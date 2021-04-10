Как был найден шедевр эпохи Возрождения за 30 миллионов долларов: «Воскресение Христа» Мантеньи

Картина, которая 200 лет провела в кладовых итальянского музея, в 2018 году была приписана одному из величайших художников эпохи Возрождения. Авторство Андреа Мантенья (1431-1506) было поддержано ведущим мировым экспертом по этому художнику Китом Кристиансеном из Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Открытие означает, что картина, изображающая воскресение Иисуса, может стоить примерно в тысячу раз больше, чем считалось ранее.
Академия Каррары в Бергамо обнаружила «новую» картину Андреа Мантеньи. Почти 200 лет она считалась копией оригинальной картины, но недавние исследования показали, что на самом деле это оригинальная работа Андреа Мантеньи. Теперь произведение приписывают знаменитому мастеру эпохи Возрождения.
Как произошло открытие
«Это прекрасный сюрприз», - сказал доктор Кристиансен, - «Абсолютно качественная работа одного из выдающихся художников раннего Возрождения».
Андреа Мантенья «Воскресение Христа» (1492–93)
Картина под названием «Воскресение Христа» принадлежит Академии Каррара в Бергамо, городе в 30 милях к северу от Милана. В марте его куратор Джованни Валагусса готовил каталог работ, датированных периодом до 1500 года. Именно в этот момент и произошло знаковое открытие: исследователь был поражен великолепием темной картины на панели. И он начал ее изучать. Работа давно снята с постоянной экспозиции музея и хранилась в запасниках. По словам доктора Валагуссы, в 1930-х годах известный историк искусства Бернард Беренсон отклонил ее как современную копию потерянной картины Мантеньи, но застраховал полотно на сумму 30 тысяч евро.
Андреа Мантенья «Сошествие Христа в Чистилище» (1492–1493).
Любопытство Валагусса вызвала горизонтальная деревянная стойка на обратной стороне картины. Знамя было прикреплено к столбу, который был отрезан, что указывало на то, что картина была расколота на части - обычная практика в эпоху Возрождения. Мысли Валагуссы сразу же обратились к картине Мантеньи «Сошествие Христа в небытие», в которой Христос показан держащим шест без знамени. «Мы соединяем два изображения вместе, и бинго! Все камни совпадают, знамя соединяется, тайна раскрыта», - сказал Кристиансен.
По словам Кристиансена, художники эпохи Возрождения часто разрезали картины «по практическим соображениям, чтобы соответствовать декоративным схемам коллекции». В данном случае, добавил он, «имя Мантеньи было настолько престижным, что вместо того, чтобы выбросить верхнюю часть, она была спасена». Нижняя половина разделенной картины, принадлежащая частному коллекционеру, была куплена на аукционе Сотбис в Нью-Йорке в 2003 году за 28,5 миллиона долларов.
Крест
Знаковое полотно – изображение «Воскресение Христа». А вторая картина, которая является продолжением первой работа, - «Сошествие Христа в Чистилище» (ок. 1492). По мере того, как доктор Валагусса изучал картину дальше, он заметил то, что должно было стать важной подсказкой: маленький золотой крест в нижней части картины, который, по-видимому, был отделен от всего остального.
Золотое распятие - важный ключ к атрибуции работы Андреа Мантенья «Воскресение Христа» (1492–1493).
Одним из возможных объяснений случайного креста является то, что панель была вырезана, чтобы отделить крест внизу от столба, который продолжался в остальной части гипотетической (второй) картины. Доктор Валагусса начал поиски других работ Мантеньи, посвященных событиям после смерти Иисуса на кресте. Этот крест вместе с изображенными камнями представляет собой естественное продолжение другой картины, завершающей оригинальную работу, «Сошествие Христа в Чистилище», проданной на аукционе Sotheby в 2003 году за более чем 25 миллионов долларов.
Инфографика: Андреа Мантенья
Тем временем он попросил сотрудников Академии Каррары провести инфракрасное обследование панели, чтобы увидеть, что находится под поверхностью. Они обнаружили, что художник скрупулезно рисовал полностью одетых солдат вместо изображений обнаженных в тех же позах. «Мантенья всегда так поступал», - сказал доктор Валагусса. Но этот прием был также использован другими художниками его времени.
Сюжет Сошествия
Атрибуция была подтверждена его исследованиями. История сошествия Христа в Лимбо появляется не в Библии, а в апокрифическом Евангелии Никодима/ Христианская вера в воскресение связана с идеей лимба. Лимб – место для тех, кто запятнан первородным грехом и поэтому не могут попасть на небеса, но которые в остальных деяниях заслуживают и не должны быть отправлены в ад. Таким образом, слева на картине Мантенья мы видим первую человеческую пару, Адам и Еву, двое, которые через Первородный грех начинают историю Страстей Христовых. Композиция кажется тесной, в основном потому, что верхний и левый края обрезаны. Христос наклоняется к одному из патриархов, выходящих из глубины ада, чей плащ, подхваченный ветром, окружает его, как нимб. Он поворачивает лицо и руки к Христу. Эмоциональное напряжение сцены завершается диалогом этих двух фигур.
Академия Каррары в Бергамо / Фото: news.artnet.com
Некоторые средневековые богословы полагали, что именно в лимбе прошел Иисус за три дня между своей смертью и воскресением, чтобы освободить добродетельные души, которые погибли до него, но не имели возможности быть искупленными его жертвой.
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