Применение лимона в быту

Лимон, наверное, самый популярный фрукт из цитрусовых. Его добавляют в чай, им лечат простуды. Но мало кто знает об его удивительных бытовых свойствах.







Сегодня мы поделимся с вами секретами того, как пара лимонов сможет заменить вам множество средств бытовой химии. Вы узнаете, как сделать свои ногти более крепкими и как спасти белую футболку от ржавчины.





1. А Вы добавляете в молоко лимон?

2. Лимон придаст вашему дому свежесть

3. Как правильно сварить мясо

4. С чем Вы варите яйца?

5. Спасение для ваших ногтей

6. Спасаем белые футболки от ржавчины

7. Отчищаем сковородки с помощью лимона

8. Спасаем разделочные доски

9. Правильное хранение

Лимон продлит срок хранения молокаЛимон — натуральный продукт с высоким уровнем кислотности. За счёт этого его часто используют в различных рецептах. Но мало кто знает, что помимо этого, его можно использовать для того, чтобы продлить срок хранения продуктов.Как часто бывает, что молоко портится раньше, чем вы успеваете его выпить? У нас довольно часто. И это могло стать настоящей проблемой, если бы не одна хитрость. Если у вас тоже постоянно проползает молоко, вам поможет наш совет.Добавьте в молоко сок половники лимона, и вы сможете продлить срок его хранения. Лимонная кислота выступит в качестве натурального консерванта, что позволит вам дольше использовать молочный продукт.Аромат цитрусовых для вашего домаВсе мы привыкли пользоваться дома осветителем воздуха. Но их химический состав зачастую небезопасен. Не говоря уже о том, что цены на эти средства постоянно растут.Тут нам на помощь придёт лимон. Нарежьте его цедру и поместите в миску. Можно добавить немного мякоти фрукта. Миску можно разместить рядом с кошачьим лотком или мусорным ведром.За счёт того, что лимон обладает отличными ароматическими свойствами, вы долгое время будете наслаждаться свежестью. А кислинка цитрусовых придаст приятный аромат вашему дому.Лимон сделает мясо более мягкимМногие из нас любят мясные блюда. Чаще всего мы готовим дареное или тушеное мясо. В таком виде его достаточно легко приготовить вкусным и сочным. Но при варке мяса обычно все не так просто.Дело в том, что варёное мясо часто получается жестким. Из-за этого свойства многие не любят его варить. Но благодаря нашему совету вы заново откроете для себя это блюдо.При варке мяса необходимо добавить в кастрюлю несколько ломтиков лимона. Это позволит смягчить мясо и получить нежный и вкусный продукт. Попробуйте и обязательно поделитесь в комментариях своими впечатлениями.Скорлупа больше не будет трескатьсяМногие из нас предпочитают на завтрак вареные яйца. Но часто трещины на скорлупе портят всю эстетику при подаче. Оказывается, есть проверенный способ, как сохранить скорлупу в целости и сохранности.После закипания воды в кастрюлю с яйцами необходимо добавить несколько ломтиков лимона. Это не только предотвратит трещины на скорлупе, но сделает сами яйца более гладкими и блестящими. Такой завтрак будет не только полезный, но и красивый.Укрепляем ногти в домашних условияхВ холодное время года многие замечают, что состояние их ногтей ухудшается. Это зачастую связано с недостатком витаминов. Если вы тоже столкнулись с такой проблемой, то наш совет именно для вас.Чтобы отбелить и укрепить ногти, нам достаточно одного лимона. Возьмите ломтик лимона и как следует натрите им ногти. Это не только укрепит их, но и напитает витаминами. А также лимонный сок позволит осветлить ногти и придать им здоровый и ухоженный вид.Лимон на страже белизны ваших вещейБелая футболка — баковая вещь в любом гардеробе. Ее легко сочетать с другими вещами, и она является универсальной одеждой. Оттого особенно грустно выкидывать ее из-за небольшого пятна ржавчины.Обычная стирка с порошком, к сожалению, не сможет спасти вашу футболку от ржавчины. Зато сможет лимон. На пятно следует выдавить несколько капель лимонного сока, а сверху посыпать солью и оставить на час. После чего следует постирать вещь как обычно.Вы удивитесь, но ваша футболка снова будет как новая. Лимон поможет сохранить ваши белые вещи в чистоте.Лимон справится даже с застарелым нагаромКаждая хозяюшка знает, как сложно очистить застарелый нагар. Многие используют агрессивные химические средства, не заботясь об экологичности таких методов. Но мы предлагаем использовать на уплатные ингредиенты, которые справятся ничуть не хуже.Возьмите половину лимона и обмакните его в соду. Затем как следует натрите им свою сковороду. Уже через несколько минут вы заметите, как нагар начинает отходить. Все дело в том, что лимонная кислота входит в реакцию с содой, и получается универсальное чистящее средство.Лимон освежит ваши разделочные доскиДеревянные разделочные доски достаточно быстро теряют свой внешний вид. Более того, они сильно впитывают запах и нуждаются в особом уходе.Если вы хотите освежить свою разделочную доску, вам может наш совет. Необходимо как следует натереть половиной лимона доску с обеих сторон, а затем обильно посыпать солью. Оставьте ее в таком состоянии на полчаса. После чего как следует промойте под проточной водой. Ваша разделочная доска станет чистой и ароматной.Храним лимон правильно!Сегодня мы рассмотрели примеры того, как лимон может стать незаменимым помощником у вас дома. Но для того чтобы он мог служить вам долгое время, нужно соблюдать правила хранения.Наверное, самый оптимальный вариант хранения половины лимона — в сахаре. Этим способом пользовались ещё наши бабушки, и он их ни разу не подводил. Половину неиспользованного лимона следует положить на блюдце с сахаром и отправить в холодильник. Это позволит цитрусу не засохнуть и сохранить все свои полезные свойства.