Как все бросить и отправиться путешествовать без печальных последствий: 10 практических советов

Всегда мечтали путешествовать по миру без каких-либо обязательств? Осуществление тайных желаний доступно любому. Главное правильный настрой, сообразительность и небольшая подготовка. Для нее вполне хватит 10 секретов, которыми делятся опытные путешественники. Благодаря им захватывающие открытия, впечатления, очаровательный отдых и новые интересные знакомства смогут перевернуть вашу жизнь в любом возрасте.
1. Небольшая подготовка
Путешествие может быть напряженным даже для самого открытого человека. Облегчить его поможет правильная подготовка. /Фото: 4nomadz.com
Поддаться спонтанному порыву — это замечательно. Но в вопросе с длительным путешествием лучше подготовиться заранее. Года вполне достаточно, чтобы разобраться с бюджетом и спланировать основные траты, при необходимости продать имущество или сдать его в аренду, продумать маршрут и пункты остановок, подготовить все необходимые документы и банковские счета.
Помимо основных пунктов в поспешных сборах можно забыть о не менее важных, например, о мобильной связи или дополнительном электронном оборудовании, которое сделает путешествие проще и безопаснее, оформлении разрешения на работу (если это планируется), обеспечении списка контактов для каждого места, где планируется остановка, оформлении страховки и подготовки копий всех документов.
2. Новые знакомства
Зачастую довериться чужому человеку намного лучше, чем справляться с проблемой в одиночку. /Фото: 1.bp.blogspot.com
Как ни странно, но в путешествии многие незнакомые люди захотят помочь. Необходимо открыться для такой возможности. Конечно, не стоит забывать об осторожности и осмотрительности, но только в разумных пределах. Местные жители могут значительно помочь с поиском выгодных мест жилья, питания и отдыха. Именно они лучше всего знают, где есть уединенные пляжи и проходят интересные мероприятия. А еще общение с новыми незнакомыми людьми — это отличная возможность получить предложение о работе, волонтерстве, найти друзей по путешествиям, а также научиться чему-нибудь интересному.
3. Куда поехать?
Боливия и Гималаи не менее интересны, чем Исландия или Барселона. /Фото: passportchop.com
Часто возникает желание уехать куда глаза глядят? Спонтанность — это отлично. Но лучше сделать ее продуманной. Для начала определить бюджет путешествия и его длительность. От этого напрямую зависит, сколько мест можно будет посетить и насколько бюджетных/роскошных. Перечень пунктов нужно оценить по удобству, интересам, важности и стоимости. В мире много увлекательных мест, причем они не обязательно должны быть туристическими. Можно поехать в уединенные уголки, не заезженные любопытными путешественниками. Посещение менее известных мест позволит значительно продлить поездку по миру и получить действительно уникальные фото.
4. Как упростить поездку?
Связи — это все в современном мире. /Фото: airtreks.com
Для каждого места остановки желательно подготовить контактный список туроператоров. Это будет своеобразная страховка на все случаи жизни. На месте можно пообщаться с коренными жителями о выгодных предложениях и перспективах. Для начинающих путешественников будут полезными приложения для составления плана поездки: Lounge Buddy, Trippit, Sygic App, Waze и Trip.me.
5. Бюджет
Кругосветное путешествие может стать доступным для каждого. /Фото: i0.wp.com
Самый важный вопрос: во сколько обойдется увлекательное кругосветное путешествие? Тем, кто приемлет простой образ жизни без излишеств, хватит около 2 тысяч долларов. Если посещать не особо популярные и дорогостоящие страны, как например Доминиканская республика или Португалия, можно ограничиться и 1200 долларов. Но чтобы быть уверенным в своем капитале на 100%, лучше добавить в банк еще 25% от запланированной суммы. Это станет подстраховкой на случай непредвиденных событий.
6. У природы нет плохой погоды
При планировании важно учитывать сезонность поездок. /Фото: static1.squarespace.com
Плохой погоды нет, но есть неподготовленные путешественники. Для отдельных поездок может потребоваться специальная экипировка. Заранее нужно задать себе вопросы: какое время лучше всего подходит для посещения любимого места? Достаточно ли вы подготовлены? Готовы ли вы переплачивать за хороший сезон или можете посетить место в другую погоду? Комфортным ли окажется климат для долгого визита?
7. Правильное путешествие
Правильное путешествие — это размеренное и глубокое погружение в культуру страны и жизнь местных жителей. /Фото: japanbullet.com
Чтобы насладиться новыми впечатлениями, не обязательно посещать кучу разных мест галопом. Можно выбрать 2-3 интересных точки на карте и пробыть в каждой по месяцу. Проникнуться их культурой, обычаями, научиться заниматься привычными делами местных жителей, увидеть все различия, изучить язык, а не просто сделать парочку красочных фотографий. Чтобы остаться надолго, можно использовать интересные программы: VRBO, Airbnb и House Swap.
8. Как протащить чемодан через джунгли?
Удобен ли ваш багаж? Для путешествия это не последний вопрос. /Фото: static1.squarespace.com
Объем и качество снаряжения соизмеримо с вашим уровнем стресса. Нужно собрать всего один чемодан, а лучше рюкзак, и поместить в него все самое необходимо и при этом не брать ничего лишнего. Подумайте о том, как будете тащить гору вещей через джунгли, грунтовые дороги и удаленные места.
9. Что взять с собой?
В длительном путешествии отпадает привычка переживать о том, что надето. /Фото: halong-bay-tour.com
Вещи должны быть удобными и практичными, а не модными и красивыми. Чтобы хорошо подготовиться, в багаж достаточно уложить 2-3 взаимозаменяемых наряда, от спокойных телесных тонов до более темных цветов, которые удобны и долговечны, а также удобную пару обуви для долгой ходьбы. Многочисленные маечки и шорты, которые сложно сушить, нужно оставить дома. Из необходимого также важны: базовая аптечка и ремонтный набор с швейными принадлежностями и клеем.
10. Сделать деньги удаленно
Можно наслаждаться отдыхом и одновременно зарабатывать деньги. /Фото: cdn2.creativecirclemedia.com
Есть масса вариантов удаленной работы: блоггеры в среднем зарабатывают 2 доллара в день, еще есть продажа качественных фото и статей, создание сайтов, работа в фотошопе, реклама, коучинг, продажа продуктов и лицензирование. Несколько мест для публикации и поиска удаленной работы: Upwork, Fiverr, Remote Co, Idealist Writers Work, Freelancer и Small World. Помимо этого можно найти подработку прямо на месте: репетиторство, создание медиа-контента, работа гидом и т.п.
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