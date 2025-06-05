Правила тонировки стекол в автомобиле

Среди соотечественников тонировка стекла пользуется каким-то особым признанием. Психологи скажут, что такая «любовь» продиктована нехваткой приватности жителей стран бывшего Советского Союза. Так ли это на самом деле, ведь тонировка уже достаточно давно запрещена. Впрочем, кое-какие послабления в данной области все-таки были даны жителям России.
1. «Преступление» и наказание
Несмотря на то, что тонировка была запрещена, штраф за ее использование во многом был чисто символическим – 500 рублей. Регламентировалось это частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Само собой, такой смешной штраф не останавливал любителей темных стекол. Некоторые автомобилисты наглели настолько, что делали тонировку в 2 слоя. Спустя некоторое время полицейские стали решать вопрос с нарушителями просто снимая с машины номера, однако уже спустя пару лет законодатели дали послабление и смягчили закон. Примечание: технический регламент Таможенного союза предписывает, что светопропускание стекла в машине должно быть не ниже 70%. При этом стоит понимать, что даже абсолютно «чистое» стекло имеет показатель светопропускания в 90-85%. Впрочем, новая схема получилась даже жестче. Теперь помимо штрафа водителю под роспись выдают постановление об устранении нарушений. Даже если не расписываться, дела такое отношение уже не поменяет. Когда автомобилиста остановят с таким же нарушением во 2-ой раз, его отправят в суд и могут арестовать на 15 суток за неисполнение требований полиции. Все по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.
2. Как обмануть инспектора
По сути – никак. Никаких серьёзных «обманок» в данной области не существует.стараться не попадаться на посты ДПС. Единственный действительно рабочий вариант – это установка электрохромных стекол, как у концептуального Lincoln Continental. Проблема заключается лишь в том, что достать такие почти невозможно, да и стоят они безумных денег. Стоит также отметить, что чтобы не утверждали любители темных стекол, какого-либо практического смысла в них на самом деле нет. Кроме того, не стоит все-таки забывать о том, что затемненные стекла снижают видимость и для самого водителя.
3. «Какие ваши доказательства»
Еще нужно добавить, что хотя нарушение технического регламента и закона в вопросах тонировки стекла всегда заметно невооруженным глазом, для наказания со стороны полиции должны быть получены точные цифры. Определяется степень затемнения стекла прибором под названием «люксометр». Впрочем, радоваться раньше срока не стоит, такие есть у каждого патруля ГИБДД. Также стоит помнить, что у полицейских должны быть документы подтверждающие, что их аппарат занесен в госреестр. Их можно потребовать предъявить, если есть какие-то сомнения о правильности измерения.
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