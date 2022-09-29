Истории выживших людей, которые попали в самые экстремальные условия

Выживание в экстремальных ситуациях требует от человека выдержки и непоколебимой веры в то, что не бывает безвыходных положений. Представляем пять историй, героям которых удалось выжить в сложнейших условиях.











Долгий полет и 4 дня выживания

На маленьком плоту

Начитанный юнга

Папина дочка

Наедине со снегом