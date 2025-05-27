Изоляция китайского города Ухань в фотографиях
Власти заключили миллионы людей в «тюрьму» в городе в эпицентре вспышки коронавируса, чтобы попытаться остановить распространение вируса гриппа.
1. Медицинский персонал в защитных костюмах лечит пациента с пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в больнице Чжуннань Университета Ухань. 2. Пустая улица в Ухане.
3. Люди в масках входят в аптеку.
4. Медицинский персонал обслуживает пациентов в центральной больнице г. Ухань.
5. Вид на улицу после того, как правительство Ухани объявило о запрете на второстепенные транспортные средства в центре города, во второй день китайского лунного Нового года.
6. Внутри торгового центра в Ухане.
7. В центральной больнице Ухани медперсонал держит китайские лунные новогодние знаки.
8. Влогеры Siu Mingto и Marissa Lindsay показывают свой заполненный холодильник.
9. Люди в масках стоят в очереди в магазине.
10. Сотрудник местной группы по санитарии и профилактике эпидемий проверяет температуру тела пассажира в автомобиле на платной станции.
11. Работник дезинфицирует площадь перед железнодорожным вокзалом Ханькоу.
12. Человек стоит перед экраном, показывающим, что после закрытия города несколько рейсов были отменены в аэропорту Ухань.источник
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