Готовить как Гордон Рамзи: 4 фирменных блюда от шеф-повара

Гордон Рамзи — популярный шеф-повар и ресторатор, больше всего запомнившийся миру своей ненормативной лексикой и вспыльчивым нравом, которые он свободно демонстрировал в телевизионных кулинарных программах и шоу с максимально высоким рейтингом. Но сегодня речь вовсе не об этом, а о фирменных блюдах гуру кулинарии, которые однозначно стоит попробовать приготовить, чтобы понять, действительно ли они достойны звёзд Мишлен.
1. Камбала с жареным арбузом
Камбала. \ Фото: fthmb.tqn.com.
Жареной камбалой вряд ли кого-то удивишь, но если её приготовить по рецепту легендарного шеф-повара - то сорвать бурные овации не составит труда.
Ингредиенты:
• Камбала филе – 4 шт;
• Арбуз – 1 ломтик;
• Спаржа морская – 20 г;
• Чоризо – 1 шт;
• Йогурт без добавок – опционально;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Молотый перец – по вкусу.
Для соуса:
• Шампанское – 1,5 стакана;
• Сливки – 0,5 стакана;
• Масло сливочное – 60 г;
• Шалот – 1-2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Белый молотый перец – по вкусу;
• Мёд – по вкусу.
Камбала. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе проверить на наличие костей;
• При необходимости удалить;
• Чоризо нарезать кружками средней толщины;
• Выложить поверх рыбного филе;
• Сформировать рулетки;
• Закрепить шпажками или зубочистками;
• Обжарить по две-три минуты с каждой стороны;
• После отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Мякоть арбуза нарезать на треугольники средней толщины;
• Обжарить вместе со спаржей по три-четыре минуты с каждой стороны;
• Приправить солью и перцем;
• Лук очистить;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Посолить и поперчить;
• После влить шампанское;
• Готовить до тех пор, пока не выпарится половина жидкости;
• В сотейнике смешать сливки с мёдом;
• Хорошенько прогреть, не доводя до кипения;
• После смешать с луком и взбить до воздушной массы;
• Рыбу выложить на тарелку;
• Сверху положить кусочки арбуза и спаржу;
• Полить йогуртом и соусом;
• Подать к столу.
2. Фуа-гра с тунцом
Тунец. \ Фото: bing.com.
Сочный внутри, румяный снаружи – тунец, приготовленный на гриле и поданный с обжаренными томатами и кусочками фуа-гра – ещё одно популярное блюдо от счастливого обладателя Мишлен.
Ингредиенты:
• Тунец цельным куском – 300 г;
• Фуа-гра в банке – 80 г;
• Черри – 4-6 шт;
• Микрозелень – для подачи;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 1-2 зубка;
• Лимонный сок – опционально.
Тунец, приготовленный на гриле. \ Фото: tastingtable.com.
Способ приготовления:
• Тунец обжарить цельным куском без добавления масла на раскаленной сковороде-гриль;
• Посолить и поперчить;
• После слегка остудить и нарезать кусками толщиной полтора сантиметра;
• Чеснок очистить;
• Выложить в сковороду с оливковым маслом;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Добавить к чесноку;
• Сдобрить лимонным соком;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Обжарить на сильном огне пару минут;
• Банку с фуа-гра открыть и подогреть на водяной бане;
• Нарезанный ломтиками тунец выложить на тарелку;
• Сверху выложить фуа-гра и томаты с чесноком;
• Украсить микрозеленью и подать к столу.
3. Окунь с феттучини
Окунь с феттучини. \ Фото: images.lacucinaitaliana.it.
Паста – любимое многими блюдо, поскольку её можно приготовить абсолютно с любым наполнением, а также подать на праздничный стол, удивив гостей ярким насыщенным вкусным и необычным сочетанием ингредиентов. Впрочем, феттучини с морским окунем – отличный тому пример.
Ингредиенты:
• Окунь филе – 2 шт;
• Грибы белые – 1 ст.л;
• Сыр Проволоне – опционально;
• Черри – 6-8 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Вино белое – 0,5 стакана;
• Масло оливковое – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Базилик свежий – опционально.
Паста с окунем. \ Фото: images.eatsmarter.de.
Способ приготовления:
• Базилик вымыть;
• Откинуть на дуршлаг и как следует просушить;
• Чеснок очистить;
• Разрезать на две части;
• Выложить в глубокую сковороду с толстым дном;
• Добавить листочки базилика и рыбное филе;
• Обжарить несколько минут;
• После добавить вино;
• Накрыть крышкой;
• Тушить на среднем огне примерно пятнадцать минут;
• Процедить соус;
• Добавить белые грибы, оливковое масло, соль, смесь молотых перцев, нарезанное средним кубиком рыбное филе и измельчённый перец чили;
• Дать как следует промариноваться;
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать жидкости стечь;
• После смешать с соусом;
• Дать настояться пять-семь минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром.
4. Салат из чечевицы с болгарским перцем
Салат из чечевицы. \ Фото: cdn77-s3.lazycatkitchen.com.
Не знаете, что приготовить и чем разнообразить меню? Тогда обратите внимание на чечевичный салат от Гордона. Блюдо получается очень вкусным, сытным и ароматным благодаря запечённому болгарскому перцу.
Ингредиенты:
• Чечевица зелёная – 1 стакан;
• Перец болгарский красный – 3 шт;
• Цукини небольшие – 2 шт;
• Томаты вяленные в масле – 1 банка;
• Авокадо крупное спелое – 1 шт;
• Лук зелёный – 1 пучок;
• Базилик – 5-6 веточек;
• Масло оливковое – опционально;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Салат с чечевицей и сладким перцем. \ Фото: klaraslife.com.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшими квадратиками;
• В миске смешать оливковое масло с солью и смесью молотых перцев;
• Выложить туда нарезанный перец и оставить на несколько минут;
• После распределить перец по противню, застеленному пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на десять минут;
• Чечевицу отварить до готовности в слегка подсоленной воде (она должна стать мягкой, но не разваренной);
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Выложить в салатник;
• Добавить запечённый перец;
• Авокадо вымыть;
• Просушить;
• Очистить;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Помидоры нарезать кусочками;
• Выложить в миску;
• Лук и листочки базилика вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Добавить в салат;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Перемешать;
• Дать салату настояться и подать к столу.
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