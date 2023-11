Странные смерти актеров на съемочной площадке

Как и любая профессия, работа в кино предполагает определенные, уникальные риски. Даже сейчас постановка приключенческого фильма требует участия многих профессиональных каскадеров, которые буквально спасают актеров от смертельной опасности — расплачиваясь за это собственным здоровьем.



Но в начале развития кинематографа, никаких каскадеров не было и в помине. Актерам самим приходилось участвовать в опаснейших сценах. И далеко не все съемки заканчивались благополучно. Мы собрали пять самых громких и самых странных смертей, которые произошли прямо на съемочной площадке.









Ормера Локлир

Марта Мэнсфилд

Джек Бадлонг

Брендон Ли

Стив Ирвин

Ормера Локлир был истинным смельчаком, первым в мире трюкачом на летающих самолетах. Локлир умудрялся разгуливать по крылу планера, прыгая в воздухе . Изобрел свой трюк акробат и пилот случайно: одну из поломок крыла он решил исправить, просто выйдя с инструментами на его плоскость. Такую возможность ему дал биплан «Дженни», специально разработанный для обучения неопытных пилотов. Самолет умел летать с рекордно низкой скоростью . К сожалению, смельчак погиб во время одного из своих коронных трюков: выйдя на плоскость крыла, он уже не смог вернуться обратно. Локлиру было всего 28 лет.Восходящая звезда Голливуда, Марта Мэнсфилд прославилась как исполнительница характерных ролей в военно-исторических драмах. Ее последней картиной стал эпос о гражданской войне Тhe Warrens of Virginia. Закончив рабочий день, Марта не стала менять одежду и села в машину к своим друзьям в сценическом костюме. Ее платье было обсыпано порохом после съемок боевой сцены. Водитель чиркнул спичкой — и актриса занялась как настоящая сверхновая. Все произошло очень быстро.Искусный наездник и выдающийся актер Джек Бадлонг был весьма востребован в популярных вестернах. Его последняя роль состоялась в биографическом эпосе They Died With Their Boots On, где ключевой сценой была знаменитая битва при Литл-Бигхорн. 25 июня 1941 года, Джек вскочил на коня и повел вперед свой отряд — как и требовал сюжет. Чего сюжет не требовал, так это реальной, а не деревянной сабли, которой в приступе энтузиазма обзавелся актер . Лошадь споткнулась, Джек вылетел из седла и приземлился прямо на свой клинок. Спасти актера не удалось.Пожалуй, самая загадочная смерть в нашем списке. Сын знаменитого Брюса Ли , Брэндон, был просто рожден для актерской карьеры. Фильм «Ворон» до сих пор считается классикой кинематографа — а ведь эта роль стоила Брэндону жизни. Считается, что ответственность за нелепую случайность несет ассистент режиссера, который не удосужился проверить револьвер. В результате, заряженный боевыми патронами пистолет появился на сцене, в полной мере подтверждая постулат Чехова о заряженном ружье. Пуля попала Брэндону в живот, ранение оказалось смертельным.Знаменитый австралийский охотник на крокодилов прославился после серии натуралистических передач об опасных животных. Погиб он как и полагается специалисту такого рода: в сентябре 2006 года шла съемка очередного эпизода программы «Смертельно опасные существа океана ». Причем, главной целью Стива было показать, что подводные твари не так страшны, как думают люди. Результат же был обратным: во время погружения актер столкнулся с ядовитым скатом, ударившим Стива в грудь. Следовавший за ним оператор снял героическую смерть ведущего на камеру.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)