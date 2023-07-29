Попали на деньги: неожиданные личности на мировых банкнотах

В Америке идут дискуссии о том, чей женский портрет поместить на десятидолларовую купюру нового дизайна. Изображение женщины появится на международной валюте впервые за сто лет, но только в 2020 году. В России тем временем выпускают новую банкноту с видами и символикой Крыма и Севастополя, а в Англии меняют портрет феминистки Элизабет Фрай, размещенный на пяти фунтах, на фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Чаще всего на деньгах появляются короли, президенты и вожди, но есть и исключения. Forbes вспомнил неожиданных персонажей, попадавших на деньги.
Феминистка Элизабет Фрай (Британия)
Номинал: 5 фунтов
«Ангел тюрем» Элизабет Фрай сейчас – единственная женщина, чей портрет помещен на британские банкноты за заслуги. Кроме Фрай там есть еще портрет королевы Англии — за ее монаршее происхождение. «Ангел тюрем» дважды появлялась на британских пятифунтовых купюрах: с 1975 по 1992 год и с 2002 года по настоящее время.
Одна из первых английских феминисток (родилась в XVIII веке), Фрай получила свое прозвище, как и возможность быть увековеченной на деньгах, за реформы в тюремной системе. После усилий активистки сначала в одной британской тюрьме, а затем и в остальных внедрили женский надзор за заключенными женщинами и стали больше заботиться о религиозной и светской жизни преступников, их образовании. Фрай основала в Лондоне ночлежку для бездомных, открыла школу медсестер и школу для сирот, а в 1817 году вместе с другими женщинами основала «Ассоциацию для реформирования женских тюрем в Ньюгейте», впоследствии ставшую первой благотворительной женской организацией.
Однако в 2013 году портрет Фрай на пяти фунтах решили заменить фотографией бывшего премьер-министра Англии Уинстона Черчилля. Борцы за права женщин были возмущены такой дискриминацией, и организация The Women’s Room пригрозила подать на Банк Англии в суд. Раз уж необходим новый дизайн купюр, феминистки предложили свои кандидатуры на замену: писательницу и автора эссе «Защита женских прав» Мэри Уолстонкрафт, сестру милосердия Мэри Сикоул или биофизика Розалинд Франклин.
Решение о замене Фрай на Черчилля отменять так и не стали, знаменитый госдеятель появится на 5 фунтах в 2016 году. Но управляющий Банка Англии Марк Карни пообещал, что в 2017 году на купюре в 10 фунтов появится портрет писательницы Джейн Остин.
Футболист Джордж Бест (Северная Ирландия)
Номинал: 5 фунтов
«Когда я умру, хочу, чтобы меня помнили, как величайшего футболиста всех времен. Когда этот день наступит, они не будут говорить об алкоголе, женщинах и быстрых автомобилях», — надеялся легендарный футболист Manchester United Джордж Бест, при жизни известный также большими проблемами с алкоголем.
Надежды Беста оправдались: в 2005 году он попал на пятифунтовые купюры, выпущенные Банком Северной Ирландии, за сборную которой он тоже играл. Выход банкноты приурочили к первой годовщине смерти Беста. Он стал единственным футболистом на денежных купюрах.
Лимитированный миллионом фунтов выпуск был распродан за несколько дней, и, несмотря на то, что местные деньги имеют силу лишь в Северной Ирландии, принимать банкноты с Бестом согласились и в Манчестере. На онлайн-аукционе eBay за одну купюру предлагали в несколько раз больше номинала.
Джорджа Беста называют легендой клуба Manchester United. На позиции крайнего полузащитника он сыграл 470 матчей и забил 179 мячей. А кроме этого, выступал за сборную Северной Ирландии. Еще при жизни, в 1999 году Бест попал на 11-ю строчку рейтинга лучших футболистов Европы XX века по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) и на 16-ю — в мире. Из-за проблем с алкоголем (футболист не бросил пить даже после операции по пересадке печени) он преждевременно закончил карьеру.
Диктатор Жозеф Мобуту (Заир, сейчас Конго)
Диктатор Жозеф-Дезире Мобуту удерживал власть в Демократической Республике Конго, менявшей во время его правления название на Заир, 32 года. В одной из беднейших стран мира царил культ личности Мобуту, которого называли не иначе как «спасителем нации» и «отцом народа». А вечерние выпуски новостей по приказу диктатора начинались с заставки, где он сидит на облаках. Все купюры национальной валюты, которая, как и страна, во время его правления стала называться заиром, тоже были украшены изображением диктатора.
В 1997 году Мобуту был свергнут и бежал из страны. Президентское кресло занял Лоран Кабила, который вернул республике прежнее название, а также объявил о скором возвращении в оборот конголезского франка. На выпуск «единой валюты для объединенного народа» потребовался год. В это время в ходу оставался прежний заир, однако портреты Мобуту на банкнотах были аккуратно вырезаны.
Сейчас на конголезских франках преобладают изображения местных достопримечательностей, промыслов и животных. Единственный исторический персонаж, чей портрет отпечатан на купюре достоинством в 1 франк — символ борьбы народов Африки за независимость Патрис Лумумба, убитый при пособничестве Мобуту.
Покоритель Эвереста сэр Эдмунд Хиллари (Новая Зеландия)
Номинал: 5 долларов
В Новой Зеландии несколько лет назад всерьез заговорили об отмене наличных денег — они непопулярны среди населения. По данным на 2009 год, 83% жителей страны платили за товары и услуги пластиковыми картами. Тем не менее, пока наличные в Новой Зеландии в ходу и, по мнению автора книги «Искусство денег» Дэвида Стендиша, считаются одними из самых красивых в мире.
На банкноте в пять новозеландских долларов изображен первопроходец Эвереста, новозеландец и почетный гражданин Непала Эдмунд Хиллари, он взошел на гору в 1953 году в возрасте 33 лет. Вместе с Хиллари Эверест покорил непальский шерпа Тенцинг Норгей. После той экспедиции путешественник, прошедший также Южный и Северный полюсы, много помогал народу шерпа. Благодаря новозеландцу в отдаленных районах Гималаев были построены школы и больницы.
Рядом с портретом первопроходца на купюре есть изображение новозеландской горы Кука, рядом с которой альпинисту в 2003 году был установлен памятник, и фото трактора Мэсси Фергисона, на котором Хиллари добрался до Южного Полюса. На обратной стороне банкноты — желготлазый пингвин, один из самых редких в мире, а также гигантская маргаритка, бурые водоросли и субантарктические лилии, растущие в Новой Зеландии.
Швея Рагнхейдур Йоунсдоттир (Исландия)
Номинал: 5000 крон
Религиозные деятели на исландских банкнотах — не редкость, однако купюру в 5000 крон украсил не епископ Гисли Торлакссон, а его жена. Швея Рагнхейдур Йоунсдоттир, жившая в XVI веке, была третьей по счету супругой епископа Холара. Сам священнослужитель в компании двух прежних жен тоже есть на банкноте, однако их портреты существенно меньше.
Швея изображена на обеих сторонах купюры. На аверсе — в одиночестве, а на реверсе — в компании двух учениц, вместе с которыми она вышивает гобелен. Справа узор с ее инициалами. Купюры с Рагнхейдур Йоунсдоттир, как и все остальные исландские банкноты, печатаются не внутри страны, а в Королевской типографии Британии.
Режиссер Ингмар Бергман (Швеция)
Номинал: 200 крон
Несколько лет назад шведские кроны были признаны самыми грязными деньгами в Европе. К такому выводу пришел профессор Оксфордского университета Ян Томпсон, обнаруживший на банкнотах королевства около 40 тысяч бактерий. Но еще до заключения ученого Банк Швеции объявил о планах выпуска купюр нового образца. В октябре 2015 года в обращение поступили банкноты в 20, 50, 200 и 1000 крон, а на июнь 2016 года запланирован выход еще двух номиналов — в 100 и 500 крон.
Купюра в 200 крон стала абсолютной новинкой, раньше такого номинала не существовало. Украсил ее портрет Ингмара Бергмана, а на оборот поместили изображение острова Готланд, где похоронен культовый режиссер. Другие новые банкноты сохранили свои старые цвета, но изображенные на них персонажи поменялись. На купюре в 20 крон писательницу Сельму Лагерлеф, автора «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями», сменила Астрид Линдгрен и ее Пеппи Длинный Чулок. На 100 кронах появится актриса Грета Гарбо, а на 500 — оперная певица Биргит Нильссон.
На банкноте в 50 крон оказался эстрадный певец Эверт Тоб, выбранный вместо поп-звезды Дженни Линд, первой заработавшей более миллиона долларов за одно турне. На 1000 кронах разместили портрет бывшего генсека ООН Дага Хаммаршельда, который сменил короля Густава Вазу.
Художники и супруги Фрида Кало и Диего Ривера (Мексика)
Номинал: 500 песо
Сразу две знаменитости в 2010 году появились по обе стороны мексиканской банкноты в 500 песо. Центробанк страны решил нанести на купюру автопортреты «самых престижных» мексиканских художников Фриду Кало и Диего Риверу. Они сменили генерала Игнасио Сарагосу, прославившегося в период франко-мексиканской войны победой в битве при Пуэбле.
Помимо автопортретов Кало и Риверы на деньгах Мексики появились и другие их произведения. Рядом с художницей разместили ее картину «Дружеские объятия Вселенной, земли (Мексики), Я, Диего и Сеньор Холотль». А на стороне с портретом Риверы — его полотно «Девочка с каллами».
Художники, оказавшиеся вместе на мексиканской банкноте, дважды становились супругами. При этом Фрида так описывала этот союз: «В моей жизни было две аварии. Одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего».
Изобретатель Джеймс Уатт и предприниматель Мэтью Болтон (Британия)
Номинал: 50 фунтов
В 2011 году на британской банкноте самого высокого достоинства — 50 фунтов — впервые в истории разместили двойной портрет. На купюру попали изобретатель парового двигателя Джеймс Уатт и предприниматель Мэтью Болтон. В XVIII веке они помогли справиться с фальшивомонетчиками, которые широко развернулись в 1780-х годах, когда в Англии возник дефицит валюты. В 1788-м Болтон основал в Бирмингеме монетный двор, где впервые был использовал паровой пресс, чеканивший ребристые монеты, сложно поддающиеся подделке.
Банкнота с Уаттом и Болтоном тоже оказалась надежнее предыдущей: защитную металлическую нить вплели в бумагу, а не впечатали в нее, как это делалось раньше. Изобретатель и бизнесмен сменили на 50-фунтовой банкноте первого главу Банка Англии сэра Джона Хублона.
«Сотрудничество изобретателя и предпринимателя породило именно тот тип коммерческого успеха, который нужен нам сейчас, когда мы стремимся к новому балансу в нашей экономике», — отметил Мервин Кинг, в 2011 году занимавший пост главы Банка Англии.
Шахматист Пауль Керес (Эстония)
Номинал: 5 крон
Единственный в мире гроссмейстер, попавший на денежную купюру – знаменитый эстонский шахматист Пауль Керес. Он до того популярен в Эстонии, что в честь него названы улицы в Таллине, Нарве и Пятну, а его изображение появлялось и на почтовых марках. В 1994 году портрет Кереса попал и на местную валюту: банкнота достоинством 5 крон пробыла в обращении вплоть до 2011 года, пока в стране не был введен евро.
На обратной стороне купюры с Кересом, ставшим советским шахматистом после присоединения Эстонии к СССР, была изображена река Нарва, разделяющая российский Ивангород и эстонскую Нарву. Над эстонским Нарвским орденским замком художник нарисовал чистое небо, а над российской Ивангородской крепостью — темную тучу.
В 2016 году Пауль Керес появится еще на одной эстонской денежной единице. В честь 100-летия со дня рождения шахматиста будут отчеканены памятные монеты номиналом 2 евро.
Оперная прима Нелли Мельба (Австралия)
Номинал: 100 австралийских долларов
Австралийский доллар с 1988 года печатают не на бумаге, а на специальном тонком пластике. На купюрах есть изображения писателя и изобретателя машинки для стрижки овец Дэвида Юнайпона, поэтессы Мэри Гилмор и первой женщины, избранной в парламент страны — Эдит Коуэн.
На аверс банкноты самого высокого достоинства в 100 долларов нанесен портрет оперной исполнительницы Нелли Мельбы, известной на весь мир. Она стала первой австралийкой на обложке журнала Time, а также первой, чей голос записали на фонограф. Рядом с портретом Мельбы на банкноте изображены интерьеры театра, в котором она выступала во время своего тура 1902 года. Купюру с оперной примой делит инженер и военачальник, герой Первой мировой войны сэр Джон Монаш. Его портрет нанесен на реверс банкноты.
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