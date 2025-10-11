Скрытые способности привычной соды, которая сгодится не только для кухни

Пищевую соду можно встретить практически на любой кухне. Она обладает уникальными свойствами. В домашних условиях соду чаще всего используют для выпечки. Иногда для полоскания горла во время простуды. Но у безопасного и нетоксичного порошка гораздо больший спектр действия. Сода отлично справляется с неприятными запахами и загрязнениями.
1. Как сода помогает в уходе за домашними питомцами
Если в кошачий лоток добавить немного соды, то она впитает в себя неприятный запах / Фото: zdorovee.com
Любители домашних питомцев зачастую сталкиваются с неприятным запахом, который источает кошачий лоток, лужа на ковре, сделанная собакой, и с другими последствиями жизнедеятельности хвостатых и пернатых. Несмотря на то, что в специализированных магазинах и аптеках можно встретить широкий ассортимент уходовых средств за животными, сода многим из них даст фору.
1. Кошачий лоток. По разным причинам продукты жизнедеятельности кошачьих могут источать неприятное амбре. Справиться со стойким запахом, который исходит из лотка, поможет сода. Белым порошком можно не только мыть емкость. Если небольшое количество соды насыпать на дно двойного лотка, то она сыграет роль дополнительного поглотителя кошачьих ароматов.
2. Миски для еды. Запах застоявшегося корма, а также жирный налет на мисках легко и просто убираются содой. Для этого тарелки питомца натираются белым порошком, а затем промываются под струей воды.
3. Метки и лужи. В период половой охоты, из-за стресса или в силу возраста, питомцы могут оставлять пахучие лужицы на полу, ковре, диване и других местах. Резкий и неприятный запах устраняет сода. Ее рассыпают на место, где животное сделало свои дела. Оставляют на 20-30 минут. Затем убирают при помощи пылесоса, веника или влажной тряпки.
4. Подстилки и коврики. Если место отдыха питомца начинает плохо пахнуть, то его необходимо замочить в растворе соды. В емкость наливают горячую воду, насыпают 2-3 столовые ложки порошка и размешивают. Подстилки или коврики оставляют в содовом растворе до тех пор, пока он не остынет. Затем их стирают привычным способом.
2. Сода и неприятные запахи
Неприятный запах от разделочной доски или рук поможет убрать сода / Фото: smekalo4ka.ru
При помощи соды можно справиться практически со всеми неприятными запахами. Белый порошок отлично их поглощает как в сухом виде, так и в качестве растворов. Иногда емкости – термос, бутылка, банка, контейнер, «задыхаются». Затхлый или неприятный запах убирается при помощи крепкого содового раствора. В емкость наливается горячая вода, добавляется 4-5 столовых ложек соды. Смесь хорошо размешивается. Емкость плотно закрывается. Через 1-2 часа содовый раствор сливается.
Очистить разделочную доску, особенно деревянную, поможет сода. Уберет она и специфический запах. Доска увлажняется и посыпается содой. Через 15-20 минут порошок смывается под проточной водой. Если соду насыпать в небольшую емкость или тканевый мешочек, то получится своеобразный поглотитель запахов. Его можно разместить в холодильнике, шкафу и даже положить в обувь.
Запах пота, исходящий от одежды, помогает устранить сода / Фото: stiralkainfo.ru
С резким запахом пота, который чувствуется от подмышек или одежды запросто справляется сода. Порошок слегка увлажняется и наносится на ароматный участок. Спустя несколько минут он смывается водой. Если амбре на одежде стойкое, то вещи лучше замочить в содовом растворе. В емкости с горячей водой размешивается 4-5 столовых ложек соды. Минут через 30-40 от неприятного запаха одежды не останется и следа.
Неприятное амбре от рук, появившееся после лука, чеснока или рыбы, улетучится, если натереть ладони содой. В качестве дополнения белый порошок смешивают с жидким мылом. Останется только промыть руки под проточной струей воды.
3. Сода и грязь
Очистить белую обувь и подошву от грязи поможет сода / Фото: novate.ru
Пищевая сода – незаменимый помощник в борьбе с грязью. Без белого порошка не обойтись, когда предмет нельзя стирать. Например, детские музыкальные игрушки. Сделать плюшевых или меховых зверят чистыми легко. В пакет с игрушкой насыпается 3-4 столовые ложки соды. Хорошенько завязываются края. Пакет с игрушкой внутри несколько раз встряхивается, чтобы порошок равномерно распределился по ее поверхности. В таком виде «детская радость» оставляется минимум на 30-40 минут. Затем вытаскивается, сода стряхивается, и игрушка готова к использованию по своему прямому назначению.
Белая обувь выглядит празднично и гармонично дополняет практически любой образ. Но светлая поверхность быстро загрязняется. Вернуть первоначальную белизну кроссовкам, туфлям или подошве поможет простой лайфхак. Две части соды смешиваются с одной частью воды и перекиси водорода. Жесткой стороной губки состав тщательно втирается в места загрязнения. Оставляется на пару минут и смывается водой. От грязи не останется и следа.
Блеск изделиям из серебра возвращает сода / Фото: novate.ru
Вернуть сияние и блеск изделиям из серебра также поможет сода. Порошок смешивается с водой до получения густой кашицы. Она при помощи мягкой салфетки наносится на кольца, цепочки, браслеты или кулоны. Осталось слегка растереть состав по поверхности изделия, и ополоснуть в воде.
Немного дольше придется убирать остатки пригоревшей еды с дна кастрюль. В емкость наливается вода, добавляется сода. Пропорция такая – 3 литра жидкости и 250 гр пищевого порошка. Состав в кастрюле кипятить минут 30-40. Затем слить и дать посуде остыть. После чего удалять нагар при помощи жесткой мочалки или щетки. Если гарь вся не отошла, то процедуру повторяют еще раз.
Сода и уксус быстро устраняют засоры / Фото: novate.ru
Нередко сток в раковине засоряется в самый неподходящий момент. Если под рукой нет средств по пробивке труб, то на выручку придет сода. Правда, в компании с уксусом. В засорившийся сток засыпается минимум половина пачки порошка. Затем аккуратно вливается половина стакана уксуса. После того как смесь «прошипит» выжидают минут 10. Трубы проливают сначала кипятком. Затем хорошим напором гор
