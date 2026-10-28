Как быстро почистить стиральную машину

Многие хозяйки знают, как почистить лоток стиральной машинки, как избавиться от плесени на резинке и неприятного запаха. Но также в машинке есть такие части, до которых невозможно добраться руками. И они тоже нуждаются в чистке! Повторите трюк ниже, и машинка будет сиять чистотой, как новенькая.







В пустую стиральную машинку отправьте две таблетки для посудомойки.

Настройте самую высокую температуру и отжим, добавьте дополнительное полоскание.Такая чистка удалит все загрязнения, которые накапливаются внутри машинки годами. Проводите чистку раз в полгода, чтобы поддерживать чистоту!