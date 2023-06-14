Желтая книга — это неприлично, а в белом на похороны — OK: Что значат цвета в разных странах

В интернете можно найти немало информации о колористике и о советах при выборе цвета для своего жилья или для создания сайта. Зеленый — это про природу, Ирландию и весну, синий — про небо, воду и спокойствие, желтый — про солнце, радость и энергию... Однако все подобные статьи релевантны только для определенной культуры. Стоит выехать за пределы своей страны, и можно столкнуться с совершенно неожиданными толкованиями обычных цветов.
Желтый
То, что у нас часто воспринимается, как радостный и солнечный цвет, который «оживляет обстановку» или «привносит радость» в оформление сайта, книги, дома или еще чего-то, связанного с бытом, то в Китае выглядит просто неприлично. В Китае желтый цвет прочно ассоциируется с порнографией, и фразы вроде «желтая картинка» или «желтая книга» — это все про непристойное содержание. Издавать любые публикации или оформлять в этом цвете свой сайт для Азии — это заведомый провал.
Желтый цвет.
Во Франции желтый цвет имеет другой эмоциональный оттенок. Там желтым обозначают ревность, предательство, слабость, противоречие. Исторически во Франции желтым также маркировали двери национальных предателей и преступников. Так что выкрасить входную дверь в Париже в желтый цвет — также не лучшая идея.
Это также может быть чревато и в Африке, где желтый цвет считается цветом власти и монаршества. Люди, которые оформляют свои дома в желто-золотом цвете, воспринимаются обществом как выпендрежники, как некто, кто хочет показать, что они лучше других и могут другим указывать что делать. Если у вас нет таких полномочий и нет реальной власти и влияния в обществе, вы можете встретить непонимание.
Впрочем желтый воспринимается монаршим цветом также во многих восточных культурах, где церемониальные одежды королей или президентов выполнены как раз в желто-золотых цветах. В то же время, если бы наше руководство страны приходило в желтом на парады или официальные встречи, то это бы встретило ничуть не меньшее возмущение и осуждение.
В Малайзии желтый цвет - цвет власти.
Белый
В западных цивилизациях белый считается цветом чистоты, элегантности. В Европе и России в белый облачаются невесты на свою свадьбу, а на Среднем Востоке и в Китае — на похороны и на время траура. Для Скандинавии считается вполне обычным и правильным красить стены своих жилищ в белый цвет, в то время как в славянских странах исторически в белый цвет красили только в казенных зданиях, в частности в больницах.
Белая спальня в скандинавском стиле.
Белые похороны в Китае.
Черный
Если раньше у нас черный ассоциировался больше с чем-то плохим, злым и печальным, то сейчас этот цвет также обрел значение «стильный и элегантный». Однако вряд ли мы можем представить себе детскую спальню, заваленную черной детской одеждой — а в Китае это возможно. Там одежда для мальчиков обычно имеет весьма сдержанные цвета, среди которых черный — самый популярный.
В то же время в большинстве африканских стран детей никогда не оденут в черное, так как такую одежду следует еще «заслужить» — там черный цвет ассоциируется с мужественностью, зрелостью, возрастом и мудростью.
Черный интерьер.
Розовый
В большинстве культур розовый цвет прочно ассоциируется с любовью, романтикой, девочками и с чем-то детским и жизнерадостным. А вот в Бельгии розовый цвет также используют для малышей, но только для мальчиков.
В Латинской Америке, в отличие от России, этот цвет очень часто используют для покраски стен домов, и потому вызывает ассоциации с архитектурой. В Китае этот цвет вообще раньше был незнаком жителям и пришел к ним вместе с влиянием западных культур. Даже сегодня розовый цвет китайцы могут назвать «зарубежным цветом» или «чужим».
В Таиланде у розового цвета также есть своя прочная ассоциация: если розовый — то это вторник. В Таиланде у каждого дня недели есть свой цвет: так, воскресенье красное, пятница голубая, а понедельник желтый.
*Все мои черные футболки грязные*.
Бельгийские вафли на настоящих джентльменов.
Розовый интерьер в Латинской Америке.
Синий
Также, как и розовый, синий цвет в западных культурах имеет стойкий гендерный окрас: синий — для мальчиков. Но всё наоборот в Китае и Бельгии — там синий и голубой цвета предназначаются для девочек.
В английском «синий» цвет используется для обозначения грустного состояния, печали и даже депрессии. В России «голубой» — для обозначения людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В Израиле синий цвет ассоциируется с национальным флагом, а в Мексике — с трауром.
Синий в разных культурах.
Разное восприятие цвета в разных странах.
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