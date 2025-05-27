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Изоляция китайского города Ухань в фотографиях

Власти заключили миллионы людей в «тюрьму» в городе в эпицентре вспышки коронавируса, чтобы попытаться остановить распространение вируса гриппа. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях


Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 1. Медицинский персонал в защитных костюмах лечит пациента с пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в больнице Чжуннань Университета Ухань. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 2. Пустая улица в Ухане.

Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 3. Люди в масках входят в аптеку. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 4. Медицинский персонал обслуживает пациентов в центральной больнице г. Ухань. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 5. Вид на улицу после того, как правительство Ухани объявило о запрете на второстепенные транспортные средства в центре города, во второй день китайского лунного Нового года. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 6. Внутри торгового центра в Ухане. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 7. В центральной больнице Ухани медперсонал держит китайские лунные новогодние знаки. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 8. Влогеры Siu Mingto и Marissa Lindsay показывают свой заполненный холодильник. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 9. Люди в масках стоят в очереди в магазине. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 10. Сотрудник местной группы по санитарии и профилактике эпидемий проверяет температуру тела пассажира в автомобиле на платной станции. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 11. Работник дезинфицирует площадь перед железнодорожным вокзалом Ханькоу. Изоляция китайского города Ухань в фотографиях 12. Человек стоит перед экраном, показывающим, что после закрытия города несколько рейсов были отменены в аэропорту Ухань.

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