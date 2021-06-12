Скандальные дамы Средневековья: Как славянская княжна с норвежскими королями не ладила

Средневековые дамы обычно представляются тихими, медленно шагающими, тихо разговаривающими. А ведь многие из них оказывались в центре скандала – и только иногда поневоле. Страсть, жажда власти, гордость толкали их или людей вокруг них на поступки, которые сейчас бы не сходили с первых полос прессы.
Сигрид Гордая
Польскую княжну Святославу, жену Болеслава Храброго, выдали замуж в Швецию, где никто не мог выговорить её имени, так что она превратилась в Сигрид. Её муж, король Эрик Победоносный, умер, оставив вдову молодой, красивой и не желающей возвращаться на родину. Естественно, её руки тут же стали добиваться знатные мужчины.
Большинству она отказала просто так, но двое были слишком настойчивы – один из норвежских конунгов Харальд из Гренланда и некий конунг из Гардарики Виссавальд (вероятно, Всеволод Владимирович). Когда они перестали понимать намёки на то, что загостевались, Сигрид велела слугам сжечь их, когда будут мыться в бане.
Сигрид-Святослава и Олаф Трюгвассон, рисунок Эрика Вереншёлля.
Следующий жених, тоже норвежец Олаф Трюгвассон, сватался сразу с условием: Сигрид примет христианство. Святослава ответила в том духе, что предков своих не предаёт и веру их не оставит, и на её речь Олаф ответил ударом по лицу. Проморгавшись, Сигрид холодно сказала Олафу, что за это ещё смерть найдёт его, и на этом они распрощались.
Чтобы отомстить Олафу, Сигрид вышла замуж за его врага, датского короля Свена Вилобородого, и тот чуть позже убил Олафа во время морского сражения. Святослава сказала – Святослава сделала.
В российскую историю княжна вошла как Ингеборга Киевская, но датчане предпочитают называть её Ингеборгой Новгородской, по тому из древнерусских городов, где жило больше всего скандинавов.
Надо сказать, Сигрид была не единственной скандинавской королевой родом из славянских семей. Тёща Ярослава Мудрого, жена короля шведского Эстрид, была на самом деле военным трофеем после нападения шведов на земли западных славян-бодричей. Её внучка, дочь Ярослава Елизавета, выросшая в Киеве, стала королевой Норвегии через брак. Дочь киевского князя Мстислава (Харальда) и его жены Христины Ингесдоттир Ингеборга стала женой датского герцога. В Данию выдали замуж и чешскую княжну Маркету, вошедшую в хроники как Дагмара Богемская. Если считать Англию зоной влияния скандинавов, то туда привёз из Киева жену Агафью воспитанный Ярославом и его женой Ингигердой (Ириной) король Эдуард Изгнанник.
Гида и её косматый жених
Норвежская принцесса Гида ответила норвежском королю Харальду на предложение руки и сердца отказом. Нет, они не состояли в близком родстве: дело в том, что тогда в Норвегии было много королевств. Гида заявила, что выйдет за Харальда не раньше, чем он объединит всю Норвегию под своей властью. Поскольку отец её был стар, а братьев не было, ей такой поворот дел лично ничем не грозил.
Харальд для начала прекратил стричься и расчёсываться, так что его стали упоминать исключительно как Косматого. Это укрепляло его боевой дух, и он завоёвывал королевство за королевством. Когда же осталось только королевство Гиды, которое легко можно было присоединить, женившись, Харальд срочно постригся и причесался. Его новый внешний вид так поразил соратников, что теперь короля звали Прекрасноволосым. После этого он женился на Гиде и нажил с ней не меньше пяти детей.
Прекрасная Гида глазами Кристиана Крогга.
Вряд ли вся эта романтическая история понравилась обездоленным королевским семьям Норвегии, конечно. Зато всех остальных очень впечатлила ещё на стадии, когда молодой король стал похож на заросшее космами чудище.
Страсти Фредегонды
Женщина по имени Фредегонда была служанкой при дворе франкского короля Хильперика. Соблазнив короля, она придумала, как поизящней избавиться от актуальной королевы Аудаверы, чтобы занять её место. Когда король был вдали от дворца, Фредегонда предложила только что родившей Аудавере не заморачиваться с поиском крёстной матери и самой держать дочь во время крещения.
После этого вернувшийся Хильперик разыграл драму очень набожного короля, который чтить законы Божьи и никак, значит, не может быть мужем крёстной своей дочери. Брак был расторгнут. Дополнительно Аудоверу от греха подальше удалили в монастырь.
Но увы, после этого король женился не на любовнице, а на Галесвинте, вестготской королевне – это было выгоднее. Однако муж из Хильперика был так себе, и Галесвинта постоянно жаловалась на его грубость и неуважительность. В конце концов, она заявила, что собирает вещи и уходит к папе вот прямо с утра, и король, как это часто бывает с мужьями-тиранами в такой ситуации, её убил. И только тогда уже женился на Фредегонде.
Фредегонда и нанятые ею убийцы соседского короля на картине Эммануэля Уоллета.
На этом приключения Фредегонды не закончились. Их уже выросшая дочь Ригунта отправилась со свитой и приданым на юг к жениху. В пути их настигло известие о смерти Хильперика. Местный герцог тоже узнал о смерти ригунтиного папы и напал на обоз, забрав всё ценное, а Ригунту изнасиловав и заперев в башне. Позже он вернул Ригунту матери.
Потеряв после изнасилования надежду на замужество и желая как-то перебить послевкусие от герцога, Ригунта начала вести очень вольный образ жизни. Мать её постоянно за это ругала самым базарным образом, а Ригунта отвечала в том духе, что служанкам слова не давали. Наконец, Фредегонда решила убить дочь – когда та склонилась над сундуком, прихлопнула ей шею крышкой и стала давить. Королевну спасло только то, что на крики девочки-служанки вбежали придворные.
Фредегонда наворотила ещё много чего, а потом, к изумлению окружающих, мирно умерла в постели от старости. Многие надеялись, что её однажды как-нибудь изощрённо казнят враги.
Фредегонда пытается убить дочь.
Грозные матери
Не всегда скандалы дам Средневековья вращались вокруг мужчин. Часто в центре событий была проблема воспитания сыновей-подростков.
Так, например, cвятая Батильда, тогда ещё просто королева франков, за дерзкое поведение (хотели править сами, без мамы) приказала перебить своим молодым сыновьям ноги, посадить их в лодку и пустить без вёсел вниз по реке. Юношей подобрали монахи, и все помирились, но от греха подальше сыновья к маме больше ни ногой – так в монастыре и остались. Батильда подумала и стала его покровительницей. Кстати, она, как и Фредегонда, сама была в молодости служанкой, но чужих мужей не отбивала, просто удачно вышла замуж.
Памятник святой Батильде.
Амаласунта, остготская королева шестого века, была большой поклонницей Византии, переписывалась с императором и всё время заставляла сыночку учиться, чтобы он был не хуже византийских принцев. Сыночку это раздражало, поскольку хотелось ему гулять с девками и пить с парнями, так что в конце концов он позволил имевшей на неё зуб знати замучить её до смерти, заперев в слишком жарко натопленной бане. Прибывший было в связи с осложнившейся обстановкой на помощь королеве посол от византийского императора вернулся без неё.
А княгиня Драгомира вообще убила святую Людмилу, свою свекровь, за то, что та дурно влияла на сына княгини Вацлава – забивал ему голову излишней набожностью, так, что мальчик спорил с матерью, утверждая, что хочет чуть ли не уйти в монахи. У Драгомиры были на него совсем другие планы. Правда, в конце концов Вацлав таки стал святым – но сначала порадовал маму, взойдя на княжеский престол. Такую маму опасно разочаровывать.
Текст: Лилит Мазикина.
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