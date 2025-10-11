Скрытые способности привычной соды, которая сгодится не только для кухни

1. Как сода помогает в уходе за домашними питомцами

Если в кошачий лоток добавить немного соды, то она впитает в себя неприятный запах / Фото: zdorovee.com

Сода помогает устранить запах застарелого корма и жир с мисок домашних питомцев / Фото: novate.ru

2. Сода и неприятные запахи

Неприятный запах от разделочной доски или рук поможет убрать сода / Фото: smekalo4ka.ru

Запах пота, исходящий от одежды, помогает устранить сода / Фото: stiralkainfo.ru

3. Сода и грязь

Очистить белую обувь и подошву от грязи поможет сода / Фото: novate.ru

Блеск изделиям из серебра возвращает сода / Фото: novate.ru

Сода и уксус быстро устраняют засоры / Фото: novate.ru