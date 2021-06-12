Скандальные дамы Средневековья: Как славянская княжна с норвежскими королями не ладила

Сигрид Гордая

Сигрид-Святослава и Олаф Трюгвассон, рисунок Эрика Вереншёлля.

В российскую историю княжна вошла как Ингеборга Киевская, но датчане предпочитают называть её Ингеборгой Новгородской, по тому из древнерусских городов, где жило больше всего скандинавов.

Гида и её косматый жених

Прекрасная Гида глазами Кристиана Крогга.

Страсти Фредегонды

Фредегонда и нанятые ею убийцы соседского короля на картине Эммануэля Уоллета.

Фредегонда пытается убить дочь.

Грозные матери

Памятник святой Батильде.