Аэропорт среди жилых кварталов: нервозный аттракцион, от которого стали седыми даже опытные пилоты

Пролетали совсем низко над домами. Фото: krasvozduh.ru.
В Гонконге когда-то функционировал очень примечательный аэропорт, который имел дурную славу среди летчиков. В него давали посадку только тем пилотам, что достигли уже высокого уровня мастерства. Речь идет об аэропорте Кай Так. Сегодня посмотрим на него поближе.
Аэропорт требовал выполнения фигур высшего пилотажа. Фото: warnet.ws.
Аэропорт Кай Так был закрыт еще в 1998 году, однако бывалые летчики вспоминают об этом месте с дрожью до сих пор. История комплекса началась в далеком 1912 году, когда бизнесмены Хо Кай и Ау Так выкупили земли в гонконгском районе Коулун. Однако совсем скоро стало понятно, что толку от земли не будет. Товарищи продали землю некому Гарри Эбботту уже в 1924 году, а в 1935 здесь была построена первая летная полоса и диспетчерская башня. Еще спустя год Эбботт, владелец нескольких авиационных клубов, наладил в новоиспеченном аэропорту первый коммерческий рейс.
Несколько полос насыпали в море. Фото: tavriya.ks.ua.
Долгое время Кайтак оставался по большей части любительским аэропортом. Изменили это японцы, которые заняли Гонконг в 1941. Островитяне начали строить еще две взлетные полосы, которые насыпались прямо в море. Несмотря на недовольство местных жителей, работы на Кайтаке продолжались даже после окончания войны. В 1957 году полосы аэропорта были удлиненны, а уже в 1960-ом открылся первый пассажирский терминал
И на этом моменте искушенный читателей Novate.ru спросит – почему же Кайтак считается самым опасным аэропортом, ведь пока все выглядит вполне невинно? На самом деле все очень просто. Вместе с аэропортом росли и соседние жилые районы. Уже к 1970 году взлетно-посадочные полосы оказались беспросветно зажаты разнообразными зданиями городских кварталов. В итоге, пилоты, которые сажали самолеты в Кайтаке, должны были проделывать фигуры высшего пилотажа.
Сегодня это место пустует. Фото: flixlol.com.
Сначала летчику следовало выполнить резкий поворот с углом 47 градусов. Потом пройти мимо небоскребов на высоте в 200 метров. Заход напрямую на взлетно-посадочную полосу начинался уже на высоте 40 метров! Садиться в Кайтак отправляли только самых опытных пилотов. Удивительно, но в этом гонконгском аэропорте почти не было несчастных случаев с человеческими жертвами. Исключением стал 1965 год, когда военно-транспортный самолет США «Геркулес» разбился сразу после взлета, унеся жизни 59 из 71 пассажиров на борту.
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