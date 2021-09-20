Самые бесполезные функции, которыми напичканы автомобили

1. АМ-радио

Автопроизводители зачем-то оставляют возможность прослушивания станций на АМ-волне. | Фото: avatars.mds.yandex.net

2. Система автоматической парковки

Сначала автопроизводители научили свои машины перпендикулярной парковке, а затем и более сложной – параллельной. | Фото: autodriver.com.tw

3. Голосовое управление

Система голосового управления автомобиля не понимает практически ничего. | Фото: clutchd.com

4. Система «Старт-стоп»

В основном, система эта призвана бороться за экологию, ведь именно на холостых оборотах в атмосферу попадает большое количество вредных веществ. | Фото: thecarpeople.co.uk

5. Интернет и социальные сети

Возможность выхода в интернет в своем автомобиле. | Фото: g.denik.cz