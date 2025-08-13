Что лучше всего приготовить из овощей: 5 аппетитных блюд, с которыми справиться проще простого

Каждый раз, стоя у плиты, снова не знаете, что приготовить? Не спешите отчаиваться. Выход есть. И как оказалось, он очень прост. Супы, салаты, запеканки и даже макароны из овощей или с овощами – всё это и многое другое выручит в любую минуту каждую хозяйку.
1. Кабачковые спагетти
Классической пастой (несмотря на десятки способов приготовления) уже никого не удивить. А вот если приготовить её из сочных кабачков, да в нежном томатном соусе – произвести фурор не составит труда.
Ингредиенты:
• Кабачки небольшие – 2 шт;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Черри или коктейльные томаты – 400 г;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки;
• Базилик зелёный свежий – 6-8 листочков.
Кабачковые спагетти. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс, натереть на мелкой тёрке или же измельчить ножом;
• Обжарить полминуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Томаты вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на половинки или четвертинки;
• Добавить к чесноку;
• Приправить солью, паприкой и смесью молотых перцев;
• Накрыть крышкой;
• Тушить на среднем огне около пятнадцати минут;
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Натереть на тёрку для корейских овощей;
• И добавить к томатам;
• При необходимости ещё раз посолить по вкусу;
• Готовить около четырёх минут, периодически помешивая и встряхивая сковородку;
• Базилик вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Добавить к остальным овощам за пару минут до готовности;
• Подавать овощные спагетти к столу как самостоятельное блюдо или с мясным гарниром;
• При желании можно посыпать тёртым сыром.
2. Голубцы с сыром фета
Голубцы из савойской капусты. \ Фото: i.pinimg.com.
Сочные, румяные, ароматные и буквально тающие на языке голубцы с сырно-овощной начинкой – то, что обязательно стоит приготовить в ближайшее время. Ведь Джейми Оливер плохого не посоветует.
Ингредиенты:
• Савойская капуста среднего размера – 1 шт;
• Лук белый или фиолетовый – 1 шт;
• Морковка – 2-3 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Миндальные лепестки – 2 ст.л;
• Фета – 100 г;
• Кумин – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Оливковое масло – опционально;
• Укроп – для подачи;
• Кинза или петрушка – для подачи.
Голубцы с овощной начинкой. \ Фото: pinterest.es.
Способ приготовления:
• Миндальные лепестки обжарить на сухой сковороде до румяного состояния;
• Лук очистить;
• Нарезать средним кубиком;
• Морковку вымыть, очистить и нарезать по принципу лука;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве оливкового масла;
• Чеснок очистить;
• Измельчить и добавить к овощам;
• Приправить солью, смесью молотых перцев и кумином;
• Добавить пару столовых ложек тёплой воды;
• Тушить на среднем огне под крышкой около восьми минут, периодически помешивая;
• Капусту вымыть;
• Аккуратно снять крупные верхние листы;
• Проварить две-три минуты в подсоленной кипящей воде;
• После как следует просушить и остудить;
• Фету нарезать небольшим кубиком;
• Смешать с тушёными овощами и слегка дроблёнными миндальными лепестками;
• Получившуюся начинку распределить по капустным листам;
• Сформировать голубцы;
• Выложить швом вниз в форму для запекания, предварительно смазанную небольшим количеством оливкового масла;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной зеленью;
• Также можно подавать со сметаной или томатным соусом.
3. Томатный суп с фасолью
Томатный суп. \ Фото: i.pinimg.com.
Какая осень и без супов? Тем более, когда на глаза попался столь аппетитный рецепт.
Ингредиенты:
• Фасоль консервированная белая – 1 банка (250-300 г);
• Томаты с плотной мякотью – 1,5 кг;
• Лук репчатый белый или фиолетовый – 1 шт;
• Сыр твёрдый – 100 г;
• Розмарин – 1 веточка;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Базилик зелёный – 6-8 листочков;
• Зелень – для подачи;
• Черри или коктейльные томаты – для подачи.
Томатно-фасолевый суп. \ Фото: wholefoodsoulfoodkitchen.com.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок очистить;
• Измельчить;
• Выложить в сотейник с толстым дном и обжарить пять-восемь минут на небольшом количестве оливкового масла, время от времени помешивая;
• Томаты вымыть;
• Нарезать небольшими кубиками;
• Выложить в сотейник к остальным овощам;
• Затем добавить фасоль и веточку розмарина;
• Залить тёплой водой (примерно 350-400 миллилитров);
• Довести до кипения;
• После приправить солью и смесью молотых перцев;
• Тушить на среднем огне под крышкой примерно полчаса;
• После извлечь веточку розмарина;
• Суп слегка остудить и перебить блендером;
• После добавить натёртый на крупной тёрке сыр;
• Аккуратно перемешать;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной зеленью;
• Украсить листочками базилика и четвертинками черри.
4. Дип из баклажанов
Дип из баклажанов. \ Фото: theoriginaldish.com.
Баклажаны хороши сами по себе, они отлично заменяют грибы и мясо, а ещё с ними получается вкусным практически любое блюдо. Исключением не стал и соус, который можно использовать в качестве намазки на перекус или же подавать к овощам, грибам, тостам, чипсам и даже мясу или рыбе.
Ингредиенты:
• Баклажаны небольшие – 2 шт;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Перец чили зелёный – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Майонез нежирный – опционально;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу.
Баклажановый соус. \ Фото: thespruceeats.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Сделать несколько дырок вилкой или ножом;
• Выложить на противень;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок пять минут;
• После как следует остудить;
• Чеснок очистить;
• Разрезать на несколько частей;
• Кинзу и петрушку вымыть;
• Крупно нарезать;
• Перец чили вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Всё смешать между собой и выложить в чашу блендера или глубокую ёмкость;
• Баклажаны разрезать на две части вдоль;
• Извлечь часть с семенами;
• А плотную мякоть произвольно нарезать и добавить к остальным ингредиентам;
• Слегка приправить солью, паприкой и смесью молотых перцев;
• Перебить всё до однородной массы;
• Затем заправить небольшим количеством оливкового масла и лимонным соком (примерно с одного лимона);
• И ещё раз хорошенько взбить;
• При желании можно добавить майонез.
5. Цветная капуста с яйцами
Цветная капуста с овощами и яйцами. \ Фото: i.pinimg.com.
И напоследок ещё один оригинальный овощной рецепт, который приятно удивляет ярким насыщенным вкусом и сбалансированным сочетанием ингредиентов, идеально дополняющим друг друга.
Ингредиенты:
• Капуста цветная средний кочан – 1 шт;
• Брокколи средний кочан – 1 шт;
• Перец болгарский красный крупный -1 шт;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Горошек зелёный консервированный – 1 стакан;
• Кукуруза консервированная – 1 стакан;
• Яйца – 2 шт;
• Чеснок – 3 зубка;
• Соль – по вкусу;
• Красный и чёрный молотые перцы – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Кунжут – для подачи.
Тушёная цветная капуста с овощами. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Цветную капусту вымыть;
• Просушить;
• Разобрать на соцветия и перебить блендером до состояния риса;
• Брокколи вымыть;
• Просушить;
• Разобрать на соцветия и мелко нарезать;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Лук и чеснок очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве оливкового масла в глубокой сковороде с толстым дном;
• Затем добавить цветную капусту и брокколи;
• Перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• После добавить перец;
• Перемешать и готовить около двух минут;
• Затем добавить кукурузу и горошек;
• Приправить солью и молотыми перцами;
• Готовить пять-семь минут;
• После аккуратно сдвинуть обжаренные овощи в сторону, а на свободную часть сковородки вбить яйца;
• Посолить и поперчить;
• Слегка взбить и перемешать вилкой;
• Хорошенько прожарить;
• И как следует перемешать с овощами;
• Перед подачей посыпать кунжутом.
