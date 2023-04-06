1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Атомиум вскоре после строительства.







Глядя на Атомиум







Атомиум







Вид на Выставку с Атомиума























Цветочная карта Бельгии















Павильон Гражданского строительства







Этаж Бельгийского Конго и Руанда-Урунди в Бельгийском павильоне







Сад за пределами павильона







Срубленное дерево











Современная архитектура







Выставка современного художественного стекла











Павильон Нидерландов















Скульптура Фонтан







Павильон России



































Павильон США



















Павильон Югославии







Павильон Финляндии







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