10 легендарных сокровищ, которые не удалось найти до сих пор

Легендарные сокровища, которые ищут и сегодня.
Что может быть более захватывающим, чем поиск затерянного сокровища. Конечно, многие могут подумать, что подобная концепция устарела и не актуальна в современном мире, но они ошибаются. Осталось еще очень много скрытых сокровищ, которые ждут, пока бесстрашные исследователи наконец обнаружат их. На самом деле, практика кладоискательства вполне жива, и множество охотников за сокровищами и сегодня рискуют жизнью, гоняясь за несказанным богатством.
1. Сокровище банды Рейнольдса
В заваленной шахте и сегодня может быть золото.
Некоторые источники утверждают, что банда Рейнольдса была группой преданных солдат, которые продолжали сражаться за идеалы Конфедерации. Другие считают, что это была группа безжалостных преступников, просто желающих разбогатеть. Независимо от мотивации, эта банда ограбила не один дилижанс по всей территории штата Колорадо в 1864 году и неплохо нажилась на этом. Как гласит легенда, эти сокровища все еще ждут, пока их найдут где-то в районе горы Логан.
Предводитель банды Джон Рейнольдс, который был последним выжившим членом группировки, скончался в 1871 году. Перед смертью он рассказал о том, где он спрятал золото, своему партнеру Альберту Брауну: «в начале Женевского ущелья нужно повернуть направо и следовать вдоль горы, пока не доберешься до реки Дир-Крик, где найдешь сокровище в старой заброшенной шахте. Вход в шахту завален, но там есть дерево с вбитым в него лезвием ножа мясника, указывающим на потайной проход в шахту».
Инструкции казались достаточно простыми. Однако, согласно легенде, Браун обнаружил, что либо лесной пожар, либо оползень изменили ландшафт и уничтожили ориентиры. С тех пор были многие другие кладоискатели, которые утверждали, что нашли какие-то подсказки, ведущие к сокровищу. Но самого клада так никто до сих пор не обнаружил.
2. Золото озера Мичиган
На дне озера могут быть золотые слитки.
На дне озера Мичиган покоится целое состояние в золотых слитках. Об этом люди узнали благодаря Джорджу Александру Эбботу, бывшего вице-президента Национального банка Хакли, который умер в 1921 году. Эббот утверждал, что в середине 1890-х годов во время сильной бури с парома, переправлявшегося через озеро Мичиган, выпал контейнер с золотом. На смертном одре бывший банкир рассказал об этом сокровище хранителю маяка, который потом пересказал это другому человеку и так далее.
В настоящее время история снова «всплыла» благодаря двум дайверам, Кевину Дикстра и Фредерику Монро. Они считают, что золото было украдено бывшим генералом Конфедерации Робертом Х. Г. Минти, который также был зятем Эбботта. Тем не менее, историки, изучающие гражданскую войну, сомневаются в достоверности истории и указали на несколько неточностей.
3. Сокровища медного свитка
Один из «Свитков Мертвого моря».
В середине XX века люди обнаружили почти 1000 древних еврейских текстов, которые назвали «Свитки Мертвого моря» (или «Кумранские рукописи»). Особый интерес для охотников за сокровищами представлял свиток 3Q15, прозванный «Медный свиток», поскольку он был единственным, написанным на тонких металлических листах вместо папируса или пергамента. На нем был написан не религиозный текст, а перечень из 64 мест, где были спрятаны тайники с золотом, серебром и драгоценными камнями. Общая стоимость сокровищ оценивается в миллиарды долларов.
Однако, насколько известно, ни один клад не был найден, по крайней мере, не в наше время. Некоторые историки полагают, что римляне могли узнать о сокровищах и выкопать их во время Иудейских войн. Возможно также, что евреи забрали всю оставшуюся добычу, чтобы впоследствии восстановить город. Одна любопытная теория Роберта Эйзенмана гласит, что рыцари- тамплиеры нашли сокровища во время Первого крестового похода. Другие ученые считают, что сокровищ вовсе никогда не существовало.
Все усложняет формулировка текста на свитке, которая была явно предназначена для людей, живших в то время и прекрасно знавших местность. К примеру, один клад был спрятан «в желобе, который находится на дне резервуара», а другой «в погребальной святыне, в третьем ряду камней». Спустя тысячи лет спустя такие ориентиры попросту бесполезны.
4. Золото Лланганата
Золото Лланганата - золото испанских конкистадоров.
В 1532 году испанский конкистадор Франсиско Писарро устроил засаду против инков в Кахамарке и захватил в плен их правителя Атауальпа. Здание, где якобы был заключен император, до сих пор существует. Оно известно как «Комната выкупа», поскольку Атауальпа предложил заполнить его золотом, а после этого еще два раза серебром в обмен на его свободу. Сначала Писарро согласился, и инки начали собирать огромное количество сокровищ, чтобы выкупить своего правителя. Но пока инки собирали выкуп, конкистадор решил, что слишком опасно позволить Атауальпе жить, поэтому казнил его.
Когда вести о смерти Атауальпе дошли до инков, они якобы скрыли сокровище в тайной пещере в горном хребте Лланганат в современном Эквадоре. С тех пор всего несколько человек утверждали, что нашли сокровище. Спустя пятьдесят лет после смерти Атауальпы, испанец по имени Вальверде, как говорят, внезапно разбогател всего за одну ночь, когда о тайнике ему рассказала его невеста из народности инков. Он даже написал «Дерротеро де Вальверде», инструкцию, как добраться к сокровищу.
Говорят, что английский ботаник по имени Ричард Спрюс обнаружил пещеру с помощью руководства Вальверде в середине XIX века. То же самое утверждалось и про охотника за сокровищами по имени Барт Блейк, который таинственным образом исчез вскоре после этого. С тех пор многие пытались и не смогли найти местоположение клада снова. Вполне возможно, что частые землетрясения могли обвалить вызвать пещеру, скрывающую золото инков, навсегда.
5. Сокровище Эсперансы
Сокровище Эсперансы посреди Тихого океана.
Посреди Тихого океана есть атолл площадью 12 квадратных километров под названием Пальмира, на котором постоянное население составляет всего от 4 до 20 американских ученых и сотрудников. Возможно, что именно в этом месте также может быть спрятано пиратское сокровище. В 1816 году испанское судно «Эсперанса» направлялось на Антильские острова с грузом золота, серебра и драгоценных камней, добытых в Перу. По дороге оно попало в шторм, который сломал мачту, превратив корабль в легкую мишень для пиратов. На корабль напали, разграбили и потопили. По пути в Макао пиратский корабль также попал в шторм, сбился с курса и потерпел крушение на коралловом рифе, окружающем атолл Пальмира.
Пираты спасли сокровище с тонущего судна и закопали его на атолле. Большая часть экипажа построила импровизированный плот судно и попыталась добраться до материка. О них больше никогда не слышали. Но десять человек остались на атолле. Когда запасы еды подошли к концу, шесть человек все же попытались выбраться с Пальмиры на небольшой лодочке. Четверо из них выпали за борт во время шторма, а двое оставшихся были спасены американским китобойным судном. Один из них погиб по пути в Сан-Франциско.
Единственным выжившим был Джеймс Хайнс, который добрался до материка, написал несколько писем с подробным описанием своих злоключений и умер через месяц. Спустя сто лет начальник порта по имени Уильям Фостер, владевший письмами, передал их газете Honolulu Star-Bulletin в Гонолулу, где их и опубликовали. Судьба сокровища и четырех человек, оставшихся на острове, остается неизвестной.
6. Сокровище фермы Пирпона
Сокровище фермы Пирпона.
Никогда не знаешь, где люди могут спрятать свои сокровища. Это может быть на отдаленном острове посреди океана. Это может быть глубоко в тропическом лесу Амазонки. Или это может быть даже в крошечной деревеньке в Огайо. Сегодня деревня Лейпсик в штате Огайо ничем не примечательна, но когда-то в ней находилась штаб-квартира одной из самых опасных банд в Соединенных Штатах.
В деревне была ферма, принадлежащая семье Пирпон. Их сын, Гарри Пирпон, был грабителем банков и наставником пресловутого Джона Диллинджера. Вся банда обычно использовала ферму в качестве укрытия между ограблениями банков. Люди считают, что преступники также закопали немало украденных денег где-то на ферме или, возможно, в лесу рядом с ней. Даже ФБР верило в это. После того, как Пирпона казнили, банда в основном распалась, его родители переехали, а ферма осталась заброшенной.
Местные жители помнят детективов, приходивших искать деньги или устраивать засады в надежде, что некоторые из оставшихся гангстеров вернутся за своей добычей. Когда ФБР потеряло к ферме интерес, пришли охотники за сокровищами, надеющиеся разбогатеть. Насколько известно, никто так и не нашел деньги.
7. Ограбление дилижанса в Джарбидже
Ограбление дилижанса в Джарбидже.
5 декабря 1916 года Бен Кул и его два сообщника ограбили дилижанс возле города Джарбидж, штат Невада, и убили его водителя, Фреда Сирси. Для Дикого запада и энтузиастов истории преступного мира этот случай примечателен по двум причинам: это было последнее ограбление дилижанса в истории США и первый случай, когда преступник был осужден благодаря использованию отпечатков пальцев в качестве доказательства. А для искателей сокровищ данный случай интересен по другой причине: 4000 долларов в золотых монетах и банкнотах так и не были найдены. Вариантов, где грабители могли спрятать сокровища, было немного.
Любопытно, что поисковая команда обнаружила украденную почтовую сумку закопанной возле берега реки Джарбидж, но денег в ней не было. Может быть, один из грабителей предал двух других, и после того, как они спрятали свою добычу, вернулся один, взял деньги и перезакопал сумку. Один из подельников Кула, Уильям Макгроу, отсидел в тюрьме всего 10 месяцев. Другой сообщник, Эд Бек, вышел на волю через шесть лет.
Если кто-то из них знал, где спрятаны деньги, возможно, они выкопали их. Бен Кул отсидел 28 лет, и считается, что он умер через несколько месяцев после его освобождения. Если он был единственным, кто знал о местонахождении сокровища, то деньги до сих пор ждут того, кто их найдет.
8. Сокровища Штеховице
Военные трофеи в Чехии.
Нацистское золото - еще одна заманчивая перспектива для охотников за сокровищами. Во время Второй мировой войны нацисты награбили много богатств, которые так до сих пор и не нашли. Например, генерал Эмиль Кляйн накопил состояние в золоте, бриллиантах и ювелирных изделиях, оцениваемое в 62 миллиарда долларов. Предположительно, он спрятал свои военные трофеи в туннелях недалеко от города Штеховице в Чешской Республике.
В 1970-х и 1980-х годах Министерства внутренних дел и обороны проводили безуспешные поиски сокровищ. Впоследствии компания Omnipol также испытала свою удачу. В течение последних трех десятилетий охотник за сокровищами по имени Йозеф Мужик не теряет надежды найти сокровища Штеховице.
Недавно он начал сотрудничать с еще одним кладоискателем Хельмутом Ганселем, бывшим чешским офицером разведки. Он утверждает, что имеет эксклюзивные документы, связанные с сокровищем, которые были получены непосредственно от самого Кляйна. Однако на данный момент паре авантюристов не хватает средств, поэтому они пытаются собрать деньги для будущих раскопок.
9. Состояние банды Флигл
Состояние банды Флигл.
Братья Джейк и Ральф Флигл возглавляли беспощадную банду в 1920-х годах. Они происходили из Канзаса, но занимались преступной деятельностью также в соседних Небраске, Колорадо, Миссури и даже в Калифорнии. Бандиты предпочитали грабить игорные дома, где игра шла по крупным ставкам. Их самое большое ограбление стало последним. В 1928 году банда Флигл ограбила Первый Национальный банк в Ламаре, Колорадо, но этот налет закончился кровавой перестрелкой. Грабители ушли с более чем 200 000 долларами, оставив за собой немало трупов.
Ральф Флигл и другие члены банды были схвачены и повешены в июле 1930 года. Джейк Флигл был убит в перестрелке позже в том же году. Это должен был быть конец банды Флиглов, но их наследие живо до сих пор благодаря рассказам о закопанных сокровищах. Ральф Флигл считался скрягой, который прятал всю свою добычу. Не доверяя банкам, он решил закопать свои деньги в тайниках по всем штатам, где действовала банда.
Есть истории людей, которые нашли некоторые тайники. Некоторые считают, что обширная семья Флагл сама выкопала все наследие бандитов, другие же думают, что сокровища все еще ждут, пока их найдут.
10. Сокровища капитана Кидда
Сокровища капитана Кидда.
У Уильяма Кидда была довольно скромная карьера пирата, но он остается одним из самых печально известных буканьеров своей эпохи. Эта репутация была построена почти полностью на легендах о его спрятанном сокровище. Эти легенды послужили источником вдохновения для песен, рассказов, картин и баллад, которые превратили награбленное состояние капитана Кидда в один из настоящих Священных Граалей для охотников за сокровищами.
Есть исторические свидетельства того, что Кидд захоронил как минимум один сундук с сокровищами на острове Гардинер в Нью-Йорке. Он предназначался для Ричарда Коута, графа Белломонт, губернатора провинции и одного из спонсоров Кидда. Несмотря на многочисленные попытки найти давно затерянное сокровище пирата, казалось, что его местоположение останется тайной навсегда. Затем, в мае 2015 года, подводный исследователь Барри Клиффорд сделал шокирующее заявление о том, что он нашел корабль Кидда прямо у побережья Мадагаскара. Капитан якобы затопил судно после того, как оно стало непригодным для плавания. Клиффорд нашел не только обломки корабля, но и часть мифического сокровища - гигантский серебряный брусок весом 50 килограммов.
Новости об открытии облетели все газеты мира. Но СМИ так и не рассказали, что несколько месяцев спустя отдельное исследование, проведенное ЮНЕСКО, определило, что «серебряный» слиток фактически состоял на 95 процентов из свинца. Это была часть балласта, упавшая в воду во время строительства порта Сент-Мари. А фактических признаков кораблекрушения исследователи не обнаружили.
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