Как берет кельтов стал одним из популярнейших головных уборов в мире

Берет стал не просто головным убором, а настоящим символом стиля и выразительности. История его очень обширна: от древних времён, начиная с первых появлений и его роли в различных культурах, и до современных модных трендов. Он также имеет и символическое значение, которое придавалось этому головному убору на разных этапах истории.
Берет /Фото:novyefoto.ru
Берет - это головной убор с круглой шапочкой и мягким помпоном. Казалось бы, что может быть такого увлекательного в таком простом предмете, как берет?
Начать стоит с Парижа - столицы моды и стиля. Именно здесь берет получил свое первое признание и стал символом французской культуры.
Великий испанский художник, Пабло Пикассо, не только творил там произведения искусства, но и стал иконой стиля благодаря своей преданности беретам. Он носил их с неформальной легкостью, делая их неотъемлемой частью своего характерного облика.
Пабло Пикассо /Фото:msn.com
Легендарная французская актриса и секс-символ 20 века Брижит Бардо также была почитателем беретов. Она смело сочетала их с различными нарядами, придавая своему образу неповторимый шарм и элегантность.
Перенесясь в Москву, российскую столицу, можно увидеть, что здесь берет становится символом силы и выдержки.
Михаил Илларионович Кутузов, русский военачальник и герой Отечественной войны 1812 года, хоть и редко, но бывает изображен на портретах и в скульптурах, носящим берет. В то время, когда командиры преимущественно предпочитали киверы, их выбором берета вызывало любопытство и интерес. Ношение берета также оказалось практичным, ведь он был легким, удобным и не мешал при ведении военных операций.
Кутузов в берете /Фото:uznayvse.ru
Владимир Ильич Ульянов, известный как Ленин, также предпочитал носить берет. Изображения Ленина в берете стали иконой его образа и символом революционного движения. Берет являлся одной из характерных черт его внешности, помогая создать имидж лидера и показать его связь с простыми людьми.
Ленин в берете /Фото:9111.ru
И, наконец, современная икона мировой моды и главный редактор Vogue Анна Винтур также не осталась в стороне от магии берета. Она подняла его на новую высоту, интегрируя в свои стильные образы, ставя акцент на классику и элегантность.
История берета насыщена культурными контекстами и символикой. Этот головной убор древнейших времен активно использовался в разных культурах: от средневековых европейских фермеров до испанских артистов и французских революционеров.
Одним из прародителей берета нашего времени является головной убор кельтов, известный как «тэм o’шeнтep», который до сих пор носится в традиционном шотландском костюме. Вначале все «тэм o’шeнтepы» имели синий цвет и назывались «cиняя шляпа»,потом они начали производиться в различных цветовых вариациях с использованием химических красителей.
Кльтский берет /Фото:mavink.com
По другой версии, береты впервые появились в древней Греции и затем были заимствованы римлянами, которые их называли «беретинo». Римляне использовали береты для отличия класса аристократов и простых граждан, давая определённой группе собственный цвет «беретинo».
Эти головные уборы стали излюбленными среди басков, проживающих на севере Испании и юго-западе Франции. Священнослужители носили береты, форма которых напоминала четырехугольник. Такая огромная мода на береты возымела популярность и во всей средневековой Евpoпе, о чем свидетельствуют множество источников, включая изображения короля Англии Генриха VIII Тюдора в этом уборе перед своими подданными.
Испанский берет /Фото:strizhki-i-pricheski.ru
В пятнадцатом веке береты начали становиться модными и в Германии. Немецкие береты отличались обратно согнутыми полями. Во Франции, однако, они изготавливались из шелка или бархата, а их бортики были жесткими и прикреплялись к большому отрезу ткани, собранной по краю. Береты обычно украшались различными элементами роскоши, включая вышивку, жемчужные нити, перья, броши и шпильки с драгоценными камнями. Они стали популярными среди женщин и мужчин, хотя изначально предназначались только для последних.
В шестнадцатом веке испанцы придали беретам округлый вид. Богатые испанцы и испанки украшали их тесьмой или перьями, а, наоборот, менее состоятельные люди предпочитали простые варианты с узкими полями.
В эпоху романтизма береты опять стали модными и популярными, особенно среди художников и культурных деятелей. Нидерландский художник Рембрандт постоянно предпочитал носить береты, и даже на своих автопортретах он всегда был изображен с этим убором. Однако, как только в моду вошли треуголки, в семнадцатом веке, это привело к тому, что береты быстро потеряли свою привлекательность, оставаясь популярными только у шотландских военных.
Украшенный средневековый берет /Фото:bangkokbook.ru
В те времена они обычно изготавливались ярких оттенков - багряного, малинового, изумрудного. Однако, их ношение допускалось только замужним женщинам. Пушкин подтвердил это утверждение в своём произведении «Евгений Oнегин», где символизировал принадлежность Татьяны другому.
В период Пepвoй миpoвoй войны они приобрели статус обязательной единицы униформы танковых войск Франции и Великобритании, а также отдельных технических подразделений.
Военный берет /Фото:Pinterest
Однако, в тридцатых они вновь обрели широкую популярность во всех слоях общества. На тот момент они шились из плотных материалов или легкой шерсти и украшались вуалями, вышивкой, цветами и брошками. Чуть позже, на Ямайке, возникло религиозное движение, известное как растафарианство, и символом его стал вязаный полосатый берет. Для их создания обычно использовались нитки, сочетающие в себе красные, зеленые, желтые и черные цвета. Нельзя не упомянуть знаменитого регги-музыканта Боба Марли, который часто выступал на сцене, носил подобный убор.
В современном мире их носят как мужчины, так и женщины. Они же являются неотъемлемой частью национальных костюмов и военной формы во многих странах.
Боб Марли /Фото:kinodv.ru
Береты стильный аксессуар, способный придать образу утонченность и шарм. Однако, чтобы достичь гармонии в образе, необходимо уметь сочетать береты с другой одеждой и аксессуарами.
Если берет темный, его можно сочетать с яркой одеждой для контраста. Яркий берет, наоборот, будет гармонировать с более спокойными тонами.
Береты из различных материалов могут подходить к разным стилям. Так, твидовый берет может быть идеальным выбором для классического образа, в то время как вязаный берет подойдет для более кежуального стиля. Некоторые формы более подходят к круглым лицам, другие - к овальным. Он также может стать интересным акцентом в образе с кожаной курткой или пальто в стиле пилота.
Берет с кожаной курткой /Фото:krutayakurtka.ru
Важно, также не бояться сочетать береты с одеждой в принтах. В этом случае важно сохранять баланс: если у вас принтованный берет, предпочтите однотонную или даже нейтральную одежду.
Береты могут выгодно подчеркнуть прическу. Пряди волос выглядывающие из-под берета или, наоборот, уложенные так, чтобы создать чистый и ухоженный образ всегда смотрятся очень стильно.
Красивая причёска под беретом /Фото:strizhki-i-pricheski.ru
Берет обладает удивительной способностью адаптироваться к разным стилям и ситуациям. Это универсальный головной убор, который можно сочетать с разной одеждой: от повседневной до вечерней. Его способность придавать образу утонченность или шарм, в зависимости от контекста, делает его любимцем модниц и модников по всему миру.
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