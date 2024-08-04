Самые бесполезные вещи в доме

Почему от некоторых элементов декора и предметов все же следует отказаться при выборе интерьера? Ведь они могут сыграть с вами злую шутку.







Порой наш выбор мебели, покрытий и аксессуаров в доме обусловлен эстетическими желаниями и необычными дизайнерскими решениями. Но именно такой «творческий» подход может идти в разрез с практическим, провоцируя дальнейшие неблагоприятные последствия.

Деревянный пол на кухне

Белый диван в гостиной

Черные глянцевые фасады

Стеклянная мебель или сантехника

Длинноворсовый ковер

Зеркальный фартук на кухне

Открытые полки для хранения

Открытая вешалка для вещей

Стулья с тканевой обивкой на кухне

Хлебопечка и узкоспециализированная бытовая техника

За какими элементами интерьера ухаживать сложнее всего, и почему их выбирать все же не стоит? Об этом рассказывает дизайнер жилых и общественных интерьеров, эксперт Академии дизайн-профессий Pentaschool Наталия Кирова.Такое решение может показаться отличным вариантом для любителей эко-материалов, но это не так. Дерево — не влагостойкий материал. При готовке на кухонные поверхности оседает жир, в помещении повышается температура, а это негативно сказывается на деревянных поверхностях. Если вы все же хотите пол из дерева, раз в 1-2 года придется обновлять покрытие. Такое решение допустимо только в том случае, если кухня совмещена с гостиной, и за покрытием будут тщательно следить.Белый цвет в интерьере, особенно в маленькой квартире, кажется универсальным решением. Однако белая мебель совершенно непрактична. Лучше выберите любой максимально светлый оттенок — например, бежевый.Когда нужно показать роскошь глубоких оттенков, многие выбирают черный. Но для кухонных поверхностей он абсолютно не подходит, особенно в глянцевом варианте. Такую кухню придется постоянно поддерживать в чистоте. Кроме того, глянец уже вышел из моды.Очень эффектный предмет обстановки, но такой же капризный, как и глянцевые фасады. Стеклянный стол на кухне станет источником постоянных хлопот, особенно если в доме есть маленькие дети. Чтобы предметы из стекла выглядели как на картинке, за ними нужен постоянный уход.Такие ковры одно время были очень популярны для детских комнат, поскольку длинный ворс кажется нежным и приятным. Но за внешней привлекательностью кроется совершенная непрактичность. Особенно не стоит такие ковры использовать в комнатах для дошкольников, иначе в ворсе можно будет найти все, что угодно, начиная едой и заканчивая мелкими игрушечными деталями.Зеркальная плитка — очень удобное решение для интерьеров в классических стилях. Ее легко найти даже в масс-маркетах, она смотрится эффектно, но точно стоит отказаться от ее использования на кухне. Как и глянцевые фасады или стеклянные столы, зеркальный фартук придется всегда поддерживать в идеальном состоянии.В некоторых случаях открытые полки являются универсальным решением для интерьера. Но важно помнить, что за их содержимым придется следить, чтобы не создать источник визуального шума. По этой причине современные интерьеры ориентированы на закрытое хранение.Такой вариант может показаться очень практичным решением, особенно для подростка — видны все вещи, легко составлять наряды. Но на одежду будет оседать пыль, и абсолютно точно не стоит использовать этот предмет обстановки, если в доме есть животные: оседание шерсти и пыли увеличится в разы.Подобные стулья нужны в некоторых стилевых решениях, чтобы показать роскошь и богатство обивки. Но в этом случае необходимо вынести обеденную группу в столовую, иначе для поддержания чистоты раз в год точно придется заказывать химчистку.Кто-то скажет, что он постоянно пользуется хлебопечкой и ест только домашний хлеб, но скопление бытовой техники все равно не будет выглядеть эстетично. Лучше использовать мультифункциональную кухонную технику, определив для каждого предмета свое место хранения.