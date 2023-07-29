Попали на деньги: неожиданные личности на мировых банкнотах

В Америке идут дискуссии о том, чей женский портрет поместить на десятидолларовую купюру нового дизайна. Изображение женщины появится на международной валюте впервые за сто лет, но только в 2020 году. В России тем временем выпускают новую банкноту с видами и символикой Крыма и Севастополя, а в Англии меняют портрет феминистки Элизабет Фрай, размещенный на пяти фунтах, на фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Чаще всего на деньгах появляются короли, президенты и вожди, но есть и исключения. Forbes вспомнил неожиданных персонажей, попадавших на деньги.









Феминистка Элизабет Фрай (Британия)

Футболист Джордж Бест (Северная Ирландия)

Диктатор Жозеф Мобуту (Заир, сейчас Конго)

Покоритель Эвереста сэр Эдмунд Хиллари (Новая Зеландия)

Швея Рагнхейдур Йоунсдоттир (Исландия)

Режиссер Ингмар Бергман (Швеция)

Художники и супруги Фрида Кало и Диего Ривера (Мексика)

Изобретатель Джеймс Уатт и предприниматель Мэтью Болтон (Британия)

Шахматист Пауль Керес (Эстония)

Оперная прима Нелли Мельба (Австралия)