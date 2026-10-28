С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Как быстро почистить стиральную машину

Многие хозяйки знают, как почистить лоток стиральной машинки, как избавиться от плесени на резинке и неприятного запаха. Но также в машинке есть такие части, до которых невозможно добраться руками. И они тоже нуждаются в чистке! Повторите трюк ниже, и машинка будет сиять чистотой, как новенькая.

Как быстро почистить стиральную машину

В пустую стиральную машинку отправьте две таблетки для посудомойки.

Настройте самую высокую температуру и отжим, добавьте дополнительное полоскание.

Как быстро почистить стиральную машину

Такая чистка удалит все загрязнения, которые накапливаются внутри машинки годами. Проводите чистку раз в полгода, чтобы поддерживать чистоту!

Как быстро почистить стиральную машину

Ссылка на первоисточник
чистка
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым