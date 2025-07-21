Пробковый шлем: как появился и для чего на самом деле нужен главный атрибут колонизатора

Пробковый шлем – это, пожалуй, самый узнаваемый, стереотипный атрибут гардероба британских колониальных войск. На самом деле пробковые шлемы носили далеко не только англичане и не только колонизаторы, хотя и появился он именно благодаря последним. Широко использовались пробковые шлемы немцами, французами, американцами, испанцами.
Филиппинский салакот. |Фото: mavink.com.
Пробковый шлем не пробковый (почти) и не шлем. В 1574 году Испанская империя стала своим твердым колониальным сапогом на Тихом океане на Филлипинских островах, образовав Генерал-капитанское Филиппины, просуществовавшее до 1898 года. В жарком тропическом климате местные филиппинцы носили традиционный головной убор Салакот, сплетенный из коры кустарников и деревьев и напоминающий традиционную коническую крестьянскую шляпу континентальной Азии нонла. И хотя испанцы были людьми к жаре привычными, салакот у филиппинцев они все-таки переняли как весьма удачное изобретение. Они же стали первыми использовать пробковые шляпы в колониальных подразделениях.
Шлем шапель. |Фото: gladiator-tula.ru.
Британцы в свою очередь подсмотрели идею головного убора именно у испанцев, развив салакот до пробкового шлема. Официально «главный атрибут колонизатора» появился только в 1840 году. После этого пробковые шлемы перешли в употребление других европейских стран. Пользовались ими отнюдь не только «колонизаторы», но и любые другие путешественники.
Носили не только англичане. |Фото: the-boss.ru.
Проткнуть его можно даже пальцем, причем без особых усилий. Ни от холодного оружия, ни тем более от пули или стрелы такой головной убор не спасет. За исключением защиты от горячего воздуха и прямых солнечных лучей никаких других защитных функций у пробкового головного убора нет. К слову, с солнцем шлем справляется хорошо. Во-первых, он непроницаем для лучей. Во-вторых, шлем имеет ленточную подкладку наподобие той, что есть в защитных касках. Благодаря этому внутри головного убора образуется воздушная подушка, которая некоторое время служит защитой от перегрева головы.
Пробковый шлем современной вьетнамской армии. ¦Фото: nlpedia.wiki.
Также из-за названия многие по ошибке думают, что пробковые шлемы изготавливают строго из растущего в некоторых частях Европы и Африки Пробкового дуба. На самом деле это не совсем так. Изготовить пробковую панаму можно из коры многих растений. В частичности в XIX веке англичанами широко применялся кустарник Шола (Aeschynomene aspera) из семейства бобовых.
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