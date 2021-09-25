Язык тела малыша: 7 движений, которые расскажут, чего хочет ребенок

С момента рождения малыш не может говорить, но уже активно старается выразить, чего ему хочется или что его тревожит. У маленького ребенка очень сильно обострены все органы чувств: осязание, зрение, слух и обоняние, поэтому каждое движение может стать реакцией на внешний или внутренний раздражитель. Голод, недомогание, температура или просто хорошее настроение и повышенная активность - правильно распознать все знаки помогут несколько приемов.
1. Постоянно дергаются ножки
Если малыш слишком активный, нужно обязательно проверить его состояние. /Фото: 3m4kkwidlcf3qqer44973dd8-wpengine.netdna-ssl.com
Когда ребенок ведет себя слишком суетливо и часто дергает, стучит ножками, велика вероятность, что его что-то тревожит. Причиной таких проявлений может стать что угодно, например, грязный подгузник, некомфортная температура окружающей среды, тесное место для отдыха или неприятный запах. Чтобы выяснить, что именно стало причиной повышенной активности, нужно сразу осмотреть ребенка. Однако если малыш выглядит довольным, улыбается или смеется, не стоит поднимать панику. Возможно, он просто хочет поиграть или привлекает к себе внимание.
2. Ребенок выгибает спину
Такая неестественная поза может быть свидетельством серьезных проблем. /Фото: okrohe.com
Очень показательный признак, если ребенок выгибает спину и запрокидывает голову назад. Наиболее вероятно, что такая странная поза — ответная реакция на изжогу или боль. Если желудочная кислота попадает в пищевод в средней части на уровне грудной клетки, малыш будет изгибать спину в попытке уменьшить дискомфорт и избежать боли. Когда ребенок выгибает спину во время кормления, это может означать, что он больше не хочет есть. Возможно, его беспокоят пищеварительное расстройство (например, кислотный рефлюкс или ГЭРБ), колики в животе.
Один и тот же признак может быть свидетельством различных проблем. /Фото: banat7wa.com
У деток постарше выгнутая спина зачастую свидетельство плохого настроения или сильной усталости. Если ребенок в таком положении еще и плачет, причем довольно долго, нужно обязательно обратиться за консультацией к детскому врачу.
3. Резкие движения руками
У большинства малышей подергивания рук должны исчезать в три-четыре месяца. /Фото: carebaby.pl
Зачастую резкие движения руками у малышей вызваны какими-либо внешними раздражителями. Ребенок может испугаться внезапного яркого света, громкого шума или даже резкого движения. Эти раздражители лучше по возможности исключить и во время сна, и во время бодрствования. Чтобы ребеночек не травмировал себя, когда спит, его лучше пеленать.
4. Странные движения головой
Если ребенок часто стучит головой, надо обратить внимание на его возраст и состояние здоровья. /Фото: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net
Педиатры утверждают, что многих малышей ритмичные движения головой вперед и назад успокаивают. Однако не всегда такие движения абсолютно невинные. Когда ребенок непроизвольно и часто кивает головой или стучит ей по опоре, стоит проконсультироваться с врачом. Особенно если малыша не удается отвлечь от такого занятия игрушками или общением. Большинство детей прекращают двигать головой назад и вперед для успокоения где-то к трем годам.
5. Сжатые кулачки
Сжатые ручки — довольно красноречивый признак, который нельзя оставлять без внимания. /Фото: drpia.com
Когда ребенок сжимает ручки в кулаки, это явный признак, что он хочет кушать. Даже если он не плачет, его нужно обязательно как можно скорее покормить. Если малыш голоден, то он испытывает напряжение во всем теле и непроизвольно сжимается. Никогда нельзя игнорировать этот признак.
6. Ребенок держится за ушки
Повышенный интерес к ушам может означать что угодно. /Фото: workingmoms.me
Многие родители беспокоятся, что если ребенок часто держится за ушки, то они у него болят. Когда в слуховых проходах появляется инфекция или другие раздражители, малыш будет обязательно часто плакать и капризничать. Если этого не происходит, скорее всего ребенку просто интересно потрогать странную часть тела, которую он пока не до конца осознает. Повышенное внимание к ушам также может означать, что у малыша режутся зубки.
7. Поджатые коленки
Согнутые ножки у ребенка должны стать сигналом к бдительному вниманию у родителей. /Фото: s1.1zoom.me
Если малыш прижимает к себе ножки, его нужно поскорее показать педиатру. Такой сигнал скорее всего свидетельствует о каких-либо проблемах с пищеварением. Наиболее частые причины: газы, запор, диарея или дискомфорт в желудке. Первой помощью в данном случае становится облегчение боли. Чтобы это сделать, нужно помочь ребенку избавиться от отрыжки. Хорошо помогают медленные и осторожные похлопывания по спинке. Если после таких действий ребенку не легчает, следует обязательно отнести его к врачу.
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