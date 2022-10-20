Секс-символы, которые заметно поправились

Не будем лукавить и говорить, что мы любили этих красавцев не за внешность, а исключительно за талант. Нет, мы просто любили их. А они — растолстели, причем так, что это кажется нам настоящей трагедией. Как вы могли, парни?!
Вэл Килмер
Можно было бы, конечно, сделать скидку на возраст — как никак, Вэлу Килмеру уже 57 лет, — но мы не будем. Потому что растолстел Килмер не сегодня и даже не вчера. Поэтому мы спрашиваем: как ты мог, Вэл? Мы, может быть, и готовы смириться с растолстевшим Бэтменом из «Бэтмен навсегда» — у нас теперь все равно другой Бэтмен. Но с растолстевшим Джимом Моррисоном из фильма «Дорз» — никогда!
Джон Траволта
В детстве Траволта учился чечетке у брата великого танцора Джима Келли, и в юности тоже продолжал танцевать. Так что после выхода мюзиклов «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин» Джон Траволта стал настоящей иконой диско. А после Джон стал звездой первой величины, разбогател и сменил увлечение танцами на увлечение самолетами. Их у него несколько, и все они названы в честь детей Траволты. Джон, похоже, это хобби тебя губит! Вернись в танцевальный зал!
Лоуренс Фишборн
Что тут скажешь: у Лоуренса Фишборна и впрямь широкая кость, тут никаких сомнений нет. Вот только крупное телосложение и ожирение — все-таки немного разные вещи. Морфеус, ты выбрал не ту таблетку!
Алек Болдуин
Алека Болдуина, кажется, никто уже и не помнит подтянутым красавцем с тонкими и выразительными чертами лица, эталонным героем-любовником и мужем Ким Бесингер. Мы помним его неопрятным дяденькой, который все время что-то жует. Неизвестно, почему так получается, но папарацци все время снимают Болдуина, когда он что-то ест. При этом сам актер уверяет, что уже более 10 лет является вегетарианцем. Алек, это тебя от морковки так разнесло?
Рассел Кроу
Рассел Кроу уверяет, что набрал вес в 120 килограммов для роли в фильме «Славные парни», и ему пришлось растолстеть еще больше — для съемок в картине «Boy Erased». А мы спрашиваем: кого ты хочешь обмануть, Рассел? Ты не Кристиан Бейл, который способен для одной роли набрать 40 килограммов, а для другой — сбросить 60. А вот ты растолстел еще до того, как сценарий «Славных парней» был написан.
Брендан Фрейзер
Вот уж действительно трагическая история карьеры, прервавшейся на взлете: ты еще помнишь красавчика из «Мумии» и жертву сексапильной дьяволицы в исполнении Лиз Херли из «Ослепленного желаниями»? Так вот, это — он, Брендон Фрейзер. Чья карьера шла в гору, но внезапно забуксовала. И Брендон, по всей вероятности, решил заесть свои неприятности. Извини, Брендон, но сегодня прекрасная дьяволица не стала бы исполнять твои желания. История о проданной душе гораздо интереснее зрителю, чем история про грех чревоугодия.
Стивен Сигал
Мастер боевых искусств скорее всего, нравился не тебе, а твоей старшей сестрице: гигант Стивен был звездой боевиков в те годы, когда ты пешком под стол ходила (или вообще еще не родилась). И, конечно, Стивен уже может позволить себе расслабиться, в его-то почтенные годы. Но есть одно но: Железный Арни, Итальянский жеребец Сталлоне, и неподражаемый Чак Норрис все еще в великолепной форме, несмотря на свой глубокий пенсионный возраст. Стивен, а с тобой-то что? Черный пояс по поеданию спагетти?
Мэттью Перри
Как известно, самой заметной ролью в карьере Пэрри стала роль Чендлера в сериале «Друзья», так что мы, собственно, и видели в Мэттью «своего парня», а не героя-любовника. Теперь еще достаточно молодой Мэттью органично вписывается в роль «своего дедуси».
Джонни Депп
Самая трагичная история потолстения. Нет, мы не простим! На самом деле мы знаем, что Джонни не столько растолстел, сколько «заматерел» с годами, а потом — натурально опух от бесконечных алкогольных возлияний, вызванных тяжелым разводом и финансовыми проблемами. Сейчас актер уже привел себя в порядок и в новом фильме про пиратов мы увидели старого-доброго стройного красавца Деппа. Но знай, Джонни: то, что мы увидели два года назад — мы не простим! Нельзя же так пугать, в самом деле.
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