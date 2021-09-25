Язык тела малыша: 7 движений, которые расскажут, чего хочет ребенок

1. Постоянно дергаются ножки

Если малыш слишком активный, нужно обязательно проверить его состояние. /Фото: 3m4kkwidlcf3qqer44973dd8-wpengine.netdna-ssl.com

2. Ребенок выгибает спину

/Фото: okrohe.com Такая неестественная поза может быть свидетельством серьезных проблем./Фото: okrohe.com

Один и тот же признак может быть свидетельством различных проблем. /Фото: banat7wa.com

3. Резкие движения руками

У большинства малышей подергивания рук должны исчезать в три-четыре месяца. /Фото: carebaby.pl

4. Странные движения головой

Если ребенок часто стучит головой, надо обратить внимание на его возраст и состояние здоровья. /Фото: dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net

5. Сжатые кулачки

Сжатые ручки — довольно красноречивый признак, который нельзя оставлять без внимания. /Фото: drpia.com

6. Ребенок держится за ушки

Повышенный интерес к ушам может означать что угодно. /Фото: workingmoms.me

7. Поджатые коленки

Согнутые ножки у ребенка должны стать сигналом к бдительному вниманию у родителей. /Фото: s1.1zoom.me