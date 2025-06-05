Правила тонировки стекол в автомобиле

Среди соотечественников тонировка стекла пользуется каким-то особым признанием. Психологи скажут, что такая «любовь» продиктована нехваткой приватности жителей стран бывшего Советского Союза. Так ли это на самом деле, ведь тонировка уже достаточно давно запрещена. Впрочем, кое-какие послабления в данной области все-таки были даны жителям России.

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