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Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

У малышки Амбер и ослика Шокса жизнь начиналась нелегко … Шокса держали на привязи, на шее у него были раны от веревки, тело покрывали язвы и ссадины. К счастью, он был спасен и доставлен в «Ослиный приют» в Бирмингеме, Англия, где в 2013 году он встретил Амбер.

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

В то время девочка совсем не могла говорить. Когда она и ее сестра преждевременно появились на свет, Амбер пришлось срочно сделать операцию, которая спасла ей жизнь, но в ходе которой ее голосовые связки были повреждены. Вдобавок ко всему, у девочки обнаружили церебральный паралич, из-за которого она с трудом передвигалась.

Но все изменилось, когда она встретила Шокса. «Они сразу же понравились друг другу. Как будто каждый почувствовал родственную душу», — рассказывала мама Амбер.

Мышцы девочки окрепли, улучшилось ее здоровье. Вскоре ей сделали еще одну операцию, которая должна была вернуть ей способность говорить. И Амбер действительно заговорила. Первыми ее словами были: «Я люблю тебя, Шоки».

Это ослик-терапевт по имени Шокс, которому пришлось пережить трудные испытания

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

У малышки Амбер жизнь тоже начиналась с тяжелого испытания – сразу после рождения она пережила операцию, которая спасла ей жизнь, но сделала ее немой

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

Немая девочка, которую сковывал к тому же церебральный паралич, начала поправляться после того, как она познакомилась с терапевтическим осликом Шоксом

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

Сразу стало ясно, что между ними завязалась нежная дружба

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

Вскоре Амбер сделали еще одну операцию, которая должна была вернуть ей способность говорить

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

Она действительно заговорила и ее первыми словами были: «Я люблю тебя, Шоки»

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

Это был очень радостный момент и, конечно, огромным облегчением было то, что Амбер теперь могла говорить

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

Можно сказать, что малышка Амбер и ослик, которым пришлось многое пережить, исцелили друг друга»

Животная терапия: немая девочка заговорила благодаря ослику

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