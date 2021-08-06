13 вещей и привычек японцев, которые сложно понять иностранцам

Япония была и остается страной с традициями и обычаями, непонятными для большинства европейцев. Японцев руководство заставляет брать выходные, вокруг них много мультяшной тематики, а женщины и вовсе бреют лица. Зачем они все это делают - далее в материале.
1. Служба организации переездов
Помощники при переезде. | Фото: AllTravel.
Японцы очень ценят свое время. Наверное, именно из-за чрезмерной занятости в этой стране огромной популярностью пользуется сервис по организации переездов. Сотрудники этой службы возьмут на себя все хлопоты по упаковке и транспортировки вещей на новое место.
Примерно за неделю до дня Х работники службы приезжают в вашу старую квартиру, чтобы замерить размеры мебели, а также оценить количество вещей. В день переезда к вам нагрянет целая бригада профессиональных упаковщиков с огромным набором разнообразных коробок, кейсов и органайзеров. Они аккуратно соберут все вещи, начиная от мелких заколочек, заканчивая габаритной мебелью и техникой, запишут что и куда упаковали, а после бережно сложат в машину. Когда машина приедет в новый дом, команда также аккуратно и щепетильно все выгрузит и расставит по местам.
2. Маски-шоу
Люди в масках. | Фото: Time Magazine.
Носить медицинские маски японцы начали еще 10 лет назад, чем ни на шутку напугали и продолжают пугать туристов. И это неудивительно, ведь в нашей стране наличие маски чаще всего свидетельствует о серьезном заболевании. В Японии же маски носят, чтобы защитить себя от вируса гриппа, от пыльцы цветущих растений, а также от грязного воздуха. Стоит отметить, что с течением времени маски перестали выполнять исключительно практическую функцию и превратились в модный аксессуар.
3. Милые штуковины
Милые мелочи в Японии. | Фото: ofigenno.com, Японские штучки - LiveJournal.
Как известно, подавляющее большинство японцев - страшные трудоголики. Ненормированный рабочий день и чрезмерная загруженность приводит к тому, что большинство людей живут в состоянии постоянного стресса. Чтобы население не впадало в депрессию, улицы и заведения Японии пестрят всякими милыми штуковинами. Во многих городах курсируют школьные автобусы, стилизованные под сказочных персонажей и животных, на газонах и заборах висят шутливые таблички, а в кафе вам приготовят кофе с пенкой в виде милой зверюшки. Все эти мелкие радости рассчитаны на то, чтобы хоть немного скрасить серые будни трудящихся японцев.
4. Особенности сбора мусора
Особенности сбора и сортировки отходов. | Фото: Автомобильные новости - Дром.
Многие туристы очень удивляются тому, что японцы не выбрасывают мусор на улице. Более того, сделать это невозможно, так как некуда. По информации Novate.ru, на улицах городов Японии нет мусорных контейнеров. Для них отведены определенные места. Еще больше приезжих удивляет то, что выбрасывать мусор можно только в отведенные для этого часы и дни недели, например в среду до 10-ти часов.
Отходы в Японии тщательно сортируются и делятся на сжигаемые, несжигаемые, перерабатываемые и крупногабаритные. Чаще всего сжигаемые отходы можно выбрасывать два раза в неделю, несжигаемый и перерабатываемый мусор – раз в неделю, бумагу, картон и крупногабаритные вещи – раз в две недели.
5. Бритье по-женски
Бритье, как стиль жизни. | Фото: 5funfacts.
6. Апартаменты бездомных
«Дворцы» бездомных. | Фото: Bomz.org.
Несмотря на то, что Япония очень развитая и прогрессивная страна, в ней, как и везде, есть бездомные. Однако их образ жизни несколько отличается от жизни таких людей в России. Бездомные в Японии не спят на лавках в центре города, а сооружают для себя целые апартаменты из коробок и других материалов, которые смогут раздобыть. По утрам они посещают общественные уборные, чтобы почистить зубы и умыться. Неудивительно, что выглядят они весьма прилично, иногда даже приличней, чем туристы.
7. Ранее трудоустройство
Особенности трудоустройства в Японии. | Фото: ISI Japanese Language School.
Люди в Японии не привыкли бездельничать. Большинство из них выходят на работу сразу же после окончания ВУЗа. Чаще всего поиском своего будущего места работы студенты начинают в начале 4-го курса. Чтобы понять, почему они так делают, нужно немного узнать про нюансы образовательной системы в стране. Дело в том, что учебный год у японских студентов начинается весной, а не осенью, как привыкли мы. Последнее полугодие студенты посвящают работе над дипломным проектом, который всегда является очень масштабным и подготовке к экзаменам, а значит времени на поиск работы у них просто не остается.
8. Вынужденные выходные
Отдых по принуждению. | Фото: Фотохостинг.
В это очень сложно поверить, но японские работодатели вынуждают сотрудников брать выходные. А все потому, что японцы заядлые трудоголики и часто работают сверхурочно, отдыхая лишь в воскресенье. Сами того не замечая, они подвергают свой организм колоссальному стрессу и поголовно страдают синдромом хронической усталости.
Примечание: одна из распространенных причин смерти в Японии является смерть от переработки. К 2015 году число зафиксированных случаев достигло рекордной отметки. В этот год на рабочих местах ушло из жизни 2310 человек.
Дабы разрешить проблемную ситуацию, с 1 апреля 2019 года в силу вступил закон, обязывающий компании в принудительном порядке предоставлять сотрудникам 5 дней отдыха в год. Для нашего человека это покажется пустяком, но для Японцев - очень много. Стоит отметить, что отпуск в стране Восходящего солнца составляет всего 10 дней.
9. Вынужденные подарки
Обязательные подарки коллегам. | Фото: Masterlar.uz.
Вернувшись из отпуска, японцы в обязательном порядке должны преподнести подарки коллегам, которые в это время распределяли между собой обязанности отдыхающего. Этот жест вежливости в Японии называется «омияге». По факту это обычные сувениры. Чаще всего это чай, деликатесы или сладости. Жители этой страны очень практичные, поэтому и не преподносят в качестве презента брелки, магниты и открытки.
10. Обязательные традиции
Мелкие, но обязательные традиции. | Фото: EmoSurf.com.
Мозг приезжего человека может закипеть от количества мелких правил и обычаев, которым ежедневно следуют японцы. Все эти мелочи являются обязательными правилами этикета, и если им не следовать, вас сочтут невеждой. Например, входить в дом в обуви запрещено, а разуваясь, ботинки нужно обязательно ставить носками к выходу. Также существует целый ряд заморочек с палочками для еды: их следует класть на специальную подставку или на тарелку, но ни в коем случае не оставлять в еде. Все эти мелочи превращают жизнь иностранцев в Японии в сущий ад, а вот коренное население любят свои маленькие ритуалы. Благодаря этому, их жизнь кажется размеренной, упорядоченной и стабильной.
11. Вымирающие деревни
Деревни-призраки в Японии. | Фото: newsland.com.
Японская нация переживает период старения. И если в городах при большой численности населения это незаметно, то в деревнях - очень ощутимо. Все дело в том, что амбициозные молодые японцы сразу после окончания школы покидают родные места, перебираясь в город. В деревнях остаются одни старики. Согласно данным статистики, в Японии существует около 800 сел, где проживают люди старше 65 лет, а значит в скором времени эти места полностью опустеют.
12. Макияж в темных тонах
Очернение лица и другие модные штучки. | Фото: pcnews.ru.
Мода в Японии - это отдельная тема, которая одновременно привлекает внимание и шокирует приезжих. В стране Восходящего солнца на каждом углу встречаются взрослые, одетые в мультяшных персонажей и героев комиксов. Каждая молодая девушка мечтает о вампирских клыках или ушах эльфа. Еще один тренд - очернение лица. Японки специально наносят на лицо темный тональный крем. Дополняет образ контрастный макияж глаз и обилие блесток.
13. Жесты
Специфические жесты. | Фото: pcnews.ru.
Наверняка вы знаете, что означают жест со скрещенными пальцами. В Японии тоже есть свои характерные жесты. Один из них - сжатые кулаки со спрятанными внутрь большими пальцами. Японцы уверены, что такой жест может предотвратить несчастья и отвести беду от близких. Коренные жители уверены, что если спрятать большие пальцы в момент переживания о родных, то с ними ничего плохого не случится.
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