Благоустроенный домик на дереве с гидромассажной ванной и сауной

В заповедных лесах Калифорнии появился удивительный гостевой дом, напоминающий подзорную трубу. И пусть в наше время уже никого не удивишь тем, что в эко-курортах или отелях, расположенных в природных зонах, все чаще можно снять настоящий домик на дереве, новому объекту удалось это сделать. Spyglass («Подзорная труба»), именно так называется номер, может предложить незабываемый отдых в комфортабельных условиях, полное расслабление в ., «парящей» на высоте 8 метров над землей.
Благоустроенный домик на дереве под названием Spyglass обеспечит незабываемый отдых.
Недалеко от крошечного американского городка Оксидентал, в заповедных лесах Калифорнии (округ Сонома), появился удивительный во всех отношениях гостевой домик, который можно снять через онлайн-площадку Airbnb. Очень быстро он стал одним из популярных мест отдыха с пятизвездочным рейтингом и это несмотря на то, что является домиком на дереве. Как правило, такие структуры имеют скромные размеры и урезанный набор удобств, ведь обеспечить подобный номер отеля или эко-курорта всеми благами цивилизации очень сложно, но не в этом случае. Креативному коллективу фирмы Artistree Home, специализирующейся на строительстве инновационных, экологически чистых сооружений, имеющих статус «домика на дереве», уже не первый раз удалось реализовать удивительные проекты, обеспечивающие незабываемый отдых в прекрасных бытовых условиях. И это несмотря на то, что все их шедевры находятся в глухих местах, в окружении лишь дикой природы.
Домик на дереве расположен на частной территории площадью 4,5 га среди заповедных лесов округа Сонома.
Новая разработка домика на дереве, получившая меткое название Spyglass («Подзорная труба»), тоже не стал исключением. Расположенный среди первозданного леса в окружении величественных секвой, он обещает захватывающие приключения, которые начинаются еще задолго до его посещения. По сведениям редакции Novate.ru, гостевой дом располагается на частной территории площадью около 4,5 га, а это значит, что до него нужно еще добраться, хотя прогулка по столь живописным местам будет точно не в тягость. При этом, каждому идущему, предпочитающему уединение и полное отрешение от повседневной рутины, будет приятно осознавать, что на таком огромном участке действительно удастся расслабиться без лишних глаз и посетителей, практически спрятавшись от всего мира.
Фундаментом домика на дереве служат тонкие стальные опоры. | Фото: homecrux.com.
Ствол огромной секвойи проходит через террасу Spyglass. | Фото: blessthisstuff.com.
Несмотря на то, что одна часть платформы, на которой установлена полуцилиндрическая структура, действительно напоминающая трубу или свернутый трубочкой лист бумаги, «обнимает» ствол секвойи, она не закреплена ни на одном дереве. Фундаментом для домика на дереве стали стальные опоры, возвышающиеся над лесной подстилкой почти на 8 метров (в самой высокой точке). Такое закрепление модуля позволило минимизировать воздействие на почву, при этом тонкие столбы не препятствуют передвижению диких животных, для которых лес является домом.
Высота установки жилой структуры предусматривает наличие моста. Для Spyglass был создан консольный мост, выходящий с небольшой входной террасы. А вот точкой опоры с другой стороны стал склон холма, с которого можно попасть в домик. Несмотря на то, что его длина довольно скромная, проход по мосту обеспечивает захватывающими дух видами на лесной пейзаж, который вдохновит гостей на исследование окрестностей и настроит на незабываемый отдых. Впрочем, как и экстерьер самого домика. Помимо оригинальной формы он может похвастаться особенной облицовкой, имитирующей кору секвойи, идеально гармонирующей с лесным пейзажем.
Стальная оболочка имитирует кору секвойи и предохраняет Spyglass от влаги. | Фото: artistreehome.com.
Деревянный мост, ведущий в домик на дереве. | Фото: dymontiger.livejournal.com.
Конструкционные особенности: Сама структура дома изготовлена из экологически чистой древесины (каркас и фасадная часть), пропитанной специальными растворами, предохраняющими от образования плесени, проникновения насекомых и от огня. Верхняя оболочка изготовлена из металла, окрашенного в коричневый цвет. Она не только «растворяет» архитектурный объем в окружающем ландшафте, но и защищает его от влаги. При отделке и оформлении интерьера домика, имеющего линейную планировку, использовали только древесину (преимущественно ольху) теплых тонов, чтобы создать более приятную атмосферу.
Линейная планировка дома с метким названием «Подзорная труба».
Если говорить о планировке Spyglass, то он впечатляет не только оформлением, но и своими размерами, поскольку жилая площадь составляет 28 кв. м плюс две большие террасы. Грамотная оптимизация пространства несмотря на небольшую ширину и линейную структуру позволили создать приятную обстановку и вместить все необходимое для комфортного отдыха.
Вешалка в прихожей Spyglass.
Кухонный гарнитур изготовлен из массива дерева.
Сразу у входа предусмотрена крошечная прихожая, предусматривающая лишь небольшую вешалку и место для обуви. Здесь же находится хорошо оборудованная кухонная зона с необходимым минимумом мебели, мойкой, холодильником, духовкой, электрическим чайником, тостером, кофеваркой, посудой и столовыми приборами.
Благоустроенный санузел с тропическим душем.
В домике на дереве имеется инфракрасная сауна. | Фото: blessthisstuff.com.
Рядом находится благоустроенная ванная комната с просторной душевой, раковиной, тумбой и смывным туалетом. Одной из неожиданностей благоустройства домика на дереве стало наличие инфракрасной сауны, в которую можно попасть прямо из ванной.
В центре Spyglass находится спальня, рассчитанная на двух человек.
Спальня с большой кроватью находится в центре «Подзорной трубы». Кровать стала естественным продолжением интерьера, поскольку ее каркасом является подиум, изготовленный вместе с отделочными деревянными панелями.
Зона гостиной-столовой Spyglass может похвастаться роскошной мебелью ручной работы. | Фото: artistreehome.com.
Кедровая гидромассажная ванна стала главной изюминкой проекта Spyglass.
Зона сна плавно переходит в гостиную, в которой помимо роскошного кожаного дивана предусмотрена обеденная зона. Эта часть домика может похвастаться еще и стеклянным фасадом с прозрачной дверью, ведущей на большую террасу. Здесь постояльцев ждет еще один сюрприз – гидромассажная ванна, изготовленная из древесины кедра, которую можно принимать практически под открытым небом, не переживая, что кто-то нарушит таинство полного расслабления. На террасе также организовано место, где можно посидеть и насладиться всеми прелестями, какие только может предложить дикая природа.
Терраса на открытом воздухе обеспечит незабываемыми впечатлениями.
Особо стоит отметить, что гостевой дом на дереве не лишен таких благ цивилизации как электричество, горячая вода и высокоскоростной Wi-Fi, чтобы постояльцы могли всегда оставаться на связи с внешним миром. Это стало возможно благодаря солнечным панелям, в полной мере обеспечивающим энергией все потребности в обогреве, кондиционировании и освещении Spyglass. Поскольку в лесной глуши нет доступа к водопроводу предусмотрен еще и сбор, хранение, очистка и рекуперация дождевой воды. Сточные воды максимально очищаются и идут на полив окружающей растительности.
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