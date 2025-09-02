7 полезных и доступных продуктов, которые должны быть в рационе тех, кто на пенсии

Большинство людей почему-то считает, что «здоровое питание» неразрывно связано с серьезными финансовыми затратами. Однако, на самом деле это не совсем так. Существует целая плеяда вполне себе бюджетных продуктов, которые сможет себе позволить и млад, и стар, если хочет улучшить собственный рацион. В особенности перечисленные далее продукты будут полезны для людей пенсионного возраста.
1. Сало
Сало - сила. |Фото: sloosh.ru.
Начать стоит именно с него! Кто бы мог подумать, но сало действительно очень полезно для организма, так как содержит огромное количество питательных веществ. Правда, не стоит салом объедаться. Употреблять его следует на постоянной основе, но в серьезно ограниченном количестве – 30-40 грамм сала в сутки.
2. Гречка
Каша отличная. |Фото: 1zoom.ru.
Доступная и в то же время очень полезная крупа. Гречневая каша содержит огромное количество питательных веществ, витаминов и минералов. В особенности в гречке много цинка, железа, калия и магния. Кроме того, в ней содержится множество полезных сложных углеводов. Кушать такую кашу можно каждые несколько дней.
3. Сливочное масло
Мало нужно кушать. |Фото: tekhnolog.com.
Употреблять в пищу сливочное масло можно не только с гречневой кашей, но и с другими продуктами. Сливочное масло – это настоящий кладезь полезных веществ: Омега-3 и -6 кислоты, витамины A, E, K, D, а также полезные минералы и углеводы. Для поддержания здорового баланса будет достаточно есть 20 грамм масла в день.
4. Творог
Многие забывают. |Фото: shlakov.net.
Об этом продукте питания почему-то очень многие граждане абсолютно незаслуженно забывают.дорого, усваивается легко и быстро. Суточная норма потребления не должна превышать 800 грамм.
5. Квашенная капуста
Капуста - источник витаминов. |Фото: kvashenaya-kapusta.ru.
Не самый популярный продукт, особенно среди молодых людей, который тем не менее следовало бы добавить в рацион каждому человеку. Особенно хорошо капуста воздействует на пищеварительную систему человека. В капусте содержится огромное количество полезных бактерий. Правда, есть противопоказания. Капуста не рекомендуется людям со вздутием или нарушением целостности слизистой оболочки желудка.
6. Картофель
Не игнорируйте картофель. |Фото: fermoved.ru.
Полезность картофеля часто ставится под сомнения и не без оснований. Однако, большинство бед с этой культурой прямо проистекает из злоупотребления ей. Тем не менее именно картофель является одним из лучших кандидатов на роль гарнира. В этом отношении превосходят его разве что каши.
7. Селедка
Селедка штука отличная. ¦Фото: medknsltant.com.
Не стоит забывать о том, что в рационе каждого человека должен быть еще и рыбный день! Желательно, чтобы это был каждый день… Однако, если речь идет о селедке, то ее можно употреблять 2-3 раза в неделю. Стоит напомнить, что именно сельдь является одним из лучших источников витаминов А, D, В 12 и Омега-3 кислот.
