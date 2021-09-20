Самые бесполезные функции, которыми напичканы автомобили

С развитием техники автопроизводители все чаще стали пытаться привлечь клиента различными опциями в своих автомобилях. Иногда эти опции оказывались полезными, иногда требующими доработки, а порой в них просто никакого проку. Про автомобильные функции, без которых вполне можно обойтись – читайте далее.
1. АМ-радио
Автопроизводители зачем-то оставляют возможность прослушивания станций на АМ-волне. | Фото: avatars.mds.yandex.net
В то время, когда весь мир уже давно перешел на FM-диапазон в радиовещании, автопроизводители зачем-то упорно продолжают оставлять возможность прослушивания станций на АМ-волне, на которой, кроме шума, нечего ловить. Причем касается это практически всех классов авто.
2. Система автоматической парковки
Сначала автопроизводители научили свои машины перпендикулярной парковке, а затем и более сложной – параллельной. | Фото: autodriver.com.tw
Автомобильный мир сегодня семимильными шагами идет к созданию беспилотных автомобилей. Одной из первых «беспилотных» ласточек стала функция автоматической парковки. Сначала автопроизводители научили свои машины перпендикулярной парковке, а затем и более сложной – параллельной. Проблема этой функции в том, что по-настоящему запарковать машину в сложных городских условиях она пока не может, и работает только при идеальных условиях. И даже в таком случае паркуется машина с огромным запасом по пространству. Иными словами, такая система может «отказать» в парковке, если посчитает, что пространства недостаточно, хотя его там может быть с головой. Конечно, парковка – это настоящая проблема, особенно для новичков за рулем. Однако стоит один раз научиться парковаться – и это будет на всю жизнь. Тут как с велосипедом.
Возможно в будущем такая система станет намного эффективнее, но пока что – это просто игрушка, с которой разок-другой поигрался и забыл о ее существовании. Поэтому эксперты сайта Novate.ru не рекомендуют переплачивать за такую систему.
3. Голосовое управление
Система голосового управления автомобиля не понимает практически ничего. | Фото: clutchd.com
Еще одна функция из разряда разовых игрушек. Голосовое управление стало появляться в машинах довольно давно. Годы шли, а голосовое управление в автомобиле продолжало получать кучу нареканий. Практически все водители, с которыми нам довелось пообщаться, утверждают, что система голосового управления их автомобиля не понимает практически ничего. Дело в том, что корректность работы этой системы зависит от огромного количества факторов. Во-первых, люди из разных уголков даже одной страны могут говорить совершенно непохоже, с разными акцентами. А потому, чтобы максимально корректно настроить систему, ее необходимо калибровать под каждый регион каждой страны, в которой автомобиль продается. Это не говоря про то, что обычно голосовое управление понимает только английский язык. А он у разных народов также звучит отнюдь неодинаково.
Во-вторых, не все люди имеют идеальное произношение. В-третьих, микрофон в этой системе – это маленькое устройство, которое физически не может корректно воспринять и распознать речь, особенно если вспомнить про шум от дороги во время езды. Выходит, условия, в которых эта система способна сработать, настолько узкие, что, в общем-то, непонятно: а зачем она нужна.
4. Система «Старт-стоп»
В основном, система эта призвана бороться за экологию, ведь именно на холостых оборотах в атмосферу попадает большое количество вредных веществ. | Фото: thecarpeople.co.uk
Когда эта система только начала появляться, она выглядела как простое и гениальное решение. На деле же оказалось, что польза от нее весьма сомнительная. Экономии топлива она практически не дает, при этом подвергает высокой нагрузке аккумуляторную батарею, ускоряя ее разряд. Заметный эффект система «Старт-стоп» имеет разве что на экологические показатели машины. Ведь именно на холостых оборотах в атмосферу попадает наибольшее количество вредных веществ.
Все же в условиях нашего дерганного и нервного городского трафика ждать от этой системы чего-то, кроме раздражения, не стоит. По статистике, больше 80% процентов водителей эту функцию просто отключают, что неудивительно.
5. Интернет и социальные сети
Возможность выхода в интернет в своем автомобиле. | Фото: g.denik.cz
Наличие интернета и возможности выхода в интернет с головного мультимедийного комплекса в автомобиле выглядит, пожалуй, наиболее глупо среди современных автомобильных функций. Конечно, сегодня в интернет можно выйти даже с утюга, и логично видеть такую возможность в своем автомобиле. Но вот незадача, сегодня у каждого человека есть смартфон, который имеет намного больший функционал и качество работы, чем мультимедиа даже самых премиальных и очень дорогих автомобилей.
Наличие же интернета в машине реализуется путем использования покрытия 3G/4G, а это значить, что у нас эта система будет работать только крупных городах. Ну и в конце концов – использование интернета во время вождения попросту небезопасно. Все вышеперечисленное приводит к мысли, что интернет в автомобиле - это лишь одна из опций «ради галочки».
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