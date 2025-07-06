«Вода из туалета», или 5 рекламных провалов, случившихся из-за путаницы с переводом

В современном конкурентном рынке гуру маркетинга неустанно трудятся, чтобы создать, сохранить и улучшить репутацию и популярности компаний. Само собой, что самые известные бренды на планете озабочены этим вопросом чуть ли не больше всех. Вот только и на старуху бывает проруха, а очередная маркетинговая уловка несёт не прибыль, а сплошные убытки.
1. Sсhweppes
В Италии газировку-тоник, можно сказать, в прямом смысле спустили в унитаз. /Фото: kiotorich.com
Один из самых знаменитых напитков компании Sсhweppes, тоник, на территории Италии не смогли продать без курьёзов. А всё потому, что маркетологи не учли один факт - в итальянском языке название продукта уж больно созвучно со словом «туалет». Поэтому жители Апеннин с удивлением смотрели не рекламу, которая предлагала им пить «воду из туалета» от компании Sсhweppes. Провал рекламной кампании был столь мощным, что бренду пришлось изменить наименование продукта - теперь в Италии он называется Sсhweppes tonica.
2. Pepsi
Первая попытка бренда зайти в Азию не удалась. /Фото: mycompanypolska.pl
Ещё один мировой гигант по производству газировки, который попал впросак, пытаясь выйти на новый рынок. Когда компания решила ворваться в Азию, она по традиции использовала свой оригинальный слоган: «Pepsi вернёт тебя к жизни», но в Тайване с переводом этой фразы откровенно опростоволосились. И в результате рекламная кампаний от Pepsi убеждала потенциальных покупателей, что их напиток поднимет их предков из могил.
3. Parker
Даже реклама ручки может оказаться провалом. /Фото: parker-rossiya.ru
Казалось бы, столь элитный бренд-производитель пишущих принадлежностей не может оказаться в ловушке плохого маркетинга. Но однажды и в компании Parker что-то пошло не так. Конфуз случился в испаноязычном пространстве - туда, как и везде, внедряли рекламу со слоганом, убеждавшим, что знаменитая ручка не протекает, поэтому вы не почувствуете смущение от чернильных пятен. Проблема крылась в том, что термин из оригинального лозунга «embarrass» был переведён как будто с помощью транслитерации, использовав похожее по виду испанское слово «embarazar», означающее «забеременеть».
4. Ford
Продвижение машин в Бельгии столкнулось с трудностями перевода. /Фото: drom.ru
Автомобильные корпорации с мировым именем тоже не застрахованы от проблем с рекламными кампаниями. Весьма неприятный эпизод случился с концерном Ford, когда его маркетологи продвигали очередной продукт для бельгийских покупателей. Оригинальный слоган рекламы говорил, что каждая машина бренда обладает высококачественным корпусом, вот только перевели для бельгийцев его, мягко говоря, оригинально. Трудно представить, насколько было испорчено впечатление от новых фордовских машин, когда люди Бельгии читали рекламу, убеждающую, что «Каждая машина обладает хорошо сохранившимся трупом».
5. KFC
Тот случай, когда реклама фаст-фуд случайно угрожала собственным потребителям. /Фото: en.mapy.cz
Знаменитые на всей планете сети быстрого питания также попадали впросак из-за трудностей перевода. Ярким примером такого провала является попытка знаменитого фаст-фуда KFC выйти на всё тот же китайский рынок. Причём использовали они свой оригинальный слоган, который не менялся десятилетиями - «Настолько вкусно, что пальчики оближете». Вот только перевод оказался довольно угрожающим «Настолько вкусно, что вы отгрызёте себе пальцы». Справедливости ради, специалисты компании достаточно оперативно исправили этот рекламный конфуз, поэтому популярность компании в Китае не пострадала.
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