кусаться
Лук от комаров / Фото: news.myseldon.com
Комары могут быть опасны для здоровья и летом не дают покоя, особенно ночью. Если под рукой нет фумигатора, тогда есть простое, но эффективное решение проблемы. Следует натереть лук на мелкой терке, выдавить сок, а затем натереть им кожу. Комары не могут переносить запах овоща, поэтому не будут беспокоить.
6. Авокадо не будет портиться
Лук для авокадо / Фото: smekalo4ka.ru
После очистки авокадо начинает достаточно быстро портиться и темнеет, как яблоко и картофель. Причиной этого является окисление энзимов, которые входят в состав фрукта. Для того, чтобы авокадо не портилось и дольше сохраняло свежесть, следует воспользоваться луком. Необходимо взять луковицу, очистить ее, порезать на две части и отправить половину в емкость, где хранится авокадо. Овощ начнет выделять соединения с серой, что значительно замедляет окисление продукта. Таким образом, авокадо будет радовать не один день.
7.Почистить гриль от сажи и налета
Лук очистит гриль / Фото: steaklovers.menu
Лук способен справиться даже с такой задачей, как очистка гриля от всевозможных остатков пищи и даже сажи, которая наседает во время приготовления вкусных блюд на костре. Очистку лучше проводить сразу же, пока решетка горячая. Следует надеть перчатки, чтобы защитить руки от ожогов, нанизать овощ на вилку и тщательно потереть им все проблемные места. Помимо того, что сок хорошо справится с задачей очистки, он еще и отлично продезинфицирует гриль. Так что, вкус продуктов, которые будут позже готовиться на решетке, будет еще лучше.
8. Запах краски больше не будет беспокоить
Лук от запаха краски / Фото: 4tololo.ru
Вероятно, трудно поверить в то, что лук способен даже убрать неприятные посторонние запахи. Например, едкой краски, которая выветривается далеко не один день. Провести процедуру очистки воздуха легко и просто. Необходимо нарезать овощ на четыре равные части, а затем отправить в тару с водой. Поставить в комнату, где были проведены работы с краской и оставить так на всю ночь. Утром обязательно проветрить помещение. Запах лука впитает неприятный аромат краски и выветрится, оставив свежесть из окна.
Хитрость для карамелизации лука
Карамелизация лука / Фото: syl.ru
Некоторые хозяйки готовят такое лакомство, как карамельный лук. Однако процесс не простой. Мало того, есть все шансы испортить блюдо, если что-то сделать не так. Если хочется, чтобы лук покрылся красивой румяной корочкой, а не сгорел или просто сварился, тогда следует произвести правильную карамелизацию.
Обычно овощ готовится весьма долгое время, а именно на протяжении примерно 45 минут вместе с сахаром на маленьком огне. Процедуру нельзя назвать простой и легкой. Однако есть лайфхак, благодаря которому можно сократить время готовки в два раза. Следует всего на всего добавить к луку и сахару буквально щепотку соды.
Таким образом, повышается РН, что ускоряет приготовление блюда. Для того, чтобы убрать небольшую горчинку, которая может образоваться из-за соды, следует немного присыпать лук сахаром.
Для того, чтобы лук мог долгое время оставаться помощником как в кулинарных вопросах, так и бытовых, следует его правильно хранить. Так, отличным местом послужат чистые бумажные пакеты. При этом важно сделать в них как можно больше дырочек при помощи ножа или дырокола. Такой нехитрый способ хранения позволит оставаться луку пригодным на протяжении нескольких месяцев.
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