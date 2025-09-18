С нами не соскучишься!

С нами не соску...
7 частых ошибок, которые способны даже большую комнату сделать тесной и крохотной на вид



Если комната выглядит маленькой, несмотря на большую площадь, значит, в процессе ремонта вы допустили ряд ошибок. Они могут касаться отделки, мебели, количества декора и даже расстановки предметов интерьера. Novate.ru рассказывает о них более подробно, чтобы в будущем вы смогли
Персональный вертолёт: как появился и почему не пошёл в серию одноместный аэроцикл



 

В середине двадцатого столетия, когда гонка вооружений была в самом разгаре, обе сверхдержавы разрабатывали самые разные концепты, чтобы обогнать идеологического противника. И часто они становились результатом не только практической необходимостью или актуальностью, но и
6 советских блюд родом из детства: рецепты, которые хочется повторить



«Чем проще, тем вкуснее» – правило, с которым знакомы многие, особенно те, кто родился в советские времена. И когда на столе появлялись бутерброды со шпротами и торт «муравейник», казалось, что вот он истинный праздник и пир. Для ценителей скромных блюд родом из СССР – подборка вкусных
Советские иконы стиля: 4 звезды, у которых наши мамы и бабушки учились модно одеваться



Из-за тотального дефицита в Советском Союзе хорошо выглядеть было нелегко. Источником вдохновения служили модные журналы и знаменитые соотечественницы, которые работали со стилистами или от природы имели хороший вкус. Пример брали с певиц, актрис, балерин. Novate.ru рассказывает о
7 лайфхаков, благодаря которым начинка в пирожках перестанет вытекать



Выпечка – один из самых непростых разделов кулинарии, в котором существует масса нюансов и лайфхаков. Наверняка каждая хозяйка, делая пирожки, сталкивалась с неприятностью, когда начинка вытекает на противень и заветное блюдо получалось менее красивым. А как этого избежать и почему так
