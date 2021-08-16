Как сделать нежирные чипсы в домашних условиях за несколько минут

Многие люди любят чипсы, несмотря на то, что в них присутствует огромное количество, мягко говоря, не самых полезных для человека добавок. Решить проблему с последними можно начав готовить чипсы для себя самостоятельно. Благо, сделать это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Вся процедура готовки займет не более 10 минут. По итогу получится лакомство не только не хуже заводских, но еще и вкуснее!
Подготовка
Понадобится картошка. /Фото: medpulse.ru.
Для приготовления чипсов потребуется минимум ингредиентов, а именно картофель (достаточно очевидно, не так ли?). Помимо этого для создания чипсов понадобится микроволновая печь. Также нужно подсолнечное масло и соль. Желательно иметь на кухне под рукой бумагу для выпечки. Само собой, понадобятся кое-какие кухонные принадлежности, а именно дуршлаг, нож или терка, тарелка для микроволновой печи. Когда все готово, приступаем к работе.
Рабочий процесс
Моем, режем и моем еще раз. /Фото: klassno.guru.
Итак, берем наш картофель тщательно моем в теплой воде. Рекомендуется почистить картошку, однако если совсем не хочется, можно обойтись и без этого, главное основательно помыть. После этого берем нож или подходящую терку и нарезаем картофелину тонкими слайсами по 1-2 мм толщиной. Даже из одной картошки получится достаточно много чипсов.
Обрабатываем маслом и солью. /Фото: yandex.by.
Получившиеся заготовки дружно грузим в дуршлаг и тщательно моем еще раз. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии чипсы в процессе готовки не прилипали к тарелке. Закончив мыть, ждем, пока стечет вся вода, после чего по одной штуке выгружаем пластинки на тарелку для СВЧ. Рекомендуется при этом подстелить бумагу для выпечки.
Зажариваем в печке. /Фото: w-say.ru.
Варианты: сразу после помывки, перед выкладкой на тарелку, листки картофеля можно обработать подсолнечным маслом, солью и специями. Сделать это нужно, если хочется получить острые, соленые чипсы (как подобает). В противном случае, блюдо получится «диетическим», что впрочем тоже неплохо.
Когда всего сделано, отправляем тарелку в печь на 2-10 минут и включаем на полную мощность. Ждем пока картофелины не начнут запекаться и становится коричневыми с корочкой. Вот и все!
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