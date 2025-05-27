Изоляция китайского города Ухань в фотографиях

С нами не соскучишься!

Власти заключили миллионы людей в «тюрьму» в городе в эпицентре вспышки коронавируса, чтобы попытаться остановить распространение вируса гриппа.





1. Медицинский персонал в защитных костюмах лечит пациента с пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в больнице Чжуннань Университета Ухань. 2. Пустая улица в Ухане.