Как все бросить и отправиться путешествовать без печальных последствий: 10 практических советов

1. Небольшая подготовка

Путешествие может быть напряженным даже для самого открытого человека. Облегчить его поможет правильная подготовка. /Фото: 4nomadz.com

2. Новые знакомства

Зачастую довериться чужому человеку намного лучше, чем справляться с проблемой в одиночку. /Фото: 1.bp.blogspot.com

3. Куда поехать?

Боливия и Гималаи не менее интересны, чем Исландия или Барселона. /Фото: passportchop.com

4. Как упростить поездку?

Связи — это все в современном мире. /Фото: airtreks.com

5. Бюджет

Кругосветное путешествие может стать доступным для каждого. /Фото: i0.wp.com

6. У природы нет плохой погоды

При планировании важно учитывать сезонность поездок. /Фото: static1.squarespace.com

7. Правильное путешествие

Правильное путешествие — это размеренное и глубокое погружение в культуру страны и жизнь местных жителей. /Фото: japanbullet.com

8. Как протащить чемодан через джунгли?

Удобен ли ваш багаж? Для путешествия это не последний вопрос. /Фото: static1.squarespace.com

9. Что взять с собой?

В длительном путешествии отпадает привычка переживать о том, что надето. /Фото: halong-bay-tour.com

10. Сделать деньги удаленно

Можно наслаждаться отдыхом и одновременно зарабатывать деньги. /Фото: cdn2.creativecirclemedia.com