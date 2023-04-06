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1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Атомиум вскоре после строительства.

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Глядя на Атомиум

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Атомиум

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Вид на Выставку с Атомиума

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Цветочная карта Бельгии

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Павильон Гражданского строительства

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Этаж Бельгийского Конго и Руанда-Урунди в Бельгийском павильоне

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Сад за пределами павильона

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Срубленное дерево

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Современная архитектура

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Выставка современного художественного стекла

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Павильон Нидерландов

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Скульптура Фонтан

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Павильон России

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Павильон США

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Павильон Югославии

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Павильон Финляндии

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

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