Без политики: Ауровиль - самый свободный город на Земле

Ауровиль - экспериментальный город без политики
Проблемы в политике и экономике - вот то, чем живет современное общество в любой стране мира. Однако мало кто знает, что на нашей планете есть "экспериментальный" город Ауровиль, созданный под эгидой ЮНЕСКО, где проживают люди разных национальностей и совершенно не заботятся ни об одном, ни о другом. На первый взгляд, жизнь в Ауровиле может показаться райской сказкой, но на поверку пройти испытание свободой могут далеко не все местные жители.
Ауровиль - экспериментальный город без политики
Ауровиль располагается на юге Индии. Город был основан в 1968 году как социальный эксперимент: сюда съехались люди из разных стран мира и с разным мировоззрением и религиозными убеждениями, чтобы построить общество, высшей ценностью которого станет всеприятие. Конечно, в городе живут преимущественно индийцы, но есть также американцы, европейцы, россияне и представители других национальностей. Всего - порядка двух тысяч человек, которые проживают здесь постоянно.
Ауровиль - экспериментальный город без политики
Ауровиль - экспериментальный город без политики
Открытая лекция в Ауровиле
Высадка деревьев
Людей, который приезжают в Ауровиль, объединяет интерес к духовным практикам, познанию себя. Благо, ритм жизни города позволяет никуда не спешить, уделять время внутреннему развитию и самопознанию, а живописная природа располагает к медитации и созерцанию.
Ауровиль - город художников
Мопеды - единственный транспорт в Ауровиле
Ауровиль - экспериментальный город без политики
Духовные практики исключительно важны для жителей Ауровиля
Жить в Ауровиле непросто. Во-первых, это закрытый социум. Отношение к новичкам здесь особое: приехавшие "извне" имеют право прожить год в городе (при условии, что изначально они приобретают здесь дом), а после община принимает решение о том, могут ли они остаться или должны покинуть Ауровиль. В городе сложно остаться незамеченным: все всех знают. Во-вторых, здесь нужно уметь о себе позаботиться и найти дело по душе. Город полностью сам себя обеспечивает, поэтому многие из жителей Ауровиля ведут собственное хозяйство. В-третьих, жителям Ауровиля приходится отказываться от привычных благ - автомобилей и высоких технологий. Машинами горожане не пользуются, сюда приезжают лишь такси, которые привозят "новобранцев".
Молодая семья
Ауровиль - экспериментальный город без политики
В Ауровиле можно жить в гармонии с собой
Ауровиль - экспериментальный город без политики
Жизнь в Ауровиле при кажущейся простоте - сложна. Здесь невозможно спрятаться за повседневной суетой, отвлечься, окунуться с головой в работу. Большинство проживающих здесь людей - художники, писатели, люди творческих профессий. Для них уединение особенно важно. Предполагается, что Ауровиль может стать моделью построения общества нового типа, всего город рассчитан на 50 тысяч жителей. Время покажет, насколько успешным будет эксперимент. Однако уже сейчас те люди, которые сюда переехали, признаются, что абсолютно счастливы!
Главные ценности жителей Ауровиля - творчество и духовные практики
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