10 легендарных сокровищ, которые не удалось найти до сих пор

Легендарные сокровища, которые ищут и сегодня.

1. Сокровище банды Рейнольдса

В заваленной шахте и сегодня может быть золото.

2. Золото озера Мичиган

На дне озера могут быть золотые слитки.

3. Сокровища медного свитка

Один из «Свитков Мертвого моря».

4. Золото Лланганата

Золото Лланганата - золото испанских конкистадоров.

5. Сокровище Эсперансы

Сокровище Эсперансы посреди Тихого океана.

6. Сокровище фермы Пирпона

Сокровище фермы Пирпона.

7. Ограбление дилижанса в Джарбидже

Ограбление дилижанса в Джарбидже.

8. Сокровища Штеховице

Военные трофеи в Чехии.

9. Состояние банды Флигл

Состояние банды Флигл.

10. Сокровища капитана Кидда

Сокровища капитана Кидда.