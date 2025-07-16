Отдых в СССР: история советских курортов и санаториев

Принято считать, что в советский период люди много трудились, а отдыхать им было некогда. Но это совершенно не так. Оказывается, что граждане с нетерпением ждали летний отпуск, когда можно будет не только понежиться под лучами солнца, но и искупнуться в теплом море. Причем это далеко не всё, чем занимались советские люди во время своего отпуска.
Оказывается, что летний отпуск — это самый любимый период многих граждан. Ведь они могли по-настоящему расслабиться. В санаториях было достаточно много интересных занятий. Если днём люди могли расслабиться на пляже, то вечером прогуляться по набережной, или даже сходить на танцы. Ведь уже ближе к 70-м годам прошлого столетия в стране было достаточно много санаториев. В общей сложности их было более тысячи. Но больше всего оздоровительных комплексов находилось в Краснодарском крае, Абхазии и Крыму. Но санатории можно было найти не только там. Любой желающий мог выбрать тот, что подходит именно ему.
Многие люди хотели побывать в Крыму
Большой популярностью среди советских граждан также пользовались следующие места: Юрмала, Евпатория, Сочи, Ялта и другие. Именно здесь в летний период можно было встретить огромной поток людей. Со всей страны люди стремились попасть только в лучшие места для незабываемого отдыха.
Настоящей роскошью в тот период считалась путевка в Крым. И граждане пытались всеми путями ее заполучить. Тогда путевку можно было приобрести лишь через ВЦСПС. Именно эта организация занималась вопросом их распределения.
Ялта, 60-е годы / Фото: trip-for-the-soul.ru
Иногда для того, чтобы заполучить заветную путевку, нужно было заплатить 10-30% от ее стоимости. Но многие были согласны на такие условия. Тем более, что минимальный срок пребывания на курорте — 24 дня. Но были и те путевки, которые предусматривали отдых на целых 52 дня. За тобой срок можно было вдоволь отдохнуть и восстановиться.
Возникает вопрос: а чем же занимались советские люди на южных курортах? Все достаточно просто, кроме природных ресурсов их ждали и другие интересные оздоровительные процедуры. Например, многие с радостью принимали грязевые ванны. Считалось, что они оказывают положительное воздействие на организм и помогают в борьбе с хроническими заболеваниями. Также многим делали ингаляции. Они были нужны для профилактики заболеваний органов дыхания и ОРВИ.
Советский санаторий/ Фото: wikimapia.org
В санаториях советским гражданам предоставлялось диетическое питание, которое было направлено на укрепление их физического здоровья. А ещё можно было принимать не только солнечные ванны, но и минеральные. Но большинство граждан все же обожало проводить свое время за массажем.
В санатории можно было встретить даже душ Шарко. Это один из видов гидротерапии, который был разработан французским невропатологом. Этот метод предусматривает воздействие на кожу ударной струёй. Причем температура воды должна составлять от 20 до 40 градусов. Воду подавали из специального шланга под большим давлением. Данная процедура направлена на укрепление организма, стабилизацию работы сердца и лимфатической системы.
В санаториях было достаточно много оздоровительных процедур
Но это лишь малая часть мероприятий, которые проводились в санаториях. На самом деле, большинство советских граждан предпочитали проводить свое дневное время на свежем воздухе. Они могли не только купаться и загорать на песчаных пляжах, но и кататься на водных лыжах. Также многие любили подвижные игры. Например, молодые люди отдавали свое предпочтение пляжному волейболу или пионерболу. Для людей постарше организовывались специальные походы, или же они могли просто прогуляться по городу и осмотреть местные достопримечательности, а после этого приобрести небольшие сувениры.
Вечером организовывались совершенно иные мероприятия. Граждане могли спокойно прогуляться по набережной и увидеть красивые виды. А для тех, кому не хотелось этого, в некоторых санаториях устраивались дискотеки. Иногда можно было даже сходить на концерт известных исполнителей. Такую возможность мало кто мог упустить, поэтому люди массово собирались на такие мероприятия. Для тех, кто предпочитал более спокойный отдых, организовывались шахматные турниры или же вечера художественной самодеятельности. В общем, занятий было достаточно много, и советским гражданам было из чего выбрать.
Душ Шарко / Фото: russianvoyage.ru
Сегодня санатории также популярны среди отдыхающих, предлагая современные услуги и процедуры для улучшения здоровья. Отдых в санатории может быть отличным способом провести время, насладиться природой и укрепить свое здоровье даже сейчас.
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