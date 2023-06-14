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Желтая книга — это неприлично, а в белом на похороны — OK: Что значат цвета в разных странах


Желтая книга — это неприлично, а в белом на похороны — OK: Что значат цвета в разных странах

В интернете можно найти немало информации о колористике и о советах при выборе цвета для своего жилья или для создания сайта. Зеленый — это про природу, Ирландию и весну, синий — про небо, воду и спокойствие, желтый — про солнце, радость и энергию... Однако все подобные статьи релевантны только для определенной культуры. Стоит выехать за пределы своей страны, и можно столкнуться с совершенно неожиданными толкованиями обычных цветов.

Желтый



То, что у нас часто воспринимается, как радостный и солнечный цвет, который «оживляет обстановку» или «привносит радость» в оформление сайта, книги, дома или еще чего-то, связанного с бытом, то в Китае выглядит просто неприлично. В Китае желтый цвет прочно ассоциируется с порнографией, и фразы вроде «желтая картинка» или «желтая книга» — это все про непристойное содержание. Издавать любые публикации или оформлять в этом цвете свой сайт для Азии — это заведомый провал.
Желтый цвет.

Желтый цвет.

 

Во Франции желтый цвет имеет другой эмоциональный оттенок. Там желтым обозначают ревность, предательство, слабость, противоречие. Исторически во Франции желтым также маркировали двери национальных предателей и преступников. Так что выкрасить входную дверь в Париже в желтый цвет — также не лучшая идея.

Это также может быть чревато и в Африке, где желтый цвет считается цветом власти и монаршества. Люди, которые оформляют свои дома в желто-золотом цвете, воспринимаются обществом как выпендрежники, как некто, кто хочет показать, что они лучше других и могут другим указывать что делать. Если у вас нет таких полномочий и нет реальной власти и влияния в обществе, вы можете встретить непонимание.

Впрочем желтый воспринимается монаршим цветом также во многих восточных культурах, где церемониальные одежды королей или президентов выполнены как раз в желто-золотых цветах. В то же время, если бы наше руководство страны приходило в желтом на парады или официальные встречи, то это бы встретило ничуть не меньшее возмущение и осуждение.
В Малайзии желтый цвет - цвет власти.

В Малайзии желтый цвет - цвет власти.

 

Белый


В западных цивилизациях белый считается цветом чистоты, элегантности. В Европе и России в белый облачаются невесты на свою свадьбу, а на Среднем Востоке и в Китае — на похороны и на время траура. Для Скандинавии считается вполне обычным и правильным красить стены своих жилищ в белый цвет, в то время как в славянских странах исторически в белый цвет красили только в казенных зданиях, в частности в больницах.
Белая спальня в скандинавском стиле.

Белая спальня в скандинавском стиле.

 
Белые похороны в Китае.

Белые похороны в Китае.

 

Черный


Если раньше у нас черный ассоциировался больше с чем-то плохим, злым и печальным, то сейчас этот цвет также обрел значение «стильный и элегантный». Однако вряд ли мы можем представить себе детскую спальню, заваленную черной детской одеждой — а в Китае это возможно. Там одежда для мальчиков обычно имеет весьма сдержанные цвета, среди которых черный — самый популярный.

В то же время в большинстве африканских стран детей никогда не оденут в черное, так как такую одежду следует еще «заслужить» — там черный цвет ассоциируется с мужественностью, зрелостью, возрастом и мудростью.
Черный интерьер.

Черный интерьер.

 

Розовый


В большинстве культур розовый цвет прочно ассоциируется с любовью, романтикой, девочками и с чем-то детским и жизнерадостным. А вот в Бельгии розовый цвет также используют для малышей, но только для мальчиков.
В Латинской Америке, в отличие от России, этот цвет очень часто используют для покраски стен домов, и потому вызывает ассоциации с архитектурой. В Китае этот цвет вообще раньше был незнаком жителям и пришел к ним вместе с влиянием западных культур. Даже сегодня розовый цвет китайцы могут назвать «зарубежным цветом» или «чужим».

В Таиланде у розового цвета также есть своя прочная ассоциация: если розовый — то это вторник. В Таиланде у каждого дня недели есть свой цвет: так, воскресенье красное, пятница голубая, а понедельник желтый.
Желтая книга — это неприлично, а в белом на похороны — OK: Что значат цвета в разных странах

*Все мои черные футболки грязные*.

 
Бельгийские вафли на настоящих джентльменов.

Бельгийские вафли на настоящих джентльменов.

 
Розовый интерьер в Латинской Америке.

Розовый интерьер в Латинской Америке.

 

Синий


Также, как и розовый, синий цвет в западных культурах имеет стойкий гендерный окрас: синий — для мальчиков. Но всё наоборот в Китае и Бельгии — там синий и голубой цвета предназначаются для девочек.
В английском «синий» цвет используется для обозначения грустного состояния, печали и даже депрессии. В России «голубой» — для обозначения людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Израиле синий цвет ассоциируется с национальным флагом, а в Мексике — с трауром.
Синий в разных культурах.

Синий в разных культурах.

 
Разное восприятие цвета в разных странах.

Разное восприятие цвета в разных странах.

 

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Желтая книга — это неприлично, а в белом на похороны — OK: Что значат цвета в разных странах

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Желтая книга — это неприлично, а в белом на похороны — OK: Что значат цвета в разных странахПодписаться на мой Instagram
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