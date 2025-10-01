Почему рыцари-тамплиеры в среднем жили на 30-40 лет дольше остальных

Среди рыцарей-тамплиеров известно немало личностей, которые по меркам Средних веков доживали до каких-то феноменальных возрастов. Например, в Ордене бедных рыцарей Христа встречались представители, дотянувшие до 70-80 лет. Большинство людей в то время не могло и мечтать о подобном. В чем же их секрет?
Тамплиеры жили в среднем дольше. /Фото: fishki.net.
Конечно же, никакого колдовства в ордене тамплиеров не было, а судил и казнил значительную часть европейских храмовников король Филипп IV Красивый по сугубо прагматичным соображениям. Просто монарх изрядно задолжал достопочтенным рыцарям и вместо того, чтобы дожидаться коллекторов из ордена, решил пойти старым проверенным способом: сделать так, чтобы возвращать деньги было уже некому. Этот бесхитростный бизнес-прием успешно используется «коммерсантами» сквозь века на протяжении всей истории и работает почти неизменно (сами никогда так не делайте).
Жили все-таки больше злосчастных 30 лет. /Фото: wikipedia.org.
Теперь пару слов о продолжительности жизни в Средние века. Во-первых, она действительно была значительно ниже современной. Во-вторых, большинство современных людей не слишком верно себе представляет, как это выглядело на практике. Дело в том, что низкое значение средней продолжительности жизни в Средневековье в первую очередь обусловлено тем, что одни не выживали про родах, а другие не доживали до 10 лет. Те счастливчики, что переживали первые 10-12 лет после рождения, имели все шансы дотянуть до 45-60 лет без особых проблем. В остальном продолжительность жизни складывалась из тех же факторов, что и сегодня: доступность и развитость медицины, сложность работы и рацион питания. Это если не брать в расчет различные экстремальные проявления вроде войны, заразы и т.п.
Все зависело от питания и образа жизни. /Фото: foxford.ru.
Собственно, как и сегодня, многое зависело от образа жизни и рациона питания человека. С одной стороны, знать и духовенство питались в среднем лучше большинства крестьян и горожан. Ели они больше, кроме того, в их рационе в большинстве случае присутствовало какое-никакое мясо. Правда, здесь вступал в действие так называемый «антропологический парадокс», когда люди с лучшим питанием, но неактивным образом уходили из жизни раньше, чем люди с активным образом жизни, но откровенно паршивым питанием.
Серьезная была организация. /Фото: fb.ru.
Медицина в средневековой Европе находилась в откровенно зачаточном состоянии, несмотря на все античное наследие. Тем не менее, естественный отбор (как бы цинично это не звучало) делал свое дело: чаще всего в детстве до появления антибиотиков выживали только люди с хорошей иммунной системой. Поэтому что средневековый крестьянин, что рыцарь в целом были выносливее современного человека. С другой стороны, очень много действительно решало правильное питание. И вот у тамплиеров-то с ним был полный порядок.
Тамплиеры кушали лучше других. /Фото: stom-mag.ru.
С одной стороны, в военно-монашеском ордене всячески пропагандировался аскетизм и до буквенное следование религиозным ритуалам. С другой стороны, касалось это в первую очередь «мирских» членов ордена и монахов-не воинов. Боевое крыло ордена следовало церковным правилам в сфере питания чисто формально. Отнюдь не потому, что его представители не были «добрыми христианами», а потому что даже самые упертые религиозные адепты понимали, что от голодного изнеможённого великим постом бойца пользы на поле сражения нет ровно никакой.
Некоторые жили и по 70 лет. /Фото: pl.pinterest.com.
Поэтому братья-рыцари питались по средневековым меркам очень хорошо: они употребляли овощи (в первую очередь бобовые), ели мясо и курицу, рыбу разных способов приготовления, куриные яйца, молочные продукты. Основным напитком при этом было вино. При всем озвученном «богатстве» покрыться жировой прослойкой большинство рядовых братьев не имело ни малейшего шанса, так как постоянно несло воинскую службу. В итоге в тамплиерах сочетались все необходимые условия для долгой жизни: сбалансированное питание, физическая активность, крепкий иммунитет. Отсюда и многочисленные представители, доживавшие до 60 и даже 70 лет. Само собой, если сарацинская стрела не попадала в глаз раньше.
