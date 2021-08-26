Мастер показал, как превратить старый топор в инструмент лучше новенького

Топор должен быть острым. Казалось бы, данная простая истина очевидна для каждого хорошего хозяина. Однако, заточить топор правильно не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. Благо, существует, по крайней мере, одна методика, которая позволит сделать лезвие данного инструмента острее, чем у любого ножа.
Используем болгарку. /Фото: youtube.com.
Топор – это одни из наиболее важных инструментов в каждом хозяйстве. Именно по этой причине его всегда следует держать в надлежащем состоянии, а именно – острым. Само собой, в ходе работы инструмент затупляется, после чего его нужно точить вновь. Чтобы делать это как можно реже, есть смысл задуматься о создании заточки на уровне той, что делают для ножей. Это означает, что использовать нужно не абразивный способ и даже не наждачную бумагу.
Потом используем диск. /Фото: youtube.com.
Лучшую заточку для топора можно сделать только при помощи угловой шлифовальной машины со специальными абразивными дисками. Подойдет для реализации данного способа в том числе и болгарка, которая есть в хозяйстве у каждого настоящего мастера. Данный способ заточки лезвия топора хорош тем, что позволяет избавиться даже от самых глубоких и грубых зазубрин.
Добавляем немного масла. /Фото: youtube.com.
На первом этапе лезвие топора нужно обработать крупнозернистым диском. Он поможет убрать наиболее внушительные повреждения. Работаем на протяжении нескольких минут с каждой стороной топора. Эффект от заточки будет заметен сразу же. Когда наиболее «печальные» неровности исчезнут, следует взять диск меньшей зернистости и повторить обработку лезвия еще раз. На этом базовая заточка завершена.
Результат отличный. /Фото: youtube.com.
Теперь нужно продолжить работу над лезвием с использованием абразивного бруска. Берем брусок для наиболее деликатной обработки. Перед заточкой рекомендуется капнуть на него немного керосина или сольвента. Очень важно делать повторяющиеся движения по всей рабочей поверхности топора. Когда заточка будет завершена, необходимо удалить с топора остатки абразива. Сделать это можно при помощи полоски кожи.
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