Без политики: Ауровиль - самый свободный город на Земле

Ауровиль - экспериментальный город без политики

Ауровиль - экспериментальный город без политики

Ауровиль - экспериментальный город без политики

Ауровиль - экспериментальный город без политики

Открытая лекция в Ауровиле

Высадка деревьев

Ауровиль - город художников

Мопеды - единственный транспорт в Ауровиле

Ауровиль - экспериментальный город без политики

Духовные практики исключительно важны для жителей Ауровиля

Молодая семья

Ауровиль - экспериментальный город без политики

В Ауровиле можно жить в гармонии с собой

Ауровиль - экспериментальный город без политики

Главные ценности жителей Ауровиля - творчество и духовные практики